Лидеры стран G7 договорились продолжить политику санкций против России

Лидеры стран "Группы семи" (G7) подтвердили намерение продолжать санкционную политику против России. Об этом в ночь на 12 марта сообщает РИА Новости

2026-03-12T03:28

2026-03-12T03:28

2026-03-12T03:30

"Лидеры G7 подтвердили свое единство и приверженность продолжить санкции против России", — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте председательства Франции в группе.Другие заявления по итогам видеоконференции глав государств и правительств G7 по экономическим последствиям войны на Ближнем Востоке:🟦 Лидеры G7 договорились создать координационный канал между странами-членами G7 и странами Персидского залива по вопросу экономических последствий войны на Ближнем Востоке;🟦 Лидеры G7 договорились создать координационный канал с целью подготовиться к восстановлению свободы навигации в регионе;🟦 Лидеры G7 выступают за энергетическое производство в странах, которые могут заменить блокируемые объёмы, и призывают избегать любых мер по ограничению экспорта.G7 в этой связи приветствовало решение Международного энергетического агентства о высвобождении 400 миллионов баррелей нефти из чрезвычайных запасов.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 не будут отменять санкции против России в связи с ростом цен на топливо из-за эскалации кризиса на Ближнем Востоке."Во время встречи "Большой семерки"... мы решили, что сложившаяся [из-за конфликта на Ближнем Востоке] ситуация [с ценами на топливо] ни в коем случае не оправдывает снятия санкций, действующих в отношении России, и что они должны продолжать оставаться в силе... Мы сохраним эти санкции", — заявил французский лидер во время выступления после видеоконференции лидеров G7.В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя назвал позором и театром абсурда итоги голосования в Совбезе ООН по Ближнему Востоку.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

