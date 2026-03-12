https://ukraina.ru/20260312/buduschee-izrailya-ochen-tumanno-polittekhnolog-ob-otsutstvii-strategii-u-tel-aviva-1076673137.html
Будущее Израиля "очень туманно": политтехнолог об отсутствии стратегии у Тель-Авива
Будущее Израиля "очень туманно": политтехнолог об отсутствии стратегии у Тель-Авива
Израиль живет без внятной долгосрочной стратегии, полагаясь лишь на тактические успехи. На фоне дешевеющих технологий войны это делает будущее страны крайне уязвимым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
Когда во время беседы о ситуации на Ближнем Востоке разговор зашел о положении Израиля, эксперт был категоричен. "При этом Израиль не имеет, на мой взгляд, какой-либо стратегии в военном и государственном смысле. Это делает будущее малочисленного и маленького по территории Израиля, живущего в подавляющем по численности враждебном окружении, очень туманным", — заявил эксперт.Проблема усугубляется технологическим прогрессом. "Тем более, в ситуации, когда средства доставки разрушительного оружия становятся всё дешевле и поэтому доступнее для многих", — подчеркнул он.Единственная глобальная цель, которую декларирует государство, — защита евреев, но она не отвечает на военные вызовы. В остальном, по словам политтехнолога, Израиль живет сиюминутными решениями."У него из стратегии есть лишь политическая цель — собрать всех евреев под свое крыло и защитить их. В остальном, Израиль — страна тактики", — заключил собеседник издания.
Когда во время беседы о ситуации на Ближнем Востоке разговор зашел о положении Израиля, эксперт был категоричен. "При этом Израиль не имеет, на мой взгляд, какой-либо стратегии в военном и государственном смысле. Это делает будущее малочисленного и маленького по территории Израиля, живущего в подавляющем по численности враждебном окружении, очень туманным", — заявил эксперт.
Проблема усугубляется технологическим прогрессом. "Тем более, в ситуации, когда средства доставки разрушительного оружия становятся всё дешевле и поэтому доступнее для многих", — подчеркнул он.
Единственная глобальная цель, которую декларирует государство, — защита евреев, но она не отвечает на военные вызовы. В остальном, по словам политтехнолога, Израиль живет сиюминутными решениями.
"У него из стратегии есть лишь политическая цель — собрать всех евреев под свое крыло и защитить их. В остальном, Израиль — страна тактики", — заключил собеседник издания.