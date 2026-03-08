https://ukraina.ru/20260308/greg-vayner-tramp-oplatil-rossii-voynu-na-ukraine-kogda-poshel-protiv-irana-1076538556.html

Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана

"Это похороны НАТО и провал блицкрига". Политолог-американист Грег Вайнер прокомментировал изданию Украина.ру итоги 9-го дня войны США и Израиля против Ирана.

Он также отметил, что Трамп сделал России подарок, начав конфликт с Ираном и тем самым подняв цены на нефть. России это особенно актуально, потому что она ведет боевые действия на Украине. А любая война всегда стоит больших денег. Теперь эти деньги благодаря действиям Трампа на Ближнем Востоке поступают в российский бюджет.Тегеран будет вынужден принимать ответные меры, если соседние страны будут разрешать США использовать свою территорию для ударов по Ирану, заявил 8 марта иранский президент Масуд Пезешкиан.— Грег, война США, Израиля против Ирана длится уже девятый день. Что мы имеем на сегодня?— Начну с того, что, во-первых, Персидский залив никогда не будет таким, как прежде. Все страны этого региона уже в какой-то мере поучаствовали в войне, в том числе подверглись иранскому обстрелу. Саудовская Аравия, ОАЭ и остальные государства Залива находятся в шоке, потому что 9 дней назад, когда еще война не начиналась, у них были налаженные дипломатические отношения с Ираном — несмотря на разницу между суннитами и шиитами.Во-вторых, Соединенные Штаты не скрывали, что готовят операцию против Ирана — это все знали и видели. И, конечно, готовился блицкриг, но его не случилось, Иран сражается. Это сильно удивляет цивилизацию, по моим ощущениям.— Мир разделился из-за конфликта на Ближнем Востоке. Давайте посмотрим, как именно распределились центры силы?— Думаю, все больше и больше центр силы смещаются в Вашингтон. Обратите внимание, за последний год ушла [с мировой арены] Сирия, Венесуэла, на очереди Куба и Никарагуа.Плюс, 7 марта Трамп провел антикартельную встречу с 18 странами, на которой не было Бразилии, Колумбии и Мексики. То есть Трамп не останавливается нигде, развивая параллельные процессы, и делает то, что считает нужным.— Получается, у него хватает сил на все конфликты?— Да, именно так.— И на Украину?— Нет, тут иначе. Украина явно исчезла с горизонта (и я не вижу в этом ничего неожиданного), а все военно-технические средства, на которые она претендовала, остаются на полях сражения Ближнего Востока. Не случайно Владимир Зеленский пожаловался на объемы применения американских ракет Patriot в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сравнил их с поставками Киеву. По его словам, за первые сутки операции против Ирана было израсходовано более 800 ракет PAC-3, тогда как Украина не имела такого количества боеприпасов с 2022 года.Кстати, что около 2 дней назад журналисты попытались задать Трампу вопрос о том, что Россия помогает Ирану нацеливаться на американские цели. Трамп грубо прервал прессу, даже не дав им договорить. При этом персональные отношения Путина и Трампа, основанные на уважении и понимании, остались на прежнем уровне.— Устоит ли Европа перед внутренним кризисом на фоне войны в Иране (разлад с США, внутренние противоречие между странами в Европе)?— Более мощный кризис ждет Европу на топливном рынке. Например, цена на газ сегодня составляет 600 долларов за тысячу кубометров. Единственное, что спасает европейцев — отопительный сезон закончился. А так бы Европа приползла в Москву с протянутой рукой.И да, вы правы, Европа расколота, вне всякого сомнения, и это довольно специфичный раскол. Нидерланды и Испания — в одной упряжке. А Литва, как всегда, впереди планеты всей: предложила США использовать свои воинские формирования для участия в борьбе с Ираном.— Обычно США и Европа действовали вместе против внешней так называемой угрозы. Что сейчас случилось?— Не совсем согласен с вами. Я бы тут сделал важную поправку: обычно США и Европа действовали вместе посредством НАТО. А в этот раз Трамп решил НАТО не привлекать вообще и действует вместе с Израилем. То есть Америка показала альянсу, что может без его участия решать любые вопросы, и он ей, в принципе, не нужен. Я думаю, что операция Соединенных Штатов на Ближнем Востоке — это похороны НАТО.При этом страны НАТО уже прогибаются. Французы послали свой авианосец на помощь США, Британия в итоге разрешила пользоваться своими военными базами для ударов по Ирану и тоже два корабля выделила. Но! Это все произошло на 9-й день войны, итог которой, похоже, предрешен. То есть для НАТО это — все.— Каких последствий России ожидать от этой войны?— Пусть прозвучит банально, но Трамп сделал Путину подарок последствиями с взлетом цен на нефть, особенно с учетом того, что в 2025 году дефицит федерального бюджета России составил около 6 триллионов рублей (это 2,6% ВВП). Это огромный подарок российскому народу от американского народа. Звучит тривиально, но это правда.С точки зрения геополитики, ситуация, конечно, выглядит не очень. Но опять же: у каждой медали есть две стороны. Если нет политических побед, то есть финансовые. И неизвестно, какие лучше для России в данный момент, особенно на фоне финансовых затрат в конфликте с Украиной.Война всегда стоит больших денег. А теперь эти деньги, благодаря Трампу, поступают в российский бюджет. Так что не все так плохо.— А что происходит в Соединенных Штатах на фоне ближневосточного кризиса?— Во-первых, Такер Карлсон рассорился с Трампом — цены на нефть сразу выросли. Маркетологи предсказывают, что стоимость на топливо в США поднимется на 8-10%. Галлон бензина стоил 2,49 доллара, а сейчас — около 3,49. Это много.Во-вторых, Трамп многое поставил на победу в этой войне. Потому что впереди у него 80-летие. Плюс впереди 250-летие Декларации независимости Соединенных Штатов — совершенно феерическая дата, которую Трамп будет помпезно отмечать. Плюс, Чемпионат мира по футболу, который пройдет одновременно в Мексике, США и Канаде. То есть три больших события, на которых Трамп намерен отыграться, поднять свой рейтинг и провести республиканскую партию в Конгресс и Сенат.Поэтому, повторюсь, победа в войне против Ирана для Трампа это — все. Проиграть он не может, учитывая потери среди личного состава, тела американских солдат, привезенные в цинковых гробах в США. Все это в случает проигрыша может ударить по рейтингу Трампа.Также по теме - в материале Кристины Черкасовой: Европа перед выбором: иранская авантюра Трампа или украинский кризис.

