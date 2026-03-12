https://ukraina.ru/20260312/iran-sobralsya-sdelat-atomnuyu-bombu-pochemu-eto-ne-ustraivaet-ssha-i-izrail--mnenie-eksperta-1076672325.html

"Иран собрался сделать атомную бомбу": почему это не устраивает США и Израиль — мнение эксперта

Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия, что может запустить цепную реакцию по всему миру. Обладание бомбой сделает Тегеран самостоятельным и подтолкнет другие страны к гонке вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук

Отвечая на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке, эксперт указал на главный нерв конфликта. "Ситуация на Ближнем Востоке выглядит так: Иран собрался сделать атомную бомбу, и ему в этом препятствуют, потому что такое оружие в руках иранцев не устраивает никого: ни США, ни Израиль", — заявил Ющук.Политтехнолог подчеркнул, что это редкий случай единодушия. "Это, пожалуй, совсем никого не устраивает — даже Россию, несмотря на то, что она не в связке с первыми двумя странами", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, для Тель-Авива появление бомбы у Ирана означает потерю военного доминирования в регионе. Соединенные Штаты, в свою очередь, лишатся возможности прогибать Тегеран под свои условия военным путем.Но главная опасность, по мнению Ющука, даже не в этом. "В целом, ядерное оружие не только сделало бы Иран значительно более самостоятельным, но и может запустить цепочку: после Ирана атомная бомба появится у Саудовской Аравии, Турции, Японии, иных стран", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.

