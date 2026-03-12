https://ukraina.ru/20260312/aeroport-sochi-za-poslednie-sutki-iz-za-atak-bpla-obsluzhil-lish-15-reysov-1076673660.html

Аэропорт Сочи за последние сутки из-за атак БПЛА обслужил лишь 15 рейсов

Аэропорт Сочи за последние сутки из-за атак БПЛА обслужил лишь 15 рейсов - 12.03.2026 Украина.ру

Аэропорт Сочи за последние сутки из-за атак БПЛА обслужил лишь 15 рейсов

Аэропорт Сочи в течение последних суток обслуживал рейсы лишь около трёх часов, отправив за это время 11 рейсов с 1,1 тысячи пассажиров и приняв четыре с 644 пассажирами. Об этом Минтранс РФ в ночь на 12 марта сообщил в своём телеграм-канале

2026-03-12T00:05

2026-03-12T00:05

2026-03-12T00:05

украина.ру

россия

сочи

минтранс

росавиация

аэропорты

ограничения

аэропорт

краснодарский край

угроза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060004716_0:0:3418:1923_1920x0_80_0_0_3774ca9500b75481135450d5d676cf74.jpg

"За последние 24 часа аэропорт Сочи обслуживал полеты около трех часов: отправлено 11 рейсов с 1,1 тыс. пассажиров, принято четыре рейса, 644 пассажира", — говорится в сообщении ведомства.Ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Сочи, вводимые в целях безопасности из-за угрозы атак украинских БПЛА, действуют почти непрерывно в течение последних суток. В связи со сложившейся ситуацией 12 самолётов находятся на запасных аэродромах, в самом аэропорту разрешения на вылет ожидают 11 воздушных судов. До конца суток ожидается прибытие ещё 47 рейсов."В ночь с 10 на 11 марта пассажиров 20 рейсов разместили в отелях. Сегодня пассажиров еще 15 рейсов направили в гостиницы", — уточнили в сообщении."После снятия ограничений диспетчеры подведомственной Росавиации Госкорпорации по ОрВД начнут в приоритетном порядке отправлять из Сочи и заводить на посадку в этот аэропорт воздушные суда", — добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что Сочи столкнулся с беспрецедентной по длительности атакой БПЛА, она продолжается почти сутки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

сочи

аэропорт

краснодарский край

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, сочи, минтранс, росавиация, аэропорты, ограничения, аэропорт, краснодарский край, угроза, бпла, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация