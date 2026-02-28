https://ukraina.ru/20260228/novaya-agressiya-protiv-irana-ssha-i-izrail-bombyat-tegeran-1076174947.html

Новая агрессия против Ирана. США и Израиль бомбят Тегеран

Соединенные Штаты Америки и Израиль нанесли несколько ракетных ударов по Тегерану – столице Исламской республики Иран.

2026-02-28T11:44

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1c/1076175154_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_4c775f101816119ed3df795276603a44.jpg

Среди целей массированной атаки называют резиденцию президента Ирана Масуда Пезешкиана, офис аятоллы Али Хаменеи, здания парламента и Верховного суда, министерство обороны, штаб разведки Корпуса стражей исламской революции, а также аэропорт.Кроме того, атакованы гражданские и инфраструктурные объекты возле Исфахана и в районе Кума, который является религиозным центром иранских шиитов. Взрывы прозвучали в Тебризе, Керманшахе и Хамадане – крупных городах в западной части Ирана, где проживают общины азербайджанцев и курдов.Как сообщают иранские СМИ, группа вооруженных диверсантов попыталась проникнуть на территорию одной из ракетных баз, однако их действия были пресечены силами безопасности. В Иране наблюдаются перебои с интернетом и телефонной связью, не работают некоторые телевизионные каналы, а информационные сайты пытаются взломать хакеры."Само собой, идет кибератака на ключевые правительственные ресурсы, сайты электронных изданий, телевидение. Нынче это неизбежный спутник любой агрессии. Мощный удар вкупе с попытками дезорганизовать государственные медиа связан с попытками нарушить систему управления государством и парализовать возможности иранского правительства по обеспечению контроля над информационным полем страны", – комментирует это эксперт Борис Рожин.Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал акт агрессии "превентивным" ударом и заявил, что на территории Израиля введено чрезвычайное положение – в ожидании ответа иранской армии, которая уже осуществила первый ракетный залп. Израильско-американская операция получила официальное название "Щит Иегуды", и в Тель-Авиве открыто заявили о том, что ее целью является свержение законной иранской власти.Нападение на Иран стало неизбежным после провала очередных переговоров между Ираном и Соединенными Штатами Америки, которые проходили в Женеве.Как сообщает газета Wall Street Journal, американская делегация в лице специального посланника президента США Стива Уиткоффа и президентского зятя Джареда Кушнера выставили иранцам очередной ультиматум. Представители Вашингтона потребовали демонтировать три основных ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане – а также передать весь обогащенный уран США. Хотя после недавних бомбежек иранской территории в Белом доме уверенно заявляли о том, что иранские ядерные центры полностью уничтожены.Иранская сторона ответила на ультимативные требования отказом, после чего в Белом доме начали открытую подготовку к нападению на Иран.Президент США Дональд Трамп только что официально заявил о начале широкомасштабной военной операции для "защиты американского народа путем уничтожения угроз со стороны иранского режима", назвав Иран "крупнейшим спонсором терроризма в мире". Он пообещал иранцам, что "бомбы будут падать везде", а также пригрозил уничтожить объекты, связанные с иранской ракетной программой, и потопить военно-морской флот Исламской республики.Президент США не стал утруждать себя поиском сколько-нибудь серьезных обоснований для начала новой войны. Он заявил, что иранское правительство "скоро получит ракеты, способные достичь Америки". Но эти слова не имеют ничего общего с реальностью, о чем заявляют даже американские разведывательные структуры."Утверждения Трампа о разработке Ираном ракет большой дальности не подкреплены какими-либо данными американской разведки. Источники подтвердили актуальность оценки разведывательного управления Пентагона, согласно которой Иран может разработать боеспособную межконтинентальную баллистическую ракету только к 2035 году", – сообщает об этом агентство Reuters.Газета The New York Times приводит мнение американских военных аналитиков, которые полагают, что масштабные ракетные атаки по Ирану могут продолжаться в течение семи или десяти дней. Их вероятной целью являются иранские политические лидеры, индустриальные объекты, а также расположения частей Корпуса стражей исламской революции, армии и полиции. В Тель-Авиве и Вашингтоне рассчитывают ввергнуть страну в хаос, дестабилизировать ее внутреннюю обстановку – в надежде привести к власти своих марионеточных ставленников.Вариант полноценной сухопутной операции в Иране пока что считается маловероятным. Однако президент США сразу анонсировал в своем выступлении будущие потери среди американских военнослужащих: "возможно, погибнут отважные американские герои, и у нас могут быть жертвы". Что может говорить о планах наземных вылазок на иранскую территорию.Из этих событий стоит сделать очевидные выводы. После серии провалов во внутренней и внешней политике Трамп окончательно подпал под влияние неоконсервативных ястребов, которые продвигают интересы военно-промышленного комплекса, нефтетрейдеров и глобальных информационно-технических корпораций. Все они являются прямыми бенефициарами очередной войны на Ближнем Востоке, которая принесет истеблишменту новые прибыли, усиливая его влияние и контроль над западным обществом.В американской блогосфере пишут: "Дональд Трамп превратился в младшего Джорджа Буша", – напоминая, что он торжественно обещал своим обманутым избирателям не начинать новые военные кампании в других странах мира. Однако эти заявления предсказуемо оказались предвыборным блефом, обычным для американских политиков – вроде лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы, который отдал приказ уничтожить Ливию.Израильские журналисты подчеркивают – подготовка к сегодняшнему нападению на Иран проводилась в течение нескольких месяцев, а его дата была заранее утверждена в Тель-Авиве и Вашингтоне. Это подтверждает, что очередной раунд американо-иранских переговоров был санкционирован Белым дом исключительно для отвода глаз, пока Пентагон готовился к новому этапу агрессии. Что подрывает доверие к другим дипломатическим инициативам американского президента."Все официально теперь. Вести с Трампом переговоры – дело сомнительной ценности, если судить по иранскому опыту. Просто-таки бессмысленно", – констатирует телеграм-канал "Россия в глобальной политике", который выходит под редакцией политолога Федора Лукьянова.О том, какие методы применяет в своей политической деятельности президент США - в статье Ростислава Ищенко "Доктор Геббельс и президент Дональд"

