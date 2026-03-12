"800 ракет PAC-3 за сутки": американист объяснил, куда ушли обещанные Украине "Патриоты" - 12.03.2026 Украина.ру
"800 ракет PAC-3 за сутки": американист объяснил, куда ушли обещанные Украине "Патриоты"
"800 ракет PAC-3 за сутки": американист объяснил, куда ушли обещанные Украине "Патриоты"
"800 ракет PAC-3 за сутки": американист объяснил, куда ушли обещанные Украине "Патриоты"
По словам Зеленского, за первые сутки операции против Ирана было израсходовано более 800 ракет PAC-3, тогда как Украина не имела такого количества боеприпасов с 2022 года. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
2026-03-12T05:15
2026-03-12T05:15
Обсуждая военную операцию Трампа в Иране, политолог обратил внимание на слова украинского президента. Он привел конкретные цифры, которые озвучил глава украинской администрации. "По его словам, за первые сутки операции против Ирана было израсходовано более 800 ракет PAC-3, тогда как Украина не имела такого количества боеприпасов с 2022 года", — пояснил американист.По словам политолога, это сравнение наглядно показывает, где сейчас проходят главные сражения для США. "Украина явно исчезла с горизонта, а все военно-технические средства, на которые она претендовала, остаются на полях сражения Ближнего Востока", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
"800 ракет PAC-3 за сутки": американист объяснил, куда ушли обещанные Украине "Патриоты"

05:15 12.03.2026
 
По словам Зеленского, за первые сутки операции против Ирана было израсходовано более 800 ракет PAC-3, тогда как Украина не имела такого количества боеприпасов с 2022 года. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Обсуждая военную операцию Трампа в Иране, политолог обратил внимание на слова украинского президента.
"Не случайно Владимир Зеленский пожаловался на объемы применения американских ракет Patriot в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сравнил их с поставками Киеву", — заявил Вайнер.
Он привел конкретные цифры, которые озвучил глава украинской администрации. "По его словам, за первые сутки операции против Ирана было израсходовано более 800 ракет PAC-3, тогда как Украина не имела такого количества боеприпасов с 2022 года", — пояснил американист.
По словам политолога, это сравнение наглядно показывает, где сейчас проходят главные сражения для США.
"Украина явно исчезла с горизонта, а все военно-технические средства, на которые она претендовала, остаются на полях сражения Ближнего Востока", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
