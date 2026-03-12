"Трамп грубо прервал прессу": Вайнер о реакции президента США на неудобный вопрос журналиста - 12.03.2026 Украина.ру
"Трамп грубо прервал прессу": Вайнер о реакции президента США на неудобный вопрос журналиста
"Трамп грубо прервал прессу": Вайнер о реакции президента США на неудобный вопрос журналиста - 12.03.2026 Украина.ру
"Трамп грубо прервал прессу": Вайнер о реакции президента США на неудобный вопрос журналиста
Дональд Трамп грубо прервал журналистов, попытавшихся задать вопрос о возможной помощи России Ирану. Президент США не дал им договорить, демонстративно закрыв тему. О показательном инциденте в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-03-12T04:20
2026-03-12T04:20
По словам политолога, пока у Трампа хватает сил на все конфликты, но Украина явно "исчезла с горизонта", а все военно-технические средства, на которые она претендовала, остаются на полях сражения Ближнего Востока.Вайнер отметил, что Зеленский не зря пожаловался на объемы применения американских ракет Patriot в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сравнил их с поставками Киеву."Около двух дней назад журналисты попытались задать Трампу вопрос о том, что Россия помогает Ирану нацеливаться на американские цели. Трамп грубо прервал прессу, даже не дав им договорить", — сообщил американист.По словам политолога, эта реакция показательна на фоне обсуждений возможного ухудшения отношений. "Персональные отношения Путина и Трампа, основанные на уважении и понимании, остались на прежнем уровне", — резюмировал Грег Вайнер.
Новости, Россия, США, Иран, Дональд Трамп, Украина.ру, Грег Вайнер, журналист, пресса, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, война на Украине, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Ближний Восток, удар по Ирану, война в Иране, Главные новости, главное

"Трамп грубо прервал прессу": Вайнер о реакции президента США на неудобный вопрос журналиста

Дональд Трамп грубо прервал журналистов, попытавшихся задать вопрос о возможной помощи России Ирану. Президент США не дал им договорить, демонстративно закрыв тему. О показательном инциденте в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
По словам политолога, пока у Трампа хватает сил на все конфликты, но Украина явно "исчезла с горизонта", а все военно-технические средства, на которые она претендовала, остаются на полях сражения Ближнего Востока.
Вайнер отметил, что Зеленский не зря пожаловался на объемы применения американских ракет Patriot в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сравнил их с поставками Киеву.
"Около двух дней назад журналисты попытались задать Трампу вопрос о том, что Россия помогает Ирану нацеливаться на американские цели. Трамп грубо прервал прессу, даже не дав им договорить", — сообщил американист.
По словам политолога, эта реакция показательна на фоне обсуждений возможного ухудшения отношений. "Персональные отношения Путина и Трампа, основанные на уважении и понимании, остались на прежнем уровне", — резюмировал Грег Вайнер.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
