Александр Ионов об итогах СВО: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию

Антироссийские санкции и военно-морская блокада США с захватом танкеров под флагом России — это очевидный бандитизм Запада. А империалистические замашки Америки на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, на Южном Кавказе угрожают паритету России с другими странами.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043462976_102:26:855:450_1920x0_80_0_0_273aa6d7a11833985c0c4bebec024a67.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов, комментируя итоги четвертого года СВО России на Украине.Четыре года назад, 24 февраля 2022 года, началась специальная военная операция России на Украине. За данный период региональный конфликт превратился в основу изменений всей системы международных отношений. Как пишет военкор Алексей Живов, за 4 года боевых действий в ряды ВС РФ были призваны более 2 миллионов человек, под контроль России перешло 19% территории бывшей Украины.— Александр Викторович, чего мы достигли с политической точки зрения?— Во-первых, мы показали коллективному Западу, в частности глобалистам, которые сегодня имеют еще достаточно серьезный вес в Европейском Союзе, что мы не позволим уничтожить культурную идентичность и цивилизационное направление русского мира.Да, у них получилось в 2014 году подмять под себя украинскую вертикаль власти и настроить ее против России, что и привело к боевым действиям. Но, с тех пор архитектура глобальной безопасности поменялась, в том числе пала Демократическая партия США, которая вложила сотни миллиардов в попытку открыто воевать и победить Россию. Так же провалились усердия Британии и Бориса Джонсона.Мы серьезно изменили архитектуру международной безопасности. Политический кризис на Украине из регионального перешел в статус глобального противостояния Востока и Запада. Россия, благодаря русскому духу наших бойцов, смогла доказать, что способна ответить странам коллективного Запада и военной машине НАТО, чьи танки сегодня горят в украинских полях, не достигнув цели. В отличие от 90-х годов, мы показали Западу, что больше не готовы сдавать позиции ради экономической выгоды.Еще один важный момент: мы идем к победе не только военным, но и политическим и социальным путями. На освобождённых территориях жители приветствуют приход русской армии, а в городах и селах РФ люди плетут блиндажные сети, делают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь. Это часть той конструкции, на которой держится Большая Россия.— Но как же нам расценивать интенсификацию военно-морской блокады США, захват ими иностранных судов, в том числе так называемых танкеров "теневого флота" России? Мы жестко не реагируем… Это разве не наносит нам репутационный ущерб?— Я бы обратил внимание на нашумевшую историю последних дней. У немцев недавно застрял корабль во льдах Арктики, и они его не могут высвободить без участия российского ледокола. А обратиться к нам не могут из-за санкций. Вот и думайте…Что касается определения "теневой флот", я абсолютно не согласен с такой формулировкой, потому что они [западники] называют “теневым” любой корабль, любой грузовый ресурс, который не зарегистрирован в западных страховых компаниях. Но это не теневой флот, а флот России или частных компаний, которые перевозят те или иные нефтепродукты. Это исключительно западная политическая пропаганда!Введя 30 тысяч рестрикций в отношении России, в том числе осуществив подрыв “Северных потоков”, они ударили по своей экономике, которая строится, в первую очередь, на энергоресурсах. В итоге многие европейские компании потеряли производства, которые переехали в США. В той же, например, Германии заниматься крупным промышленным бизнесом стало нерентабельно. В Прибалтике серьезная рецессия в экономике.Джо Байден обещал дешевое СПГ Евросоюзу в случае его отказа от российской нефти и газа — не дал. До сих пор Соединенные Штаты ничего не поставляют Европе, которая вынуждена перебиваться спотовыми поставками с Ближнего Востока и из других стран. Не исключаю, что там замешан и российский объем, но платят за него европейцы теперь гораздо дороже.Так что, санкции и охота за нашими кораблями — это очевидный бандитизм, который Запад показывает всему миру. Это никак не принижает Россию на мировой арене.— А как относиться к нашему по сути бездействию в отношении того, как Трамп хозяйничает в Венесуэле, на Кубе? Да, со стороны МИД России были призывы "немедленно освободить Мадуро", но не более того...— Трамп хочет создать новую экономическую модель. Он понимает, что страны БРИКС, как государства глобального большинства, серьезно угрожают американской экономике. Мы хорошо прочувствовали, как Трамп может забирать слова обратно, на примере его тарифной войны с Китаем. То же самое происходит с другими странами, которые не готовы стать придатком США.Америка сегодня не просто пропагандирует классический империализм, а использует его основы на практике: на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, на Южном Кавказе. И это угрожает нашему паритету с другими странами.Начну с Венесуэлы. Николаса Мадуро я знаю лично, он почетный член моей организации уже более 10 лет. В том, что случилось в Венесуэле, есть ряд внутренних причин. Конечно, США нарушили нормы международного права, а мы, безусловно, осудили нападение на Венесуэлу. Но у нас есть понимание, что это суверенная страна.Мы продали Венесуэле систему С-300. У нее стояли на вооружении истребители и бомбардировщики “Сухого”. У них были возможности дать отпор и сопротивляться американской агрессии. Но из разговора с главкомом сухопутных войск Венесуэлы, я понял, что приказа от Мадуро начинать боевые действия не было. Поэтому делаю вывод, что главнокомандующий страны принял решение самостоятельно сдаться американскому спецназу, чтобы избежать большого числа жертв.Как Россия может помочь, вы спрашиваете. Венесуэла нам близкая страна, но зачем нам посылать туда армию и воевать с ядерной державой в лице США, если сами венесуэльцы отказались это делать?