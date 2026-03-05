https://ukraina.ru/20260305/buduschee-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-volkov-o-mire-usloviyakh-i-ultimatumakh-zelenskogo-i-trampa-1076420013.html

Будущее российско-украинских переговоров. Волков о мире, условиях и ультиматумах Зеленского и Трампа

Будущее российско-украинских переговоров. Волков о мире, условиях и ультиматумах Зеленского и Трампа

Переговоры по российско-украинскому урегулированию поставили на паузу. Об этом в вечернем обращении к нации заявил нелегитимный лидер Украины Владимир...

Переговоры по российско-украинскому урегулированию поставили на паузу. Об этом в вечернем обращении к нации заявил нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский. Он указал, что из-за ситуации на Ближнем Востоке нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи и таковые якобы появятся после того как конфликт США и Ирана будет урегулирован. По этому условию перспективы туманные. Так что же будет с СВО, почему стороны прямо сейчас не заключат мир если основные пункты договора уже согласованы и какие прогнозы? Ответы на эти вопросы дал обозреватель Украина.ру Павел Волков.

