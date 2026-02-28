https://ukraina.ru/20260228/rodstvenniki-ukrainskikh-voennykh-soobschayut-o-massovykh-poteryakh-pod-sumami-1076178718.html
Родственники украинских военных сообщают о массовых потерях под Сумами
Родные военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются в социальных сетях на гибель солдат в районе села Варачино в Сумской области. Об этом 28 февраля сообщили РИА Новости в силовых структурах
В социальных сетях появились сообщения родственников украинских военнослужащих о тяжёлых потерях в зоне ответственности группировки "Север" в Сумской области. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, речь идёт о 71-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, которая дислоцируется южнее села Варачино.Собеседник агентства рассказал, что родные мобилизованных солдат выражают недовольство тем, что их направляют на передовую без должной подготовки, а спустя несколько дней родственники получают уведомления о том, что боец "пропал без вести".По информации источника, украинское командование пыталось укрепить позиции на этом участке за счёт переброски опытных националистов из 13-й бригады Нацгвардии. Однако, как отмечается, пехота и техника были уничтожены в результате ударов в районе села Нескучное.27 февраля армия России освободила село Сопич в Сумской области , расположенное на стыке Брянской, Курской и Сумской областей. Подробнее в материале ВС РФ освободили Сопич в Сумской области, перемирие в зоне ЗАЭС. Новости к 15.00Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ситуация в Иране: Израиль нанёс удар, непростое решение США. Хроника событий на утро 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
В социальных сетях появились сообщения родственников украинских военнослужащих о тяжёлых потерях в зоне ответственности группировки "Север" в Сумской области. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, речь идёт о 71-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, которая дислоцируется южнее села Варачино.
Собеседник агентства рассказал, что родные мобилизованных солдат выражают недовольство тем, что их направляют на передовую без должной подготовки, а спустя несколько дней родственники получают уведомления о том, что боец "пропал без вести".
По информации источника, украинское командование пыталось укрепить позиции на этом участке за счёт переброски опытных националистов из 13-й бригады Нацгвардии. Однако, как отмечается, пехота и техника были уничтожены в результате ударов в районе села Нескучное.
27 февраля армия России освободила село Сопич в Сумской области , расположенное на стыке Брянской, Курской и Сумской областей. Подробнее в материале ВС РФ освободили Сопич в Сумской области, перемирие в зоне ЗАЭС. Новости к 15.00
