https://ukraina.ru/20260305/buduschee-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-volkov-o-mire-usloviyakh-i-ultimatumakh-zelenskogo-i-trampa-1076420013.html
Будущее российско-украинских переговоров. Волков о мире, условиях и ультиматумах Зеленского и Трампа
Будущее российско-украинских переговоров. Волков о мире, условиях и ультиматумах Зеленского и Трампа - 05.03.2026 Украина.ру
Будущее российско-украинских переговоров. Волков о мире, условиях и ультиматумах Зеленского и Трампа
Переговоры по российско-украинскому урегулированию поставили на паузу. Об этом в вечернем обращении к нации заявил нелегитимный лидер Украины Владимир... Украина.ру, 05.03.2026
2026-03-05T13:57
2026-03-05T13:57
2026-03-05T13:57
видео
украина
ближний восток
сша
павел волков
трамп и зеленский
владимир зеленский
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076419815_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c257b0bb1e4570336eb4fc1ed8f338a.png.webp
Переговоры по российско-украинскому урегулированию поставили на паузу. Об этом в вечернем обращении к нации заявил нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский. Он указал, что из-за ситуации на Ближнем Востоке нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи и таковые якобы появятся после того как конфликт США и Ирана будет урегулирован. По этому условию перспективы туманные. Так что же будет с СВО, почему стороны прямо сейчас не заключат мир если основные пункты договора уже согласованы и какие прогнозы? Ответы на эти вопросы дал обозреватель Украина.ру Павел Волков.
украина
ближний восток
сша
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076419815_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6f50138d872dcdfb50557caef732a49.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, ближний восток, сша, павел волков, трамп и зеленский, владимир зеленский, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, иран, удар по ирану, война в иране, прогнозы сво, видео
Видео, Украина, Ближний Восток, США, Павел Волков, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Иран, удар по Ирану, война в Иране, прогнозы СВО