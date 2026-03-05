https://ukraina.ru/20260305/ankit-shakh-otnosheniya-indii-s-iranom-krepche-nefti-i-starshe-islama-my-khotim-videt-mir-na-blizhnem-1076388087.html

Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке

Доктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке объяснил, к чему готовится Индия, наблюдая противостояние США, Израиля и Ирана. Чью сторону примет страна?

Он рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Дели продолжит взаимодействовать с Ираном и его народом, как и прежде, как при временном, так и при новом режиме. А также индийцы ценят участие Ирана в БРИКС+ и общее стремление к деколонизации и многополярному мировому порядку.Ближневосточный конфликт, который разгорелся с 28 февраля между Ираном, Израилем и США все сильнее разрастается по региону и затрагивает страны региона. Индия — в их числе. Как минимум 80 человек погибли от удара американской подлодки по иранскому кораблю, который шел из порта в восточной Индии, заявил 4 марта заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра.— Доктор Шах, какова позиция Индии в конфликте между США, Израилем и Ираном?— Бхарат призывает к сдержанности всех участников конфликта. Мы обеспокоены судьбой мирных жителей по всему региону Западной Азии. Мы считаем, что процесс денуклеаризации Ирана может быть урегулирован посредством надлежащей дипломатии и диалога между сторонами в регионе.[Бхарат — официальное самоназвание Индии на хинди и санскрите. Употребление термина подчёркивает политическую и культурную самостоятельность Индии на мировой арене.]Страны региона должны переосмыслить свою долгосрочную ответственность за безопасность, инвестируя в развитие добрососедских отношений и надлежащие исследования в оборонном секторе для производства не иностранного оружия. Это поможет избежать ненужного вмешательства со стороны нерегиональных игроков.— Готова ли Индия забыть о конфликте с Пакистаном ради того, чтобы объединиться с другими государствами против Запада?— Мы празднуем праздник красок Холи, в то время как мир кипит то от одного, то от другого конфликта. [Индия 4 марта отметила один из самых ярких праздников – фестиваль красок Холи. Миллионы людей по всей стране обсыпают друг друга цветными порошками (гулалом), обливают подкрашенной водой и танцуют, приветствуя приход весны].Что касается Пакистана, то терроризм с его стороны остается для нас первостепенной проблемой в регионе, и мы нанесем удар по самому сердцу террора, независимо от того, что думают Запад или Восток. Внешняя политика для нас – это вопрос, основанный на ценностях. То, что хорошо для нас, должно быть хорошо и для всех других стран. В этом смысле мы твердо убеждены, что Израиль оставляет за собой право защищаться от тех, кто представляет себя как экзистенциальную угрозу для этой страны. А наши отношения с Ираном крепче нефти и старше ислама [Англ. — thicker than oil and older than Islam]. Мы хотим видеть мир в регионе.[Фраза "thicker than oil" (более густой, чем масло) чаще всего является частью идиомы "Blood is thicker than water" (Кровь гуще воды). Она означает, что семейные узы, кровное родство и отношения между близкими людьми крепче, важнее и надежнее, чем любые другие связи, дружба или деловые отношения].— Конфликт вокруг Ирана может нанести ущерб макроэкономической стабильности Индии. Ормузский пролив был закрыт для коммерческого судоходства, а цены на нефть и газ выросли. Каковы основные риски для Дели от разразившегося и потенциально разрушительного конфликта вокруг Ирана?— Мы считаем, что колебания цен на энергоносители вредны для всех стран мира. Мир является необходимым условием для любой здоровой экономики. Мы ценим, что наше партнерство с Москвой помогает стабилизировать цены на энергоносители в такие сумбурные времена.— Как эскалация конфликта вокруг Ирана повлияет на другие национальные интересы Индии?— Существуют опасения относительно того, насколько сильно иранцы будут подвергнуты смене религии после насильственной смены политического режима, как будет осуществляться торговля иранской нефтью и насколько сильно новое правительство будет опираться на западное влияние. Похоже, что для управления Ираном будут присланы лидеры и технократы с Запада.Мы же надеемся на сохранение транспортного сообщения с портом Чабахар и на сохранение наших культурных связей с персами.— Учитывая тот факт, что Иран является государством – членом БРИКС, а Индия сейчас председательствует в этой организации, какую линию дальше будет проводить Дели?— Дели продолжит взаимодействовать с Ираном и его народом, как и прежде, как при временном, так и при новом режиме. Мы ценим участие Ирана в БРИКС+ и общее стремление к деколонизации и многополярному мировому порядку.— Трамп лишил Венесуэлу и Иран их лидеров. (Трамп обезглавил Венесуэлу и Иран). Должна ли Россия поступить так же с Зеленским?— Задержание Зеленского не принесет никакой пользы. Насколько нам известно, Россия гораздо эффективнее ведет себя в вопросах внешней политики, нежели в похищении лидеров стран.С аглоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь.

