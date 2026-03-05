Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке
© Фото : Личный архивАнкит Шах
© Фото : Личный архив
Доктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке объяснил, к чему готовится Индия, наблюдая противостояние США, Израиля и Ирана. Чью сторону примет страна?
Он рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Дели продолжит взаимодействовать с Ираном и его народом, как и прежде, как при временном, так и при новом режиме. А также индийцы ценят участие Ирана в БРИКС+ и общее стремление к деколонизации и многополярному мировому порядку.
Ближневосточный конфликт, который разгорелся с 28 февраля между Ираном, Израилем и США все сильнее разрастается по региону и затрагивает страны региона. Индия — в их числе. Как минимум 80 человек погибли от удара американской подлодки по иранскому кораблю, который шел из порта в восточной Индии, заявил 4 марта заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра.
— Доктор Шах, какова позиция Индии в конфликте между США, Израилем и Ираном?
— Бхарат призывает к сдержанности всех участников конфликта. Мы обеспокоены судьбой мирных жителей по всему региону Западной Азии. Мы считаем, что процесс денуклеаризации Ирана может быть урегулирован посредством надлежащей дипломатии и диалога между сторонами в регионе.
[Бхарат — официальное самоназвание Индии на хинди и санскрите. Употребление термина подчёркивает политическую и культурную самостоятельность Индии на мировой арене.]
Страны региона должны переосмыслить свою долгосрочную ответственность за безопасность, инвестируя в развитие добрососедских отношений и надлежащие исследования в оборонном секторе для производства не иностранного оружия. Это поможет избежать ненужного вмешательства со стороны нерегиональных игроков.
7 декабря 2025, 11:20Анкит Шах: Санкции Запада вызывают у Индии улыбку, вместе с Россией она идёт к дедолларизацииДоктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке прокомментировал визит Владимира Путина в Индию и итоги его встречи с Нарендой Моди.
— Готова ли Индия забыть о конфликте с Пакистаном ради того, чтобы объединиться с другими государствами против Запада?
— Мы празднуем праздник красок Холи, в то время как мир кипит то от одного, то от другого конфликта.
[Индия 4 марта отметила один из самых ярких праздников – фестиваль красок Холи. Миллионы людей по всей стране обсыпают друг друга цветными порошками (гулалом), обливают подкрашенной водой и танцуют, приветствуя приход весны].
Что касается Пакистана, то терроризм с его стороны остается для нас первостепенной проблемой в регионе, и мы нанесем удар по самому сердцу террора, независимо от того, что думают Запад или Восток.
Внешняя политика для нас – это вопрос, основанный на ценностях. То, что хорошо для нас, должно быть хорошо и для всех других стран. В этом смысле мы твердо убеждены, что Израиль оставляет за собой право защищаться от тех, кто представляет себя как экзистенциальную угрозу для этой страны. А наши отношения с Ираном крепче нефти и старше ислама [Англ. — thicker than oil and older than Islam]. Мы хотим видеть мир в регионе.
[Фраза "thicker than oil" (более густой, чем масло) чаще всего является частью идиомы "Blood is thicker than water" (Кровь гуще воды). Она означает, что семейные узы, кровное родство и отношения между близкими людьми крепче, важнее и надежнее, чем любые другие связи, дружба или деловые отношения].
— Конфликт вокруг Ирана может нанести ущерб макроэкономической стабильности Индии. Ормузский пролив был закрыт для коммерческого судоходства, а цены на нефть и газ выросли. Каковы основные риски для Дели от разразившегося и потенциально разрушительного конфликта вокруг Ирана?
— Мы считаем, что колебания цен на энергоносители вредны для всех стран мира. Мир является необходимым условием для любой здоровой экономики. Мы ценим, что наше партнерство с Москвой помогает стабилизировать цены на энергоносители в такие сумбурные времена.
— Как эскалация конфликта вокруг Ирана повлияет на другие национальные интересы Индии?
— Существуют опасения относительно того, насколько сильно иранцы будут подвергнуты смене религии после насильственной смены политического режима, как будет осуществляться торговля иранской нефтью и насколько сильно новое правительство будет опираться на западное влияние. Похоже, что для управления Ираном будут присланы лидеры и технократы с Запада.
Мы же надеемся на сохранение транспортного сообщения с портом Чабахар и на сохранение наших культурных связей с персами.
Вчера, 06:15Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружиеДональд Трамп своими действиями против Ирана в очередной раз снял все условности, которые все остальные старались соблюдать: не бить во время переговоров и не убивать политическое руководство страны. Почему же теперь Китаю нельзя ликвидировать руководство Тайваня высокоточным ударом?
— Учитывая тот факт, что Иран является государством – членом БРИКС, а Индия сейчас председательствует в этой организации, какую линию дальше будет проводить Дели?
— Дели продолжит взаимодействовать с Ираном и его народом, как и прежде, как при временном, так и при новом режиме. Мы ценим участие Ирана в БРИКС+ и общее стремление к деколонизации и многополярному мировому порядку.
— Трамп лишил Венесуэлу и Иран их лидеров. (Трамп обезглавил Венесуэлу и Иран). Должна ли Россия поступить так же с Зеленским?
— Задержание Зеленского не принесет никакой пользы. Насколько нам известно, Россия гораздо эффективнее ведет себя в вопросах внешней политики, нежели в похищении лидеров стран.
С аглоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Подписывайся на