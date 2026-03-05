Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке - 05.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260305/ankit-shakh-otnosheniya-indii-s-iranom-krepche-nefti-i-starshe-islama-my-khotim-videt-mir-na-blizhnem-1076388087.html
Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке
Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке - 05.03.2026 Украина.ру
Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке
Доктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке объяснил, к чему готовится Индия, наблюдая противостояние США, Израиля и Ирана. Чью сторону примет страна?
2026-03-05T06:57
2026-03-05T06:57
интервью
иран
индия
израиль
дональд трамп
владимир зеленский
брикс
война
ближний восток
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060151281_99:26:834:439_1920x0_80_0_0_11b2ad80981e3a70cbcaea15bd6b83ed.jpg.webp
Он рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Дели продолжит взаимодействовать с Ираном и его народом, как и прежде, как при временном, так и при новом режиме. А также индийцы ценят участие Ирана в БРИКС+ и общее стремление к деколонизации и многополярному мировому порядку.Ближневосточный конфликт, который разгорелся с 28 февраля между Ираном, Израилем и США все сильнее разрастается по региону и затрагивает страны региона. Индия — в их числе. Как минимум 80 человек погибли от удара американской подлодки по иранскому кораблю, который шел из порта в восточной Индии, заявил 4 марта заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра.— Доктор Шах, какова позиция Индии в конфликте между США, Израилем и Ираном?— Бхарат призывает к сдержанности всех участников конфликта. Мы обеспокоены судьбой мирных жителей по всему региону Западной Азии. Мы считаем, что процесс денуклеаризации Ирана может быть урегулирован посредством надлежащей дипломатии и диалога между сторонами в регионе.[Бхарат — официальное самоназвание Индии на хинди и санскрите. Употребление термина подчёркивает политическую и культурную самостоятельность Индии на мировой арене.]Страны региона должны переосмыслить свою долгосрочную ответственность за безопасность, инвестируя в развитие добрососедских отношений и надлежащие исследования в оборонном секторе для производства не иностранного оружия. Это поможет избежать ненужного вмешательства со стороны нерегиональных игроков.— Готова ли Индия забыть о конфликте с Пакистаном ради того, чтобы объединиться с другими государствами против Запада?— Мы празднуем праздник красок Холи, в то время как мир кипит то от одного, то от другого конфликта. [Индия 4 марта отметила один из самых ярких праздников – фестиваль красок Холи. Миллионы людей по всей стране обсыпают друг друга цветными порошками (гулалом), обливают подкрашенной водой и танцуют, приветствуя приход весны].Что касается Пакистана, то терроризм с его стороны остается для нас первостепенной проблемой в регионе, и мы нанесем удар по самому сердцу террора, независимо от того, что думают Запад или Восток. Внешняя политика для нас – это вопрос, основанный на ценностях. То, что хорошо для нас, должно быть хорошо и для всех других стран. В этом смысле мы твердо убеждены, что Израиль оставляет за собой право защищаться от тех, кто представляет себя как экзистенциальную угрозу для этой страны. А наши отношения с Ираном крепче нефти и старше ислама [Англ. — thicker than oil and older than Islam]. Мы хотим видеть мир в регионе.[Фраза "thicker than oil" (более густой, чем масло) чаще всего является частью идиомы "Blood is thicker than water" (Кровь гуще воды). Она означает, что семейные узы, кровное родство и отношения между близкими людьми крепче, важнее и надежнее, чем любые другие связи, дружба или деловые отношения].— Конфликт вокруг Ирана может нанести ущерб макроэкономической стабильности Индии. Ормузский пролив был закрыт для коммерческого судоходства, а цены на нефть и газ выросли. Каковы основные риски для Дели от разразившегося и потенциально разрушительного конфликта вокруг Ирана?— Мы считаем, что колебания цен на энергоносители вредны для всех стран мира. Мир является необходимым условием для любой здоровой экономики. Мы ценим, что наше партнерство с Москвой помогает стабилизировать цены на энергоносители в такие сумбурные времена.— Как эскалация конфликта вокруг Ирана повлияет на другие национальные интересы Индии?— Существуют опасения относительно того, насколько сильно иранцы будут подвергнуты смене религии после насильственной смены политического режима, как будет осуществляться торговля иранской нефтью и насколько сильно новое правительство будет опираться на западное влияние. Похоже, что для управления Ираном будут присланы лидеры и технократы с Запада.Мы же надеемся на сохранение транспортного сообщения с портом Чабахар и на сохранение наших культурных связей с персами.