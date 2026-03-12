Будущее Израиля "очень туманно": политтехнолог об отсутствии стратегии у Тель-Авива - 12.03.2026 Украина.ру
Будущее Израиля "очень туманно": политтехнолог об отсутствии стратегии у Тель-Авива
Израиль живет без внятной долгосрочной стратегии, полагаясь лишь на тактические успехи. На фоне дешевеющих технологий войны это делает будущее страны крайне уязвимым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
2026-03-12T04:30
2026-03-12T04:30
Когда во время беседы о ситуации на Ближнем Востоке разговор зашел о положении Израиля, эксперт был категоричен. "При этом Израиль не имеет, на мой взгляд, какой-либо стратегии в военном и государственном смысле. Это делает будущее малочисленного и маленького по территории Израиля, живущего в подавляющем по численности враждебном окружении, очень туманным", — заявил эксперт.Проблема усугубляется технологическим прогрессом. "Тем более, в ситуации, когда средства доставки разрушительного оружия становятся всё дешевле и поэтому доступнее для многих", — подчеркнул он.Единственная глобальная цель, которую декларирует государство, — защита евреев, но она не отвечает на военные вызовы. В остальном, по словам политтехнолога, Израиль живет сиюминутными решениями."У него из стратегии есть лишь политическая цель — собрать всех евреев под свое крыло и защитить их. В остальном, Израиль — страна тактики", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
новости, израиль, сша, иран, дональд трамп, украина.ру, стратегии, ближний восток, война, главные новости
Новости, Израиль, США, Иран, Дональд Трамп, Украина.ру, стратегии, Ближний Восток, война, Главные новости, главное, военный эксперт, эксперты, аналитики, Аналитика

Будущее Израиля "очень туманно": политтехнолог об отсутствии стратегии у Тель-Авива

04:30 12.03.2026
 
© AP / Mahmoud Illean
- РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP / Mahmoud Illean
Израиль живет без внятной долгосрочной стратегии, полагаясь лишь на тактические успехи. На фоне дешевеющих технологий войны это делает будущее страны крайне уязвимым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
Когда во время беседы о ситуации на Ближнем Востоке разговор зашел о положении Израиля, эксперт был категоричен. "При этом Израиль не имеет, на мой взгляд, какой-либо стратегии в военном и государственном смысле. Это делает будущее малочисленного и маленького по территории Израиля, живущего в подавляющем по численности враждебном окружении, очень туманным", — заявил эксперт.
Проблема усугубляется технологическим прогрессом. "Тем более, в ситуации, когда средства доставки разрушительного оружия становятся всё дешевле и поэтому доступнее для многих", — подчеркнул он.
Единственная глобальная цель, которую декларирует государство, — защита евреев, но она не отвечает на военные вызовы. В остальном, по словам политтехнолога, Израиль живет сиюминутными решениями.
"У него из стратегии есть лишь политическая цель — собрать всех евреев под свое крыло и защитить их. В остальном, Израиль — страна тактики", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
