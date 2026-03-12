Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 12.03.2026 Украина.ру
Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Сочи, Калуги и Краснодара. Сводку на 4:00 мск 12 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-03-12T04:09
2026-03-12T04:09
украина.ру
россия
сочи
краснодар
калужская область
аэропорты
росавиация
ограничения
краснодарский край
крым
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму, в Ростовской, Саратовской, Херсонской, Запорожской, Волгоградской, Брянской, Липецкой, Орловской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Белгородской, Пензенской, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областях, в ДНР и ЛНР, в Чувашии и Адыгее.В ряде регионов объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА вводились в аэропортах Сочи, Калуги и Краснодара.К настоящему времени ограничения на взлёты и посадки воздушных судов в аэропортах Сочи и Калуги сняты.Ранее сообщалось, что над Краснодаром и Северским районом края прогремело около 10 взрывов, работало ПВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сочи
краснодар
калужская область
краснодарский край
крым
ростовская область
саратовская область
херсонская область
запорожская область
волгоградская область
брянская область
липецк
орловская область
белгородская область
пенза
смоленск
рязанская область
днр
лнр
Украина.ру
Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

04:09 12.03.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Украина.ру
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Сочи, Калуги и Краснодара. Сводку на 4:00 мск 12 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму, в Ростовской, Саратовской, Херсонской, Запорожской, Волгоградской, Брянской, Липецкой, Орловской областях.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Белгородской, Пензенской, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областях, в ДНР и ЛНР, в Чувашии и Адыгее.
В ряде регионов объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА вводились в аэропортах Сочи, Калуги и Краснодара.
К настоящему времени ограничения на взлёты и посадки воздушных судов в аэропортах Сочи и Калуги сняты.
Ранее сообщалось, что над Краснодаром и Северским районом края прогремело около 10 взрывов, работало ПВО.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