— Учитывая тот факт, что Иран является государством – членом БРИКС, а Индия сейчас председательствует в этой организации, какую линию дальше будет проводить Дели?— Дели продолжит взаимодействовать с Ираном и его народом, как и прежде, как при временном, так и при новом режиме. Мы ценим участие Ирана в БРИКС+ и общее стремление к деколонизации и многополярному мировому порядку.— Трамп лишил Венесуэлу и Иран их лидеров. (Трамп обезглавил Венесуэлу и Иран). Должна ли Россия поступить так же с Зеленским?— Задержание Зеленского не принесет никакой пользы. Насколько нам известно, Россия гораздо эффективнее ведет себя в вопросах внешней политики, нежели в похищении лидеров стран.С аглоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20251207/ankit-shakh-sanktsii-zapada-vyzyvayut-u-indii-ulybku-vmeste-s-rossiey-ona-idt-k-dedollarizatsii-1072750824.html
https://ukraina.ru/20260304/dmitriy-drobnitskiy-esli-tramp-nachnet-proigryvat-v-skhvatke-s-iranom-to-mozhet-primenit-yadernoe-1076323466.html
иран
индия
израиль
ближний восток
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060151281_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_6ab837827dd3aa7a7d448f1c2d33c35a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, иран, индия, израиль, дональд трамп, владимир зеленский, брикс, война, ближний восток, экономика, культура, религия, сша, ракетный удар
Интервью, Иран, Индия, Израиль, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, БРИКС, война, Ближний Восток, экономика, культура, Религия, США, ракетный удар

Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке

06:57 05.03.2026
 
© Фото : Личный архивАнкит Шах
Анкит Шах - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Личный архив
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Доктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке объяснил, к чему готовится Индия, наблюдая противостояние США, Израиля и Ирана. Чью сторону примет страна?
Он рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Дели продолжит взаимодействовать с Ираном и его народом, как и прежде, как при временном, так и при новом режиме. А также индийцы ценят участие Ирана в БРИКС+ и общее стремление к деколонизации и многополярному мировому порядку.
Ближневосточный конфликт, который разгорелся с 28 февраля между Ираном, Израилем и США все сильнее разрастается по региону и затрагивает страны региона. Индия — в их числе. Как минимум 80 человек погибли от удара американской подлодки по иранскому кораблю, который шел из порта в восточной Индии, заявил 4 марта заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра.
— Доктор Шах, какова позиция Индии в конфликте между США, Израилем и Ираном?
— Бхарат призывает к сдержанности всех участников конфликта. Мы обеспокоены судьбой мирных жителей по всему региону Западной Азии. Мы считаем, что процесс денуклеаризации Ирана может быть урегулирован посредством надлежащей дипломатии и диалога между сторонами в регионе.
[Бхарат — официальное самоназвание Индии на хинди и санскрите. Употребление термина подчёркивает политическую и культурную самостоятельность Индии на мировой арене.]
Страны региона должны переосмыслить свою долгосрочную ответственность за безопасность, инвестируя в развитие добрососедских отношений и надлежащие исследования в оборонном секторе для производства не иностранного оружия. Это поможет избежать ненужного вмешательства со стороны нерегиональных игроков.
Анкит Шах - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
7 декабря 2025, 11:20
Анкит Шах: Санкции Запада вызывают у Индии улыбку, вместе с Россией она идёт к дедолларизацииДоктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке прокомментировал визит Владимира Путина в Индию и итоги его встречи с Нарендой Моди.
— Готова ли Индия забыть о конфликте с Пакистаном ради того, чтобы объединиться с другими государствами против Запада?
— Мы празднуем праздник красок Холи, в то время как мир кипит то от одного, то от другого конфликта.
[Индия 4 марта отметила один из самых ярких праздников – фестиваль красок Холи. Миллионы людей по всей стране обсыпают друг друга цветными порошками (гулалом), обливают подкрашенной водой и танцуют, приветствуя приход весны].
Что касается Пакистана, то терроризм с его стороны остается для нас первостепенной проблемой в регионе, и мы нанесем удар по самому сердцу террора, независимо от того, что думают Запад или Восток.
Внешняя политика для нас – это вопрос, основанный на ценностях. То, что хорошо для нас, должно быть хорошо и для всех других стран. В этом смысле мы твердо убеждены, что Израиль оставляет за собой право защищаться от тех, кто представляет себя как экзистенциальную угрозу для этой страны. А наши отношения с Ираном крепче нефти и старше ислама [Англ. — thicker than oil and older than Islam]. Мы хотим видеть мир в регионе.
