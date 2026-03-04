https://ukraina.ru/20260304/okhota-na-preemnika-strakh-beskonechnoy-voyny-esche-odin-den-konflikta-na-blizhnem-vostoke--1076357898.html

Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке

В Иране готовятся к трехдневному прощанию с убитым верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. Базирующиеся на Западе оппозиционные иранские СМИ утверждают, что преемником уже избран его сын Моджтаба Хаменеи. Тем временем стороны конфликта не снижают интенсивности ударов, что говорит об их решимости склонить чашу весов в свою сторону

Преемник рахбараПосле гибели Хаменеи встал вопрос о том, кто будет следующим высшим руководителем (рахбаром) Ирана. Именно эта должность, а не президентская, является главной в этой стране. Выбирать нового лидера должен так называемый Совет экспертов – избираемый каждые восемь лет орган из 88 богословов – специалистов по исламскому праву.Во вторник, 3 марта, Израиль и США поразили ракетами здание Совета экспертов в священном для шиитов городе Кум. По информации иранских властей, данное здание не использовалось для заседания по выбору нового руководителя страны, а все люди из него были эвакуированы.Американский телеканал Fox News в своем эфире процитировал слова высокопоставленного израильского чиновника, который заявил, что участники выборов нового иранского рахбара являются законной военной целью для армии Израиля.По словам министра обороны еврейского государства Исраэля Каца, любой следующий лидер Ирана будет "безоговорочной целью для ликвидации"."Неважно, как его зовут или где он скрывается, военным поручено подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения этой миссии", - сказал он.Возможно, что именно из-за угрозы безопасности общественности пока официально не называют имя нового верховного лидера. По информации газеты The New York Times, Совет экспертов готов утвердить Моджтаба Хаменеи в этой должности, однако опасается, что после этого тот может попасть под удар американских и израильских ракет. Тем не менее именно сын погибшего аятоллы называется вероятным преемником своего отца.Моджтабе Хаменеи 56 лет, он второй сын Али Хаменеи. Получил религиозное образование, после чего сам преподавал богословие. Считается близким к консервативным кругам, которые в Иране олицетворяет Корпус стражей Исламской революции (КСИР).С формальной точки зрения его богословский статус ниже аятоллы, поэтому пока не понятно, как эту коллизию обойдет Совет экспертов, если окончательный выбор все-таки падет на него.Возможное избрание Моджтабы Хаменеи демонстрирует, что ни о какой смене курса в Иране пока говорить не приходится. Новый рахбар - выходец из радикальных кругов, которые выступают за жесткую линию в отношении своих внешнеполитических оппонентов в лице США и Израиля.Ситуация с Ормузским проливомПока Тегеран демонстрирует уверенность в своих действиях, а атаки на страну не привели к протестам внутри государства. Отчасти в этом виновато полное отключение интернета, отчасти – сплочение населения перед лицом внешней угрозы: все-таки нелюбовь к режиму аятолл на Ближнем Востоке автоматически не означает симпатии к США и Израилю.Иранское военное и политическое руководство продолжает огрызаться в ответ на атаки противников. Одна из тактик – нарушение коммуникации между американскими войсками, чему способствуют удары по системам связи на военных объектах США. По информации The New York Times, на сегодняшний день иранским вооруженным силам удалось повредить системы связи и радары на семи таких объектах.Пока наиболее предпочтительные цели для Ирана находятся в Бахрейне, именно там фиксируется большая часть прилетов ракет и беспилотников, попадания есть и в ОАЭ. Власти этих стран заявляют, что практически все цели были сбиты, однако в сети можно найти кадры успешного применения тех же дронов "Шахед" по американским военным объектам.Кроме того, за минувшие сутки было поражено консульство США в ОАЭ, вспыхнул пожар, о жертвах не сообщалось.Также продолжается эскалации в Ормузском проливе. Иран объявил о своем полном контроле над ним, введя режим запрета прохода для нефтяных, торговых и рыболовных судов. По сообщению КСИР, 10 танкеров, которые проигнорировали запрет, были поражены иранской армией.Газета The Wall Street Journal пишет, что к настоящему моменту более 3 тыс. судов вынуждены ждать в портах Персидского залива.Фактическое закрытие пролива, по которому проходит пятая часть нефтяного экспорта, привело к росту мировых цен на нефть. Советник командующего КСИР генерал Эбрахим Джабари отметил, что цена за баррель нефти может достигнуть 200 долларов."Трамп совершенно вышел из-под контроля"Американская администрация продолжает настаивать, что причина начала операции против Ирана – ядерные амбиции Тегерана."Ираном управляют безумцы — религиозные фанатики. У них есть стремление обладать ядерным оружием. Они намерены развивать его, прикрываясь программами ракет, дронов и терроризма, так что мир не сможет их тронуть из-за страха перед всем этим. И сейчас они находятся в самом слабом положении за все время. Сейчас самое время действовать против них. Президент принял решение действовать — лишить их ракет, лишить их флота, лишить их дронов, лишить их возможности производить все это, чтобы они никогда не смогли получить ядерное оружие. Именно поэтому президент принял это решение. Это было правильное решение", - рассказал журналистам глава Госдепа Марко Рубио.Не все в США, однако, верят в то, что причина начала войны, которую Дональд Трамп назвал "крупной военной операцией", лежит в области ядерной проблемы.Рядовые американцы также разошлись в своих оценках происходящего. Лишь только 38% жителей страны полагают, что власти внятно объяснили цели операции в Иране, свидетельствует опрос, проведенный CBS News и YouGov. Еще меньше граждан США (25%) верят в то, что боевые действия продлятся считанные дни и недели, как это обещает Трамп.Одновременно с этим американская пресса пишет, что Белый дом использовал еще не все козыри в своем противостоянии с Исламской Республикой. CNN сообщает, что Вашингтон намерен предоставить оружие иракским курдам, чтобы они открыли фронт против иранцев. Согласно оценкам, несколько тысяч жителей Курдистана на границе Ирака и Ирана готовы встать под ружье и принять участие в войне против Тегерана.О том, какие риски для РФ несет война в Иране - в материале издания Украина.ру На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной.

Павел Котов

Павел Котов

