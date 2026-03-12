https://ukraina.ru/20260312/ugroza-vrazheskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1076678768.html

Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Сочи, Калуги и Краснодара. Сводку на 4:00 мск 12 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру

Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму, в Ростовской, Саратовской, Херсонской, Запорожской, Волгоградской, Брянской, Липецкой, Орловской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Белгородской, Пензенской, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областях, в ДНР и ЛНР, в Чувашии и Адыгее.В ряде регионов объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА вводились в аэропортах Сочи, Калуги и Краснодара.К настоящему времени ограничения на взлёты и посадки воздушных судов в аэропортах Сочи и Калуги сняты.Ранее сообщалось, что над Краснодаром и Северским районом края прогремело около 10 взрывов, работало ПВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

