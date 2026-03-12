https://ukraina.ru/20260312/iran-sobralsya-sdelat-atomnuyu-bombu-pochemu-eto-ne-ustraivaet-ssha-i-izrail--mnenie-eksperta-1076672325.html
"Иран собрался сделать атомную бомбу": почему это не устраивает США и Израиль — мнение эксперта
"Иран собрался сделать атомную бомбу": почему это не устраивает США и Израиль — мнение эксперта - 12.03.2026 Украина.ру
"Иран собрался сделать атомную бомбу": почему это не устраивает США и Израиль — мнение эксперта
Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия, что может запустить цепную реакцию по всему миру. Обладание бомбой сделает Тегеран самостоятельным и подтолкнет другие страны к гонке вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук
2026-03-12T05:00
2026-03-12T05:00
2026-03-12T05:00
новости
иран
сша
тегеран
евгений ющук
украина.ру
дональд трамп
ближний восток
удар по ирану
война в иране
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/89/1021728924_0:407:1175:1067_1920x0_80_0_0_3617333d123c12b2e33a346d396d4905.jpg
Отвечая на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке, эксперт указал на главный нерв конфликта. "Ситуация на Ближнем Востоке выглядит так: Иран собрался сделать атомную бомбу, и ему в этом препятствуют, потому что такое оружие в руках иранцев не устраивает никого: ни США, ни Израиль", — заявил Ющук.Политтехнолог подчеркнул, что это редкий случай единодушия. "Это, пожалуй, совсем никого не устраивает — даже Россию, несмотря на то, что она не в связке с первыми двумя странами", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, для Тель-Авива появление бомбы у Ирана означает потерю военного доминирования в регионе. Соединенные Штаты, в свою очередь, лишатся возможности прогибать Тегеран под свои условия военным путем.Но главная опасность, по мнению Ющука, даже не в этом. "В целом, ядерное оружие не только сделало бы Иран значительно более самостоятельным, но и может запустить цепочку: после Ирана атомная бомба появится у Саудовской Аравии, Турции, Японии, иных стран", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
иран
сша
тегеран
ближний восток
саудовская аравия
турция
япония
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/89/1021728924_0:297:1175:1178_1920x0_80_0_0_fffa3af58fbecc0d2af1edb31101483a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, тегеран , евгений ющук, украина.ру, дональд трамп, ближний восток, удар по ирану, война в иране, саудовская аравия, турция, япония, главные новости, главное
Новости, Иран, США, Тегеран , Евгений Ющук, Украина.ру, Дональд Трамп, Ближний Восток, удар по Ирану, война в Иране, Саудовская Аравия, Турция, Япония, Главные новости, главное
"Иран собрался сделать атомную бомбу": почему это не устраивает США и Израиль — мнение эксперта
Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия, что может запустить цепную реакцию по всему миру. Обладание бомбой сделает Тегеран самостоятельным и подтолкнет другие страны к гонке вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук
Отвечая на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке, эксперт указал на главный нерв конфликта. "Ситуация на Ближнем Востоке выглядит так: Иран собрался сделать атомную бомбу, и ему в этом препятствуют, потому что такое оружие в руках иранцев не устраивает никого: ни США, ни Израиль", — заявил Ющук.
Политтехнолог подчеркнул, что это редкий случай единодушия. "Это, пожалуй, совсем никого не устраивает — даже Россию, несмотря на то, что она не в связке с первыми двумя странами", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, для Тель-Авива появление бомбы у Ирана означает потерю военного доминирования в регионе. Соединенные Штаты, в свою очередь, лишатся возможности прогибать Тегеран под свои условия военным путем.
Но главная опасность, по мнению Ющука, даже не в этом. "В целом, ядерное оружие не только сделало бы Иран значительно более самостоятельным, но и может запустить цепочку: после Ирана атомная бомба появится у Саудовской Аравии, Турции, Японии, иных стран", — резюмировал собеседник издания.