"Трамп грубо прервал прессу": Вайнер о реакции президента США на неудобный вопрос журналиста

Дональд Трамп грубо прервал журналистов, попытавшихся задать вопрос о возможной помощи России Ирану. Президент США не дал им договорить, демонстративно закрыв тему. О показательном инциденте в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

По словам политолога, пока у Трампа хватает сил на все конфликты, но Украина явно "исчезла с горизонта", а все военно-технические средства, на которые она претендовала, остаются на полях сражения Ближнего Востока.Вайнер отметил, что Зеленский не зря пожаловался на объемы применения американских ракет Patriot в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сравнил их с поставками Киеву."Около двух дней назад журналисты попытались задать Трампу вопрос о том, что Россия помогает Ирану нацеливаться на американские цели. Трамп грубо прервал прессу, даже не дав им договорить", — сообщил американист.По словам политолога, эта реакция показательна на фоне обсуждений возможного ухудшения отношений. "Персональные отношения Путина и Трампа, основанные на уважении и понимании, остались на прежнем уровне", — резюмировал Грег Вайнер.Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.

