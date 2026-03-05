Будущее российско-украинских переговоров. Волков о мире, условиях и ультиматумах Зеленского и Трампа - 05.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260305/buduschee-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-volkov-o-mire-usloviyakh-i-ultimatumakh-zelenskogo-i-trampa-1076420013.html
Будущее российско-украинских переговоров. Волков о мире, условиях и ультиматумах Зеленского и Трампа
Будущее российско-украинских переговоров. Волков о мире, условиях и ультиматумах Зеленского и Трампа - 05.03.2026 Украина.ру
Будущее российско-украинских переговоров. Волков о мире, условиях и ультиматумах Зеленского и Трампа
Переговоры по российско-украинскому урегулированию поставили на паузу. Об этом в вечернем обращении к нации заявил нелегитимный лидер Украины Владимир... Украина.ру, 05.03.2026
2026-03-05T13:57
2026-03-05T13:57
видео
украина
ближний восток
сша
павел волков
трамп и зеленский
владимир зеленский
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076419815_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c257b0bb1e4570336eb4fc1ed8f338a.png.webp
Переговоры по российско-украинскому урегулированию поставили на паузу. Об этом в вечернем обращении к нации заявил нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский. Он указал, что из-за ситуации на Ближнем Востоке нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи и таковые якобы появятся после того как конфликт США и Ирана будет урегулирован. По этому условию перспективы туманные. Так что же будет с СВО, почему стороны прямо сейчас не заключат мир если основные пункты договора уже согласованы и какие прогнозы? Ответы на эти вопросы дал обозреватель Украина.ру Павел Волков.
украина
ближний восток
сша
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076419815_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6f50138d872dcdfb50557caef732a49.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, ближний восток, сша, павел волков, трамп и зеленский, владимир зеленский, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, иран, удар по ирану, война в иране, прогнозы сво, видео
Видео, Украина, Ближний Восток, США, Павел Волков, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Иран, удар по Ирану, война в Иране, прогнозы СВО

Будущее российско-украинских переговоров. Волков о мире, условиях и ультиматумах Зеленского и Трампа

13:57 05.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Переговоры по российско-украинскому урегулированию поставили на паузу. Об этом в вечернем обращении к нации заявил нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский. Он указал, что из-за ситуации на Ближнем Востоке нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи и таковые якобы появятся после того как конфликт США и Ирана будет урегулирован. По этому условию перспективы туманные.
Так что же будет с СВО, почему стороны прямо сейчас не заключат мир если основные пункты договора уже согласованы и какие прогнозы? Ответы на эти вопросы дал обозреватель Украина.ру Павел Волков.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаБлижний ВостокСШАПавел ВолковТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийУкраина.рупереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и УкраиныИранудар по Иранувойна в Иранепрогнозы СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:50НАТО не будет задействовать статью 5 из-за инцидента с ракетой в Турции - Рютте
14:49У НАТО поехала крыша, заявил Дмитрий Медведев
14:41Как наши бойцы из БАРС-11установили символ веры в Бога и Победу - Крест на Поклонной горе в Запорожье
14:33Военные Ирана отрицают запуск беспилотников в сторону Азербайджана, сообщает генштаб
14:26Киев не разрешил венгерским экспертам проверить нефтепровод "Дружба"
14:18Губернатор Херсонской области рассказал о трагических последствиях атак ВСУ
14:06Взрывное устройство в Москве и атаки БПЛА. Новости к этому часу
14:00Москва не получала от Ирана обращений о необходимой помощи. Главные новости к 14:00
13:57Будущее российско-украинских переговоров. Волков о мире, условиях и ультиматумах Зеленского и Трампа
13:26Атаки на суда Ирана и Украины, нефть Urals дороже $70. Новости к этому часу
13:15Пентагон верит в украинский ВПК больше, чем Киев. Хроника событий на 13:00 5 марта
13:13Россия не видела гарантий безопасности, о которых говорит Зеленский - Лавров
13:025 марта 2026 года, утренний эфир
12:42Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО. Главные новости к этому часу
12:39На Украине обеспокоены усилением давления ВС РФ на Покровском направлении
12:264 марта 2026 года, вечерний эфир
12:23В Кировской области пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 44 млн рублей у участников СВО
12:14Азербайджанский МИД заявляет, что беспилотников было два и грозит "ответными мерами" Ирану
12:00Исламская революция: как возник современный Иран
11:59Запад хочет развалить Россию — Лавров
Лента новостейМолния