А так в целом, да, Венесуэла чтит нормы международного права, которые Трамп аннулировал, и ему ничего за это не было. Это проблема для современного мира. У нас нет теперь закона. Поэтому все прекрасно понимают, что есть закон и союзничество, но есть и силовой паритет. И Трамп этот паритет показывает.В то же время, идет полный отрыв России от Латинской Америки. Да, Латинская Америка далеко, но, например, “Роснефть” в Венесуэле активно работала, осваивая крупные месторождения с легкой нефтью, которая гораздо дороже, чем сырье, добываемое в России.Куба серьезно страдает от нефтяной блокады. Есть проблемы у других стран, которым американцы угрожают — у Колумбии, Никарагуа, Боливии, которые Соединенные Штаты тоже намерены колонизировать заново, по трамповскому методу. Трампу важно заработать много денег для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на американцев, на крупный бизнес, показать, что инвестиции иногда это не только хорошо вложенные деньги, но и отобранные у соседей средства.Соответственно, дальнейшая тактика России на латино-американском направлении непонятна, потому что американцы подтвердили не просто приверженность к доктрине Монро, но и, по сути, закручивают гайки, как я уже сказал, в исконно империалистических и неоколониальных историях. Это новый американский колониализм.Есть еще важный момент, на который я обратил внимание в недавней публикации. Россия сильно рискует, интегрируясь с Соединенными Штатами и непредсказуемым Трампом. Сейчас американские бизнесмены, у которых большой интерес вернуться на инновационные рельсы в РФ, подписывают ряд секретных соглашений. Есть предложения со стороны США по освоению северных территорий, в частности, арктического шельфа. И так далее. И так далее.Но это все это нужно подтвердить на практике, потому что сейчас США ведут, как я уже отметил, серьезную работу на Южном Кавказе. Армения и Азербайджан на пути присоединения к “Соглашениям Авраама”. Таким образом США на 180 градусов переворачивают Ереван от Москвы. Визит Вэнса в Армению это полностью подтверждает.Это опасная тенденция, которая угрожает нашей региональной безопасности на Кавказе. Все это прекрасно понимают, но никто не знает, как будут развиваться события дальше.То есть ситуация нетривиальная. Трамп залазит в страны, где Россия являлась ближайшим союзником. Поэтому нам необходимо понимать, что мы реально получим от союза с США и не “кинет” ли нас Трамп.Также существует, на мой взгляд, вероятность, что Трампа могут и устранить — на днях, например, к нему в поместье вломился человек. А, если к власти придут демократы или “не маговские” республиканцы, есть высокий процент того, что у нас снова начнется процедура развода с Соединенными Штатами. Наступит проблемная обстановка, и нам уже никто не будет верить ни в Латинской Америке, ни на Ближнем Востоке. Поэтому, я согласен с вами полностью, что нам необходимо крепко думать, какую внешнюю политику мы ведем и что в реальности получим.— А что у нас на военном направлении? Великая Отечественная Война шла на 43 дня меньше (22 июня 1941 – 9 мая 1945 года), чем в настоящее время длится СВО. А для того, чтобы догнать по продолжительности Первую мировую войну нам осталось 107 дней (это будет 10 июня). Много споров идет вокруг того, во-первых, можно ли сравнивать СВО с другими войнами, потому что пока что мы воюем ограниченным военным контингентом, конфликт не затрагивает быт основной массы населения; мы не задействовали весь арсенал поражения, в том числе по ключевым целям. Но, с другой стороны, есть много возмущения среди населения на тему того, почему же мы не особо многого достигли в территориальном смысле, не можем собрать все силы и раз и навсегда завершить эту войну. Что вы об этом думаете?— У нас, к сожалению, есть эффект гражданской войны. Потому что Украина — это не латиносы или представители арабской цивилизации, а, по сути, русские люди. Соответственно, мы ведем операцию ювелирно, с меньшим числом жертв, при этом так, чтобы война закончилась нашей победой. Эта война филиграна и высокотехнологична. Она перешла из гибридной конфликта с Западом в горячую войну ограниченным контингентом на территории Украины. Мы знаем, что за ВСУ сегодня воюют и страны НАТО, то есть это не война украинцев против русских.Украина находится под внешним управлением, она самостоятельно не готова решать свои проблемы и полностью подчинена иностранным разведкам, которые между собой воюют. Например, Наливайченко* в свое время полностью подчинялся британцам, а текущие командиры ВСУ слушаются американцев. Залужный — британский проект. И так далее.То есть это очень серьезный ландшафтный, в котором России приходится лавировать. А во время Великой Отечественной войны все было ясно: 5-миллионная армия фашистов напала на советские войска и территории.Кроме того, СВО — уже не полевая война, где дивизия прорыва идёт, а современная уникальная операция с использованием дронов и РЭБ, современного уровня вооружений, и так далее. Около 18 тысяч дронов в сутки используется только нашими частями и подразделениями, не говоря о БПЛА противника. Такого масштаба не было никогда. СВО позволяет нам жить сегодня нормальной, если так можно сказать, жизнью.Поэтому сравнивать спецоперацию на Украине со Второй мировой войной не стоит.Да, если бы на наше месте были американцы, думаю, они бы разбомбили Киев и все — как это было с Багдадом. И на этом все бы закончилось. И мы могли бы уничтожить киевскую власть за один день, но вряд ли это поможет решить наши задачи — на место одной марионетки придёт другая. Поэтому вопрос не стоит в том, чтобы стереть с лица земли Киев, а в том, чтобы полностью освободить ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область в их территориальных границах. И мы выполняем эту задачу, продвигаясь усиленно вперед.Что такое СВО, после которой еще неизвестно, что будет, потому что Европа еще стоит в очереди повоевать? Это отложенная гражданская война после распада СССР. Ее удалось оттянуть, но не удалось отменить. Об этом, в интервью Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр причастных к терроризму и экстремизму

