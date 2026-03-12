Аэропорт Сочи за последние сутки из-за атак БПЛА обслужил лишь 15 рейсов - 12.03.2026 Украина.ру
Аэропорт Сочи за последние сутки из-за атак БПЛА обслужил лишь 15 рейсов
Аэропорт Сочи за последние сутки из-за атак БПЛА обслужил лишь 15 рейсов - 12.03.2026 Украина.ру
Аэропорт Сочи за последние сутки из-за атак БПЛА обслужил лишь 15 рейсов
Аэропорт Сочи в течение последних суток обслуживал рейсы лишь около трёх часов, отправив за это время 11 рейсов с 1,1 тысячи пассажиров и приняв четыре с 644 пассажирами. Об этом Минтранс РФ в ночь на 12 марта сообщил в своём телеграм-канале
2026-03-12T00:05
2026-03-12T00:05
"За последние 24 часа аэропорт Сочи обслуживал полеты около трех часов: отправлено 11 рейсов с 1,1 тыс. пассажиров, принято четыре рейса, 644 пассажира", — говорится в сообщении ведомства.Ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Сочи, вводимые в целях безопасности из-за угрозы атак украинских БПЛА, действуют почти непрерывно в течение последних суток. В связи со сложившейся ситуацией 12 самолётов находятся на запасных аэродромах, в самом аэропорту разрешения на вылет ожидают 11 воздушных судов. До конца суток ожидается прибытие ещё 47 рейсов."В ночь с 10 на 11 марта пассажиров 20 рейсов разместили в отелях. Сегодня пассажиров еще 15 рейсов направили в гостиницы", — уточнили в сообщении."После снятия ограничений диспетчеры подведомственной Росавиации Госкорпорации по ОрВД начнут в приоритетном порядке отправлять из Сочи и заводить на посадку в этот аэропорт воздушные суда", — добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что Сочи столкнулся с беспрецедентной по длительности атакой БПЛА, она продолжается почти сутки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
00:05 12.03.2026
 
© РИА Новости . Артур Лебедев
Работа аэропорта в Сочи
Работа аэропорта в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Артур Лебедев
Аэропорт Сочи в течение последних суток обслуживал рейсы лишь около трёх часов, отправив за это время 11 рейсов с 1,1 тысячи пассажиров и приняв четыре с 644 пассажирами. Об этом Минтранс РФ в ночь на 12 марта сообщил в своём телеграм-канале
"За последние 24 часа аэропорт Сочи обслуживал полеты около трех часов: отправлено 11 рейсов с 1,1 тыс. пассажиров, принято четыре рейса, 644 пассажира", — говорится в сообщении ведомства.
Ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Сочи, вводимые в целях безопасности из-за угрозы атак украинских БПЛА, действуют почти непрерывно в течение последних суток. В связи со сложившейся ситуацией 12 самолётов находятся на запасных аэродромах, в самом аэропорту разрешения на вылет ожидают 11 воздушных судов. До конца суток ожидается прибытие ещё 47 рейсов.
"В ночь с 10 на 11 марта пассажиров 20 рейсов разместили в отелях. Сегодня пассажиров еще 15 рейсов направили в гостиницы", — уточнили в сообщении.
"После снятия ограничений диспетчеры подведомственной Росавиации Госкорпорации по ОрВД начнут в приоритетном порядке отправлять из Сочи и заводить на посадку в этот аэропорт воздушные суда", — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Сочи столкнулся с беспрецедентной по длительности атакой БПЛА, она продолжается почти сутки.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния