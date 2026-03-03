https://ukraina.ru/20260303/1076313326.html

Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться

Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться - 03.03.2026 Украина.ру

Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться

США тратят на агрессию против Ирана астрономическую сумму. При этом, чтобы получить иранскую нефть, США нужно провести сухопутную операцию против Ирана, на которую надо потратить еще столько же без каких-либо гарантий. Поэтому американо-израильские бомбардировки в любом случае долго не продлятся

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин, который внимательно следит за международной повесткой и ходом украинского конфликта- Николай Олегович, во время прошлогодней 12-дневной войны мы с вами подробно обсуждали варианты прямого вмешательства США в ирано-израильское противостояние. Насколько наши прогнозы оправдались?- Полностью оправдались. Мы тогда сказали, что на этом ничего не закончится. Тогда это была проба пера творцов третьей мировой войны. И то, что происходит сейчас вокруг Ирана – очередной акт уже начавшейся третьей мировой войны. Другое дело, что третья мировая война, которая фактически началась в феврале 2022 года, пока пребывает в латентной фазе.В истории мировых войн это уже было. В частности, после того, как Гитлер захватил Польшу в сентябре 1939 года, Великобритания и Франция объявили войну Германии, но фактически на протяжении более чем полгода боевые действия не велись. Для описания этого даже специальный термин придумали – "странная война".В общем, третья мировая война тоже не всегда ведется активно. У нее разная степень интенсивности. Сейчас она активизировалась на Иране. США и Израиль устроили пробу пера в части ликвидации новой для них по силе державы. Если раньше они воевали с полными военно-политическими аутсайдерами, то теперь они пробуют свои силы на гораздо более подготовленной стране, которая хорошо оснащена, имеет качественные разработки в части ракетного вооружения и БПЛА.Более того, у Ирана мощная вертикаль власти. Ликвидация лидеров исламской республики ни к чему не привела. Система выстроена таким образом, что на место руководителя сразу приходит его заместитель или идеологический наследник. По всей видимости, вместо Хаменеи будет Лариджани. К тому же, создана временная тройка до прихода Лариджани к власти. На место убитых руководителей КСИР тоже приходят их замы, которые изначально были посвящены в оперативную обстановку и оперативные планы. И их замы тоже в курсе этих дел.Поэтому такая смена элит не является для Ирана катастрофической. В отличие, как мы с вами говорили до интервью, от Украины.Если мы ликвидируем военно-политическую верхушку киевского режима, это нанесет огромный удар по уверенности украинских олигархов в том, что им все сойдет с рук, потому что за ними стоит Запад. Они бы поняли, что ух убивают так же, как и солдат, которых ловят ТЦК и отправляют на верную гибель. Они должны, наконец, это прочувствовать.Повторюсь, ликвидация военно-политического руководства Украины – это то, что сегодня созрело и стоит на повестке дня.- Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлится еще четыре недели "до достижения всех целей". На этом фоне Великобритания разрешила США использовать ее базы для ударов по складам ракет в Иране…- В Индийском океане, которые они изначально отказывались предоставлять Америке. Был скандал большой.- А французский авианосец "Шарль де Голль" и его ударная группа направились в Восточное Средиземноморье…- С участием которого разрабатывалась операция по блокаде Калининградской области в Балтийском море.- Понятное дело, что у натовско-израильской коалиции еще есть какие-то козыри даже в части дистанционных ударов, не говоря уже про сухопутную операцию. Вопрос в том, что это за козырь? Шестерка, с которой можно совладать? Или туз, который отбить не получится?- В части сухопутной операции у натовско-израильской коалиции нет вообще никаких козырей. Иран – это огромная горная страна с населением в 100 миллионов. Да, там есть прозападная оппозиция, но она сидит, закрыв рот, потому что на улице их просто растерзают сторонники законно действующей шиитской власти. Так вот из этих 100 миллионов найдется мобилизационный резерв в 20 миллионов мужчин, которые возьмут в руки хорошо спрятанное в горах вооружение: ракеты, бронемашины, минометы, РСЗО. Они нанесут урон любым экспедиционным корпусам, которые зайдут на территорию Ирана. А кроме экспедиционных корпусов, США ничего серьезного со времен Вьетнамской войны никуда не посылали и не рискнут посылать.- Тем не менее, Израиль сейчас обрабатывает позиции Ирана вдоль границы с Ираком.- Они обрабатывают их на дальнем расстоянии, не входя в зону поражения иранской ПВО. Но солдаты туда не придут. Я уверен в этом на 250%. Они могли бы начать сухопутную операцию, если бы в Иране случился переворот. Но это невозможно по тем причинам, которые я описал ранее. Там никто этих наследников шаха не любит и не ждет. Им там бошки поотрывают.Что касается длительности воздушного нападения на Иран, то оно в полной коррелируется с запасами средств поражения и средств ПВО у американцев и израильтян. А оно резко ограничено. У США уже не хватает зенитных ракет для отражения иранских ударов. Мы видели, как это происходит. Одна ракета сбивается, другая попадает в цель. Это показали все американские центральные телеканалы, несмотря на жесточайшую цензуру, которую ввело ЦРУ.Еще мы видели, как падают самолеты. Вчера было сбито четыре американских самолета, причем один из них - F-15. Это действительно продвинутый истребитель.- Это был дружественный огонь или именно иранцы?- Часть из них точно сбили иранцы. Ну не могли американцы сбить сразу четыре своих самолета. Они не настолько криворукие. А про "дружественный огонь" американцы еще со времен "Бури в пустыне" рассказывают. Им же надо показать, что иранская ПВО ничтожна. Хотя американская ПВО, построенная на "Пэтриотах", пропустила все, что было направлено против американских баз в Кувейте, Бахрейне и Ираке, где вчера четыре часа детонировал один из крупнейших в Азии складов боеприпасов. Да и в Саудовской Аравии горит "Арамко" - крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. А иранская ПВО справляется, насколько она может.Ей же постоянно приходится работать в перегруженном состоянии, потому что против нее направляют сотни дронов и сотни ракет одновременно. Она не может отбиться от всего. Хотя ядерные объекты она защитила. И то, что они считают своими главными предприятиями в горной местности, она тоже защитила. Никакой информации о поражении крупных заводов не поступало.- В том-то и дело, что Иран как будто бы действует качественнее, но в количественном отношении силы абсолютно неравны.- Разумеется. Сравните военный бюджет США с бюджетом не просто Ирана, а всех остальных стран в мире. Военный бюджет США – это 1,5 триллиона долларов. Это в полтора раза меньше, чем совокупный бюджет всех остальных стран. Бюджет Ирана на этом фоне вообще ничтожен. Там всего около 40 миллиардов долларов. Поэтому они делают упор на виды вооружения, которые приносят им максимальную выгоду при ведении ассиметричной войны: БПЛА и ракеты (малой и средней дальности).- Это вы про "Фаттех"?- Там десть наименований, "Фаттех" в том числе. Все это работает. Американская ПВО не справляется. Израильский "Железный купол" тоже весь дырявый.Я вот еще на что хотел бы обратить внимание.Американская пропаганда после Вьетнама полностью пересмотрела свое отношение к освещению военных событий. Их генералы до сих пор считают, что в поражении во Вьетнаме виноваты журналисты, потому что они устроили панику, которая привела к выходу на улицу миллионы людей, протестовавших против войны. Поэтому сейчас там действует строжайшая цензура. В эфир американских и европейских телеканалов проходит только то, что одобрено ЦРУ. Никаких допусков о потерях там нет. Хотя Кувейт утверждает, что погибло 560 американских военнослужащих на базе. Может, это и ложь, но дыма без огня не бывает. Даже если погибло 100 солдат, это уже колоссальный удар по американской репутации.О потопленных американских кораблях мы тоже не узнаем. КСИР в первый же день заявил о серьезном повреждении на эсминце с ракетами "Томагавк". Известно, что он ушел из зоны боевых действий, но о дальнейшей его судьбе нам никто не скажет.- Про иранские беспилотники уточню. В чем секрет "Шахеда" ("дедушки" нашей "Герани")? Не в том ли, что мы передали иранцам систему наведения "Комета"? На эту тему было видео с места удара по британской базе на Кипре.- В этом тоже. Но главное не это. Секрет "Шахеда" в том же, в чем был секрет танка Т-34. Массовость, дешевизна производства и боевая мощь выше среднего. Да, "Пантера" была лучше во всех отношениях, но "Пантер" за всю войну немцы сделали 4 тысячи, а мы Т-34 наклепали гораздо больше 10 тысяч. И в случае с "Шахедом" мы тоже видим сочетание нескольких факторов: скорость, возможность вести достаточно весомый боезаряд, дешевизна производства и большое количество произведенных единиц. На каждый американский беспилотник можно произвести десять таких "мопедов". Что ты с этим сделаешь? От пяти вы отобьетесь, а пять поразят цель.- Я это к тому, что "Шахед" поразил американскую РЛС для отслеживания полета баллистических ракет, которая стоит больше миллиарда долларов.- Да, да. Это РЛС о раннем предупреждении. Их всего десять штук. Стоит она миллиард долларов. Еще сколько же американцам придется потратить на ремонт.Вообще США на эту войну тратят астрономические суммы. Это еще одна из причин, по которым война долго продолжаться не может. Рано или поздно вмешается Конгресс, который спросит у Трампа: "Куда вы 10 триллионов дели? Вы в своем уме?".- Трамп на это ответит: "Подождите. Сейчас добьем Иран и получим его нефть".- Чтобы получить нефть, нужно провести сухопутную операцию против Ирана. На сухопутную операцию нужно потратить еще 10 триллионов. И закончится она неудачей. Это не Венесуэла, над которой установлен контроль. И не Ирак, где продажные генералы отодвигали свои танковые корпуса, давая возможность американской армии продвигаться по пустыне. Это большая стомиллионная страна горная, где США все ненавидят и будут стрелять из-за каждого пригорка. Ну не сможет Трамп окупить затраты на Иран.Я абсолютно убежден, что он не хотел этой войны. Он хотел легкой победы: повторения акции 12-дневной войны. Но он серьезно ввязался в боевые действия под влиянием своих вынужденных союзников. В частности, неоконов, которых координирует сенатор Линдси Грэм*. Израильское лобби работает в Конгрессе и в Сенате именно через фракцию неоконов республиканской партии. А сторонники MAGA (вторая часть республиканской партии) категорически против этой войны. Вэнс, конечно, не может открыто заявить, что он против, но дает это понять: "Это ненадолго. Не волнуйтесь. Нам надо просто не дать Ирану ядерное оружие". Им стыдно за Трампа.Кстати, большинство европейских лидеров тоже выступили против Трампа в первый день войны. Макрон чуть ли не Совбез ООН по этому поводу собирался созывать. Это же левые либералы. Их главная задача – интегрировать в свои общества огромное количество эмигрантов-мусульман. Для этого их делают мэрами городов и даже руководителями парламентских фракций. Конечно, они не поддерживают нападение на Иран. Но потом глобалисты им шепнули: "Эта акция в интересах глобалистов. Не надо выпендриваться". И теперь Трампа поддерживают и Стармер (тем более британская база на Кипре сгорела почти вся), и Макрон (по французской базе тоже били), и Мерц (по немецким военнослужащим тоже прилетело).Короче говоря, все вернулось на круги своя. Запад сегодня объединен так же, как и во времена "Бури в пустыне".- Ударная группа во главе с "Шарль де Голлем" тоже стрелять будет?- Да у нее сил не так много. У нее 30 самолетиков, из которых в лучшем случае 15 боеспособны. Еще французские удары по Ливии показали, что запаса ракет у них хватит на полдня. Ну куда-то они полетят. Ну что-то побомбят. Всерьез это ни на что не повлияет. Все равно, главное – это возможности США и Израиля. Остальные ничего не добавят.- В таком случае, будет ли Трамп опустошать американские арсеналы на Тихом океане? И будем ли мы передавать иранцам реактивные "Герани", если война на истощение продлится больше месяца?- Не думаю, что у нас много реактивных "Гераней". Что-то мы им передаем, но это тоже не сыграет ключевую роль в этой войне. Главная наша задача – ликвидировать киевский режим. Время настало. Нам никто ничего не скажет после того, что они натворили в Иране. И Украина как государство должно быть уничтожено. Я сейчас не копирую Катона, который каждый раз повторял: "Карфаген должен быть разрушен". Я хочу показать, что мы не можем сосуществовать по соседству с террористической элитой, готовой даже на применение грязной ядерной бомбы против России, а также ретранслирующее всю свою злобу на собственное население.- Все-таки, сколько еще надо продержаться Ирану?- Еще недели две. Без всяких попыток вступить в переговоры с США. Позавчера глава иранского МИД Аббас Аракчи вроде бы заявлял, что они готовы к переговорам, но потом все это было опровергнуто. Почему? Потому что многие религиозные и светские деятели, которые как раз были настроены на компромисс, были убиты. Вместо них пришла молодежь, которая не хочет ни о чем договариваться. Это она приказала поднять красный флаг мести над главными мечетями Ирана. Она готова держаться и воевать.Можно сколько угодно говорить, что Иран уже не тот. Но давайте вспомним, что Иран выдержал восемь лет войны с Ираком. Я бы даже сказал, что Иран в ней победил, потому что большая часть спорных территорий осталась за ним.В общем, вряд ли иранцы пойдут на переговоры. Хотя им могут предложить условия, которые станут для них более-менее приемлемыми. США могут им это предложить именно потому, что они не могут вести долгой войны.А Зеленский, своей поддержкой Трампа, не понимает, что каждая ракета от "Пэтриота", которая летит в небо над Катаром – это отнятая у него ракета. И каждый выстрел "Скальпом" - это отнятый у него выстрел. Идет другая война. Об Украине на Западе уже никто не говорит. Прочитайте любое их издание.- Тогда мы закончим темой Украины. Какой у вас будет прогноз на весеннюю кампанию, учитывая, что она началась для нас бодро? Мы заняли Горькое в Запорожской области, Дробышево под Красным Лиманом, Резниковку в районе Славянска, а также добились много тактических успехов на Приграничье.- У нас четыре основных направления: Орехов, Красный Лиман, Рай-Александровка/Славянск и Константиновка.Приграничье я считаю второстепенным. Хотя обстановка под Сумами с каждым днем накаляется. Оно в любой момент может стать основным. Киевский режим бросил 140-ю бригаду спецназа пару дней назад именно под Сумы. Они понимают, что наши войска неуклонно приближаются к городу, а там неизвестно, что будет. Вдруг наше руководство решило, что сами Сумы должны войти в эту буферную зону. Почему нет? На крупный город удобно опираться, чтобы проводить операции по недопущению украинских войск на территорию "старой" России. Там комендатуру можно поставить.Войска неукоснительно приближаются к Орехову. Не только с юга, где у ВСУ максимальное количество укрепрайонов, но и с востока, с запада и частично северо-запада. Судьба Орехова к началу лета будет предрешена.Еще я не сомневаюсь, что Красный Лиман, который сегодня окружен на 4/5, будет окружен полностью. Взятие Дробышево (главный форпост ВСУ на подступах к городу) облегчит нам эту задачу. Весной Красный Лиман будет взят. Я не сомневаюсь в этом.Также войска подходят к Рай-Александровке. Она будет взята. Начнутся бои за Славянск. Более того, мы дошли уже до той точки, когда можем из ствольной артиллерии бить по Краматорску.Ситуация в Купянске очень тяжелая. Может быть, какие-то малые группы ВСУ уходят за Оскол, но там идут серьезнейшие встречные сражения и на левом, и на правом берегу.Ситуация на границе с Днепропетровской области тоже тяжеловатая. Сырский там сдуру вторгся на голое поле тремя механизированными бригадами и шестью штурмовыми полками. Да, мы побили им всю технику, но они зарылись в землю. Они ничего не освободили, но их там просто много. Они все равно со крипом пытаются расширить плацдарм. Но рано или поздно мы их оттуда выбьем.- А на Межевую пойдем (она тоже в Днепропетровской области)?- Обязательно. Это следующий крупный укрепрайон, который надо взять весной.- Еще пишут, что Константиновка изолирована на две части по реке. Насколько оправдана эта оптимистичная оценка?- Мы же взорвали там дамбу. Это перебило их основную дорогу снабжения на северо-западе. Для ВСУ сложно оборонять север города. При том, что на юге мы уже присутствуем. Не скажу, что мы отбили весь юг Константиновки, но там плотно присутствуют наши войска, а за вокзал уже идут бои. Весной мы этот город возьмем. А дальше – Дружковка, Славянск и Краматорск.Мой прогноз такой: до конца года мы полностью освободим Донбасс и начнем осаду Запорожья. Не знаю, с какой скоростью мы форсируем Днепр и начнем освобождать Херсон. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20260219/1075795716.html

