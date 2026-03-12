"Иран собрался сделать атомную бомбу": почему это не устраивает США и Израиль — мнение эксперта - 12.03.2026 Украина.ру
"Иран собрался сделать атомную бомбу": почему это не устраивает США и Израиль — мнение эксперта
"Иран собрался сделать атомную бомбу": почему это не устраивает США и Израиль — мнение эксперта - 12.03.2026 Украина.ру
"Иран собрался сделать атомную бомбу": почему это не устраивает США и Израиль — мнение эксперта
Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия, что может запустить цепную реакцию по всему миру. Обладание бомбой сделает Тегеран самостоятельным и подтолкнет другие страны к гонке вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук
Отвечая на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке, эксперт указал на главный нерв конфликта. "Ситуация на Ближнем Востоке выглядит так: Иран собрался сделать атомную бомбу, и ему в этом препятствуют, потому что такое оружие в руках иранцев не устраивает никого: ни США, ни Израиль", — заявил Ющук.Политтехнолог подчеркнул, что это редкий случай единодушия. "Это, пожалуй, совсем никого не устраивает — даже Россию, несмотря на то, что она не в связке с первыми двумя странами", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, для Тель-Авива появление бомбы у Ирана означает потерю военного доминирования в регионе. Соединенные Штаты, в свою очередь, лишатся возможности прогибать Тегеран под свои условия военным путем.Но главная опасность, по мнению Ющука, даже не в этом. "В целом, ядерное оружие не только сделало бы Иран значительно более самостоятельным, но и может запустить цепочку: после Ирана атомная бомба появится у Саудовской Аравии, Турции, Японии, иных стран", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
"Иран собрался сделать атомную бомбу": почему это не устраивает США и Израиль — мнение эксперта

05:00 12.03.2026
 
© Фото : Public domainядерный атомный взрыв
ядерный атомный взрыв - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Public domain
Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия, что может запустить цепную реакцию по всему миру. Обладание бомбой сделает Тегеран самостоятельным и подтолкнет другие страны к гонке вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук
Отвечая на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке, эксперт указал на главный нерв конфликта. "Ситуация на Ближнем Востоке выглядит так: Иран собрался сделать атомную бомбу, и ему в этом препятствуют, потому что такое оружие в руках иранцев не устраивает никого: ни США, ни Израиль", — заявил Ющук.
Политтехнолог подчеркнул, что это редкий случай единодушия. "Это, пожалуй, совсем никого не устраивает — даже Россию, несмотря на то, что она не в связке с первыми двумя странами", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, для Тель-Авива появление бомбы у Ирана означает потерю военного доминирования в регионе. Соединенные Штаты, в свою очередь, лишатся возможности прогибать Тегеран под свои условия военным путем.
Но главная опасность, по мнению Ющука, даже не в этом. "В целом, ядерное оружие не только сделало бы Иран значительно более самостоятельным, но и может запустить цепочку: после Ирана атомная бомба появится у Саудовской Аравии, Турции, Японии, иных стран", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
Новости Иран США Тегеран Евгений Ющук Украина.ру Дональд Трамп Ближний Восток удар по Ирану война в Иране Саудовская Аравия Турция Япония
 
