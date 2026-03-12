https://ukraina.ru/20260312/instrument-poslednego-shansa-yuschuk-o-vozmozhnom-udare-irana-po-yadernomu-tsentru-v-izraile-1076675718.html

Инструмент "последнего шанса": Ющук о возможном ударе Ирана по ядерному центру в Израиле

Инструмент "последнего шанса": Ющук о возможном ударе Ирана по ядерному центру в Израиле - 12.03.2026 Украина.ру

Инструмент "последнего шанса": Ющук о возможном ударе Ирана по ядерному центру в Израиле

Иран довел до сведения Израиля, что в критической ситуации его ракеты способны уничтожить ядерный центр в Димоне. Это приведет к катастрофе на израильской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук

2026-03-12T05:40

2026-03-12T05:40

2026-03-12T05:40

новости

иран

израиль

тегеран

евгений ющук

дональд трамп

украина.ру

удар по ирану

война в иране

аналитики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076298123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4b1c421aba422f365ec8c336006d2a1.jpg

Рассуждая о том, как удары жизненно важным объектах могут повлиять на противостояние стран, эксперт напомнил про жесткое предупреждение Тегерана. "Иран довел до сведения Израиля, что в случае критического состояния дел иранские ракеты разрушат ядерный исследовательский центр в Димоне. Там находится ядерное оружие и реактор", — заявил Ющук.Объект, по словам политтехнолога, очень уязвим из-за компактного расположения. "Объект достаточно компактно расположен на местности, что позволяет Ирану запустить сразу несколько ракет, способных преодолеть ПВО Израиля и уничтожить цель. При таком развитии событий будет ядерная катастрофа в Израиле", — пояснил собеседник Украина.ру.Но есть и еще более страшный сценарий, который технически возможен уже сейчас. "У Ирана всегда остается технически возможный инструмент последнего шанса, когда он может рассеять над Израилем топливо из атомной электростанции. Этого нельзя исключать", — отметил эксперт.В таком случае последствия будут необратимыми. "Израильские территории станут непригодны для жизни, им даже вывезти грунт некуда", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.Устоит ли Европа перед внутренним кризисом на фоне войны в Иране? Об этом и многом другом — в материале "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.

иран

израиль

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, израиль, тегеран , евгений ющук, дональд трамп, украина.ру, удар по ирану, война в иране, аналитики, аналитика, военнаяаналитика, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война, главные новости, главное, срочно