[Фраза "thicker than oil" (более густой, чем масло) чаще всего является частью идиомы "Blood is thicker than water" (Кровь гуще воды). Она означает, что семейные узы, кровное родство и отношения между близкими людьми крепче, важнее и надежнее, чем любые другие связи, дружба или деловые отношения].
— Конфликт вокруг Ирана может нанести ущерб макроэкономической стабильности Индии. Ормузский пролив был закрыт для коммерческого судоходства, а цены на нефть и газ выросли. Каковы основные риски для Дели от разразившегося и потенциально разрушительного конфликта вокруг Ирана?
— Мы считаем, что колебания цен на энергоносители вредны для всех стран мира. Мир является необходимым условием для любой здоровой экономики. Мы ценим, что наше партнерство с Москвой помогает стабилизировать цены на энергоносители в такие сумбурные времена.
— Как эскалация конфликта вокруг Ирана повлияет на другие национальные интересы Индии?
— Существуют опасения относительно того, насколько сильно иранцы будут подвергнуты смене религии после насильственной смены политического режима, как будет осуществляться торговля иранской нефтью и насколько сильно новое правительство будет опираться на западное влияние. Похоже, что для управления Ираном будут присланы лидеры и технократы с Запада.
Мы же надеемся на сохранение транспортного сообщения с портом Чабахар и на сохранение наших культурных связей с персами.
Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Вчера, 06:15
Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружиеДональд Трамп своими действиями против Ирана в очередной раз снял все условности, которые все остальные старались соблюдать: не бить во время переговоров и не убивать политическое руководство страны. Почему же теперь Китаю нельзя ликвидировать руководство Тайваня высокоточным ударом?
— Учитывая тот факт, что Иран является государством – членом БРИКС, а Индия сейчас председательствует в этой организации, какую линию дальше будет проводить Дели?
— Дели продолжит взаимодействовать с Ираном и его народом, как и прежде, как при временном, так и при новом режиме. Мы ценим участие Ирана в БРИКС+ и общее стремление к деколонизации и многополярному мировому порядку.
— Трамп лишил Венесуэлу и Иран их лидеров. (Трамп обезглавил Венесуэлу и Иран). Должна ли Россия поступить так же с Зеленским?
— Задержание Зеленского не принесет никакой пользы. Насколько нам известно, Россия гораздо эффективнее ведет себя в вопросах внешней политики, нежели в похищении лидеров стран.
С аглоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюИранИндияИзраильДональд ТрампВладимир ЗеленскийБРИКСвойнаБлижний ВостокэкономикакультураРелигияСШАракетный удар
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:07Командир одного из нефтяных танкеров в Персидском заливе сообщил о взрыве на судне
06:57Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке
06:40Ядерная истерия в Польше: большинство поляков жаждет атомной бомбы
06:30Теперь США и Россия могут делать с Украиной всё, что захотят. Эксперты о последствиях иранского конфликта
06:20Изолировать Россию от союзников и обмануть ее по итогам переговоров. Украина в международном контексте
06:15Массовая гибель детей в священный Рамадан: Ибрагимов про холодную месть Ирана и лицемерие США
06:06Это звоночек! Скотт Риттер о том, почему война с Ираном противоречит тому, как должны действовать США
06:00"Спящие ячейки проснутся после сигнала из Тегерана": востоковед о скрытых козырях Ирана
05:50Алехин про ситуацию на севере: Армия России взяла Графское и выровняла фронт южнее Волчанска
05:40Фултонская речь Черчилля: Как бывший премьер-министр разделил мир железным занавесом
05:30Николай Сорокин: Сухопутная операция США против Ирана невозможна, там готовы воевать 20 миллионов
05:20"Сказки Трампа и Нетаньяху для наивной аудитории": эксперт отверг версию про "превентивный" удар
05:10Сорокин: Иран выдержит любую потерю элит, тогда как Украину развалит уничтожение ее верхушки
05:03Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:00"Зеленскому надо думать о своей шкуре": Ибрагимов о незавидной судьбе главаря киевского режима
04:45Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране
04:36Три человека пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область — губернатор
04:30Эксперт: Иранская ПВО защитила ядерные объекты, при этом у США не хватает ракет для отражения ударов
04:22Серия взрывов прогремела над Сочи, силы ПВО отражают атаку БПЛА
04:15Полковник Алехин: "Куб-10МЭ" позволит беречь "Искандеры" для больших целей
Лента новостейМолния