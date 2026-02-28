https://ukraina.ru/20260228/1076158573.html

Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией

События марта 2022 года показали, что стратегия сжатия времени на СВО не работает. Время пришлось растягивать и готовиться к длительной борьбе. И теперь эта длительная борьба истощает не только промышленность и ресурсы Евросоюза – она истощает готовность европейских народов бороться против России

Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Василий, как вы в целом оцениваете военные, экономические и политические возможности России спустя четыре года СВО?- Армия России сумела адаптироваться к новым условиям войны. Она действует достаточно эффективно. Но война – это не только про тактику, стратегию и оперативное искусство. Это значительная часть политической работы. В случае с Украиной мы такую комплексную работу ведем.Удары по ее инфраструктуре – это разрушение экономики киевского режима. В частности, торговли зерном. Коллапсирует там сейчас и малый бизнес в связи с ударами по энергетике. Это инструменты, с помощью которых на Украине в какой-то момент будет сломлена внутренняя психологическая ситуация. У ее граждан должно возникнуть неверие в бандеровскую идеологию. Когда этот момент наступит, это и приведет к перелому в СВО.То есть наша победа – это не про красные стрелочки на карте в духе Второй мировой войны. СВО – это во многом гражданская война. Следовательно, нам нужно, чтобы сознание у людей на Украине переменилось. Когда эта идеологическая шелуха сойдет, каждый конкретный человек посмотрит на происходящее с точки зрения перспектив своей собственной семьи и решит, что лучше: отдать свою жизнь ради Зеленского или покончить с киевским режимом.То же самое касается украинского фронта.Конечно, фронт живет немножко по другой логике, чем тыл. Тыл Украины уже прячется от ТЦК, а ВСУ все еще готовы умирать. Но это противоречие в истории наблюдается очень часто. Тот же Манштейн весьма точно описывал психологию людей, которые живут при нацистском режиме: "Тыл уже разочаровался в Гитлере, поняв, что война — это тяжкое бремя. А солдаты все еще верили Гитлеру и ничего не понимали".На Украине действительно установился фашистский режим. Правда, не германского, а итальянского типа. Фашизм германского типа появился на базе высокоразвитой промышленности и протестантской дисциплины, а у Италии этого не было. Это видно даже по кадрам из фильма "Обыкновенный фашизм". Факельные шествия в Италии - расплывчатые и хаотичные. Ровным строем там никто не шел. Итальянский темперамент мешал. То же самое мы видели по бандеровским шествиям на Украине. Но по уровню своей жесткости и агрессивности киевский режим выстроил самый настоящий германский нацизм.Тем не менее, армия России жмет и наступает. Выстраивает силы беспилотных систем, расширяет сферу ПВО. При этом мы стараемся не вступать в конфликт с мирной жизнью общества. Чего от нас хотел добиться противник? Тотальной мобилизация для колоссального расширения вооруженных сил ценой разрушения экономики. Этого не произошло. СВО ведется посредством сложного баланса.Конечно, я не исключаю, что в какой-то момент мы можем пойти на какую-то новую волну мобилизации. Но пока это маловероятно.- При этом СВР заявила, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие. Насколько это реально? Какова вероятность, что украинский конфликт в целом может перерасти в полноценную мировую войну?- Это нереально. Понятно, что попытки предпринимать они будут, но мы их будем постоянно одергивать: "Если вы переведете прокси-конфликт в настоящую войну, мы вас уничтожим". В этом смысле я бы хотел напомнить историю с Бельгией в конце 2025 года, которая очень многое прояснила.Бельгийское правительство допустило к доходам от наших замороженных активов лапы европейской бюрократии, которая стала хапать эти деньги и давать их Зеленскому с позволения бельгийских властей. Россия вроде бы на это ничего не сказала. Потом настал момент, когда Евросоюз в лице Урсулы фон дер Ляйен и других деятелей пришел к бельгийскому руководству и сказал: "Отдайте нам все замороженные российские деньги". Что произошло дальше? Мы увидели бельгийского премьер-министра, который с трясущимися руками и дрожащим голосом сообщил: "Это никак невозможно. Я получил от России весьма недвусмысленно предупреждение, что так делать нельзя. Нельзя просто так присвоить российские деньги, отдать их кому-то и не понести за это ответственности. Вы там сами по крохам как-нибудь соберите Зеленскому".В общем, заморозили – сидите с этим. Потом с вас спросится за упущенную выгоду. Учитывая, что цены на золото выросли, а Центробанк менял свой подход к резервированию. От западных ценных бумаг мы увидели переход к увеличению золотого запаса России. Это совершенно правильное решение. Мешали нам бельгийцы эту часть резервов использовать? Значит, они финансово должны отвечать. Причем отдавать они нам будут своими территориями, потому что денег у них таких нет. Это я сейчас говорю про долгосрочную перспективу, но такое вполне возможно.Понимаете, у нас до сих пор присутствует поверхностный взгляд на СВО. "На Украине сначала была пророссийская партия, потом – антироссийская, а потом Россия напрямую туда зашла, чтобы поддержать пророссийскую партию". Это отчасти верно, но это лишь малая часть картины. Сводить весь вопрос к этому – значит, не видеть ничего. НАТО ведет против нас прокси-войну на территории Украины. США нелегально завозят туда тонны долларовой налички. Евросоюз все ставит на борьбу с Россией. Они в 20-м пакете санкций, который у них не прошел, замахиваются на полный запрет торговли российской нефтью. А эти вещи могут спровоцировать наш ответ в любой форме. Поэтому я не думаю, что Запад осмелится перевести этот прокси-конфликт в формат ядерной войны.