https://ukraina.ru/20260312/slepyat-radary-ssha-po-vsemu-blizhnemu-vostoku-yuschuk-rasskazal-ob-effektivnom-oruzhii-irana-1076674107.html

Слепят радары США по всему Ближнему Востоку: Ющук рассказал об эффективном оружии Ирана

Слепят радары США по всему Ближнему Востоку: Ющук рассказал об эффективном оружии Ирана - 12.03.2026 Украина.ру

Слепят радары США по всему Ближнему Востоку: Ющук рассказал об эффективном оружии Ирана

Сейчас у Ирана есть средства поражения, которые открывают дорогу к Израилю, ослепляя радары США по всему Ближнему Востоку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук

2026-03-12T05:30

2026-03-12T05:30

2026-03-12T05:30

новости

иран

сша

израиль

украина.ру

ближний восток

главные новости

главное

дзен новости сво

украина.ру дзен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076590888_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_112221198c19d4883440aa61f2f296ee.jpg

Комментируя развитие ситуации на Ближнем Востоке, Ющук отметил, что поначалу всё шло по плану коалиции, но теперь ситуация изменилась. "Пока что у США и Израиля это получается не очень хорошо. Да, они бодро начали, ликвидировали высшее руководство Ирана. А дальше все усложнилось", — констатировал он.Во-первых, иранские вооруженные силы сопротивляются достаточно эффективно, создав прежде всего мировой энергетический кризис, пояснил эксперт.Но главный козырь Тегерана, по словам политтехнолога, — средства преодоления ПВО. "Во-вторых, у Ирана есть средства поражения, которые в данный момент открывают дорогу к Израилю, ослепляя американские радары по всему Ближнему Востоку, чтобы последние не могли засекать пуски больших ракет, способных преодолевать ПВО", — рассказал Ющук.Если это сработает, последствия для Тель-Авива будут катастрофическими. "Видимо, следующим этапом в действиях Ирана будет разрушение инфраструктуры Израиля — если успеют", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.

иран

сша

израиль

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, израиль, украина.ру, ближний восток, главные новости, главное, дзен новости сво, украина.ру дзен, эксперты, международные отношения, аналитики, аналитика, пво, ракеты, дальнобойные ракеты, война, срочно