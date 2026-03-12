Слепят радары США по всему Ближнему Востоку: Ющук рассказал об эффективном оружии Ирана - 12.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260312/slepyat-radary-ssha-po-vsemu-blizhnemu-vostoku-yuschuk-rasskazal-ob-effektivnom-oruzhii-irana-1076674107.html
Слепят радары США по всему Ближнему Востоку: Ющук рассказал об эффективном оружии Ирана
Слепят радары США по всему Ближнему Востоку: Ющук рассказал об эффективном оружии Ирана - 12.03.2026 Украина.ру
Слепят радары США по всему Ближнему Востоку: Ющук рассказал об эффективном оружии Ирана
Сейчас у Ирана есть средства поражения, которые открывают дорогу к Израилю, ослепляя радары США по всему Ближнему Востоку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
2026-03-12T05:30
2026-03-12T05:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076590888_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_112221198c19d4883440aa61f2f296ee.jpg
Комментируя развитие ситуации на Ближнем Востоке, Ющук отметил, что поначалу всё шло по плану коалиции, но теперь ситуация изменилась. "Пока что у США и Израиля это получается не очень хорошо. Да, они бодро начали, ликвидировали высшее руководство Ирана. А дальше все усложнилось", — констатировал он.Во-первых, иранские вооруженные силы сопротивляются достаточно эффективно, создав прежде всего мировой энергетический кризис, пояснил эксперт.Но главный козырь Тегерана, по словам политтехнолога, — средства преодоления ПВО. "Во-вторых, у Ирана есть средства поражения, которые в данный момент открывают дорогу к Израилю, ослепляя американские радары по всему Ближнему Востоку, чтобы последние не могли засекать пуски больших ракет, способных преодолевать ПВО", — рассказал Ющук.Если это сработает, последствия для Тель-Авива будут катастрофическими. "Видимо, следующим этапом в действиях Ирана будет разрушение инфраструктуры Израиля — если успеют", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Слепят радары США по всему Ближнему Востоку: Ющук рассказал об эффективном оружии Ирана

05:30 12.03.2026
 
© AP / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP / Vahid Salemi
Сейчас у Ирана есть средства поражения, которые открывают дорогу к Израилю, ослепляя радары США по всему Ближнему Востоку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
Комментируя развитие ситуации на Ближнем Востоке, Ющук отметил, что поначалу всё шло по плану коалиции, но теперь ситуация изменилась.
"Пока что у США и Израиля это получается не очень хорошо. Да, они бодро начали, ликвидировали высшее руководство Ирана. А дальше все усложнилось", — констатировал он.
Во-первых, иранские вооруженные силы сопротивляются достаточно эффективно, создав прежде всего мировой энергетический кризис, пояснил эксперт.
Но главный козырь Тегерана, по словам политтехнолога, — средства преодоления ПВО. "Во-вторых, у Ирана есть средства поражения, которые в данный момент открывают дорогу к Израилю, ослепляя американские радары по всему Ближнему Востоку, чтобы последние не могли засекать пуски больших ракет, способных преодолевать ПВО", — рассказал Ющук.
Если это сработает, последствия для Тель-Авива будут катастрофическими. "Видимо, следующим этапом в действиях Ирана будет разрушение инфраструктуры Израиля — если успеют", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