Повторюсь, им и хочется, и колется. Поэтому они за столько лет не тронули Приднестровье, хотя сколько раз на него замахивались. Им объяснили: "Украина - это прокси-конфликт. Приднестровье – это российские миротворцы. Мы будем защищать миротворцев любыми средствами. Нападете – вам конец". И если Украине все же передадут ядерную бомбу, то уже Россия будет решать, кто за это ответит.Конечно, Запад все равно ведет против нас мировую войну. По номинальному весу экономики, за Украиной стоит огромная коалиция. Но надо понимать, что это очень больные экономики. Эта болезнь выражается в состоянии их финансовых рынков. Приведу несколько цифр.В начале 21 века капитализация мирового бизнеса составляла около 50 триллионов долларов. Большая часть – это стоимость западных ценных бумаг. При этом тройская унция золота стоила 280 долларов. Сейчас капитализацию оценивают в пределах 130 триллионов долларов. При этом тройская унция золота стоит в районе 5 тысяч долларов. То есть в золотом выражении, как посчитали бы без всяких стеснений экономисты 19 века, падение ценности западного фондового рынка произошло в 6 раз. Это катастрофа. Под огромную массу необеспеченных и обесценивающихся в золотом выражении бумаг Запад пытается подвести обеспечение в виде российских богатств.Кстати, Средняя Азия и Закавказье для них – это тоже расходный материал. Если России не будет, Запад их схарчит.Другое дело, что Запад в силу глубоких экономических заболеваний не может вести этот конфликт достаточно эффективно в плане производства оружия и боеприпасов. Они технически оказались не готовы к новой войне. Да, Евросоюз наращивает производственные площадей для поставки вооружений на Украине. Но в этой обстановке имеет значение время, на протяжении которого идет СВО.Еще Карл фон Клаузевиц писал, что в ходе военных операций время либо сжимают, либо растягивают. Наполеон любил время сжимать, Кутузов любил время растягивать. И Отечественная война 1812 года – это показатель того, как растянутое время уничтожило французскую армию. Поэтому в рамках СВО мы тоже растягиваем время.В 2022 году основная наша идея состояла в том, что время надо сжать – все сделать очень быстро, не давая противнику опомниться. Быстро оказаться под Киевом, быстро ворваться в Харьков, быстро занять Херсон. На тот момент этот подход был обоснован, потому что Украина не везде была готова к появлению сил, которые действовали в такой энергичной форме. Но в дальнейшем мы увидели, как повело себя население того же Киева.Там нашелся значительный элемент, который бурно вывалился на улицы, получил автоматы и записывался в тероборону. Почему это получилось? В том числе потому, что хорошо работала украинская пропаганда. Они круглые сутки крутили по телевизору кадры, как какие-то российские колонны попадали в засады. Из-за этого сложилось гипертрофированное впечатление: "Россия сюда зашла и теперь здесь погибнет". Это было нужно, чтобы разжечь страсти. И эти страсти показали нам, что стратегия сжатия времени не работает. Время надо растягивать и готовиться к длительной борьбе. И теперь эта длительная борьба истощает не только промышленность и ресурсы Евросоюза – она истощает готовность европейских народов бороться против России.Конечно, согласно опросам, большинство жителей Германии считают, что "Россию надо как-то наказать". Я понимаю, почему они так думают. Их пропаганда каждый день вещает, как Украина побеждает. То же самое касается стран Скандинавии, которые, в долях от своих возможностей, больше всех дали денег Украине. Там люди не могут критически оценивать обстановку. Поэтому единственный способ преодолеть некритичность обывателя – это время. Тебе могут часто врать, но в какой-то момент ты перестанешь в это верить. То же самое мы увидели на Украине в 2025 году.Когда провалился контрнаступ, когда курская авантюра потерпела крах, украинское население начало переоценивать происходящее вне зависимости от того, что говорит телевизор. Они отходят от этого дурмана и сами начинают искать информацию. Теперь уже меньше людей хочет, чтобы их родные и близкие отдавали жизнь за Зеленского.И все же, я бы не торопился утверждать, что мы скоро достигнем быстрого итога СВО или что переговорный процесс сработает. У Евросоюза ресурсы для поддержки Украины еще есть. Да и украинские военнослужащие еще не поняли, что они были жестоко обмануты и что все было напрасно. Впрочем, этот психологический надлом может возникнуть внезапно.- Вы затронули тему европейских стран. Я бы еще хотел поговорить о Сербии. Полиция задержала двух человек, которых подозревают в подготовке покушения на президента Вучича и его семью. Как думаете, кому потребовалось его убивать? Тем более, у нас тоже были к нему претензии из-за того, что Сербия через серые схемы поставляет оружие на Украину.- Вучич – это президент раздавленной нации. Большая Сербия (Югославия) уничтожена. Выхода к морю у нее нет. Единственная дружественная Сербии страна, с которой она граничит – это Венгрия. Немалая часть сербов не согласна с тем, что с ними сделали в 1990е годы. Они с ненавистью смотрят на Запад. Но другая немалая часть сербов хочет, чтобы Запад компенсировал это унижение неким европейским благополучием.Это желание оплачивается из соросовской кассы. Мы же видели значительные по численности акции протеста, где молодые люди обзывали Вучича "агентом Кремля". При этом Вучич оказывает вынужденную поддержку режиму Зеленского, поставляя ему оружие. Он маневрирует. Другое дело, что эта многовекторность должна и Россию многому научить. Все-таки у нас остается много людей, которые считают, что за Сербию всегда надо заступаться.Я вам больше скажу. У многих сербов к России точно такие же претензии, что и у армянских "патриотов", которые обвиняют нас в том, что мы не создали "Великую Армению". А почему российские военные должны за это жизни отдавать? 