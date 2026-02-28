https://ukraina.ru/20260228/pod-slavyanskom-i-kharkovom-vsu-blizki-k--potere-pozitsiy-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1076148186.html

Под Славянском и Харьковом ВСУ близки к потере позиций. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Под Славянском и Харьковом ВСУ близки к потере позиций. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 28.02.2026 Украина.ру

Под Славянском и Харьковом ВСУ близки к потере позиций. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и блогеры на этой неделе особо тревожились по поводу Краматорска и Славянска, откуда Зеленский упорно отказывается выводить ВСУ, жалуясь на давление администрации Трампа. Вскоре, возможно, вопрос отпадет сам собой в связи с продвижением российской армии.

2026-02-28T09:19

2026-02-28T09:19

2026-02-28T09:25

эксклюзив

нацгвардия

вооруженные силы украины

юрий бутусов

краматорск

украина

александр шелест

"рубикон"

андрей золотарев

славянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076149155_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_560981a3c5342311268cbeef79eca446.jpg

Украинский эксперт Константин Машовец утверждает, что ВС РФ продолжают операцию по выходу к подступам Краматорска с юга и юго-востока. Для этого, по его словам, россияне сформировали две тактические группы и пытаются реализовать план двойного охвата агломерации Дружковка–Константиновка. Особо тревожным для ВСУ фактором Машовец считает продвижение российских подразделений к рубежу Ильинка–Бересток к югу от Константиновки. Отдельные штурмовые группы смогли закрепиться в Ильинке и выйти к окраинам Константиновки со стороны Покровска, пишет эксперт.Кроме того, Машовец говорит, что российские войска постепенно вытесняют украинские подразделения в юго-восточной части Константиновки. Также, как он утверждает, если российское командование действительно планирует летнюю Славянско-Краматорскую операцию, то захват Константиновки и Дружковки становится для него приоритетной задачей ближайших месяцев. В случае успеха это позволит создать прямую угрозу всей группировке ВСУ в Славянске и Краматорске с южного направления.Украинский журналист Александр Шелест* опасается, что после вывода ВСУ из Краматорска и Славянска многие другие города могут "посыпаться"."Формат перехода без войны – сдача, обмен, сам факт. Была Украина в Краматорске, теперь в Краматорске Россия – зашли, вышли. Эффект домино будет! И слово "захватит" уже никто не будет применять. Воевать дальше не будет смысла. Поэтому все упираются руками и ногами", – говорит Шелест.Политолог Андрей Золотарев тоже пугает, что после вывода ВСУ из Краматорска и Славянска российская армия не остановится, а двинется дальше – туда, где её уже не будет сдерживать плотная городская застройка. "В отличие от урбанизированной Славянско-Краматорской агломерации, где там город на городе, посёлок на посёлке, ничто противника уже сдерживать не будет", - заявил Золотарев.Однако командующий Нацгвардией Украины генерал Александр Пивненко считает, что россияне не будут использовать тактику массированных штурмов, а продолжат постепенную инфильтрацию через редеющие позиции ВСУ. Он также признает, что надежда на отключение россиянам "Старлинка" не оправдалась, так как они используют другие средства. Ранее новый министр обороны Украины Михаил Федоров ставил себе лично в заслугу отключение этих систем. "Они перешли на радиостанцию, другие способы управления, но не сломались, поверьте. Как летали дроны, так и летают", - сетует генерал.Украинский эксперт и действующий военнослужащий Юрий Бутусов жалуется, что команды российских дронщиков растут и совершенствуются. Если раньше, по его словам, особую опасность представляли дронщики из подразделения "Рубикон", то теперь появилось много аналогичных российских профессионалов."Это подразделение ("Рубикон") начало масштабно действовать, оно хорошо обеспечено средствами БПЛА. Враг имеет преимущество в оптоволоконных дронах, в ударных крыльях различных типов – дальнобойных, ближнебойных, имеет их достаточно большое количество. Не уступает он и в количестве разведывательных дронов", - рассказывает Бутусов.По его словам, ещё год назад были участки фронта, где можно было даже 4-5 километров доходить до "нуля"и не пересекаться с дронами противника. Сейчас таких участков нет вообще, так как работает не только центр "Рубикон", но и другие подразделения, которые вышли на качественно новый уровень, говорит Бутусов.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" также отмечал на этой неделе ухудшение ситуации для ВСУ в Харьковской области. По данным паблика, россияне ведут наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, не лучше ситуация и в областном центре, где практически ежедневно раздаются взрывы – как в самом городе, так и в его окрестностях."Южнее Волчанска ВС РФ продвинулись и захватили Графское. 58-я бригада ВСУ, державшая оборону, по сообщениям с фронта, понесла серьёзные потери и отступила. Продвижение россиян фиксируется и в районе Старицы, идут бои в Симиновке, в Волчанских Хуторах", - констатирует "Резидент". Оценки экспертов звучат удручающими: сообщается, что в планах ВС РФ взять под плотный огневой контроль трассы, связывающие Купянск с Чугуевом, Лозовой, Барвенково и Изюмом, что серьёзно осложнит снабжение и может кардинально изменить ситуацию на Харьковщине не в пользу Украины.Другой оппозиционный Telegram-канал "Картель" по поводу ухудшения ситуации в Харьковской области предупреждает, что по мере продвижения российской армии и с учетом господства дронов бои в этом регионе будут происходить по большей части малыми маневренными группами и в лесных массивах.Подробнее о том, что в последние дни происходило на фронтах СВО - в статье Спецоперация на минувшей неделе. Тактические успехи на ключевых участках фронта*Внесен в РФ в список иноагентов

краматорск

украина

славянск

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, нацгвардия, вооруженные силы украины, юрий бутусов, краматорск, украина, александр шелест, "рубикон", андрей золотарев, славянск, всу, харьков, фронт