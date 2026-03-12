"В надлежащее время": посол Ирана в России заявил об ответе на убийство аятоллы Хаменеи - 12.03.2026 Украина.ру
"В надлежащее время": посол Ирана в России заявил об ответе на убийство аятоллы Хаменеи
"В надлежащее время": посол Ирана в России заявил об ответе на убийство аятоллы Хаменеи - 12.03.2026 Украина.ру
"В надлежащее время": посол Ирана в России заявил об ответе на убийство аятоллы Хаменеи
Власти Ирана примут решение о наказании виновных в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в надлежащее время, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости
"Решение о наказании виновных в этом преступлении будет принято в Тегеране в надлежащее время", — сказал Джалали в интервью агентству.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал позором и театром абсурда итоги голосования в Совбезе ООН по Ближнему Востоку.
Власти Ирана примут решение о наказании виновных в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в надлежащее время, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости
"Решение о наказании виновных в этом преступлении будет принято в Тегеране в надлежащее время", — сказал Джалали в интервью агентству.
В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.
В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.
Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал позором и театром абсурда итоги голосования в Совбезе ООН по Ближнему Востоку.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
