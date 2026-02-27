https://ukraina.ru/20260227/operatsiya-v-zalive-porosyat-dmitriy-shtraus-o-tom-kak-emigranty-popytalis-svergnut-vlast-na-kube-1076132912.html

Операция в "Заливе поросят". Дмитрий Штраус о том, как эмигранты попытались свергнуть власть на Кубе

Боевики, которые прошли подготовку на Украине, добавили боевых качеств наркокартелям. Но серьезной угрозы мексиканскому государству они создать не могут. Они могут несколько дронов послать в броневики мексиканской Нацгвардии. Но в случае полноценного вооружённого столкновения с мексиканской армией картель всё равно проиграет.

интервью

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Каракасе (столица Венесуэлы) преподаватель русского языка в Центре открытого образования, управляемом ГИПУ им. В.Г. Короленко, гражданин Венесуэлы и России Дмитрий Штраус.Экипаж катера под флангом США, с которого был открыт огонь по пограничникам у берегов Кубы, состоял из уроженцев латиноамериканской страны с криминальным прошлым, проживающих в США. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубы. У нарушителей изъяли штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, самодельные взрывные устройства ("коктейли Молотова"), бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжную форму.- Дмитрий, произошедшее в территориальных водах Кубы уже нарекли попыткой повторить Операцию в заливе Свиней (военная операция по высадке на Кубе формирований кубинских эмигрантов, организованная в апреле 1961 года при участии правительства США с целью свержения правительства Фиделя Кастро – ред.). Кому понадобилась эта провокация?- Да. В шутку это уже называют "операцией в Заливе поросят", поскольку масштабы этой операции сильно отличаются от высадки в Заливе свиней. Думаю, что эти люди действовали по своей инициативе. Вряд ли это были агенты американских спецслужб. Дело в том, что в Майами существует огромное количество различных организаций, которые нацелены на свержение кубинского правительства.В свое время они были созданы при содействии американских спецслужб. Их спонсируют различные фонды, богатые американцы кубинского происхождения, они богаты и влиятельны. Почему? Потому что в свое время американское правительство и ЦРУ поддерживали кубинскую эмигрантскую общину, отдавая предпочтение самым воинственным из них, которые были нацелены на силовое свержение Кастро и реванш. Этих организаций много, и они между собой конкурируют. Многие из них пребывают в своем мире, и хотя у них есть связи на Кубе, но они отказываются признавать существующую там объективную реальность. То есть они полагают, что кубинский режим готов пасть и его нужно подтолкнуть.Видимо, какая-то из этих организаций не от большого ума решила, что пришло ее время и нужно застолбить за собой славу борцов, покончивших с "диктатурой". На что они рассчитывали, я не понимаю. В 2020 году венесуэльская армия легко справилась с подобной попыткой высадки с лодок, а кубинская армия серьёзнее венесуэльской.- Ранее появилась информация о том, что российская сторона готова снабжать нефтепродуктами кубинских союзников. Как это возможно в условиях экономической блокады, которую Острову Свободу пообещал устроить Трамп?- В рамках международного права Россия может поставлять нефть куда угодно. Трамп может сколько угодно говорить о блокаде, но реализовать её на практике, то есть задерживать торговые суда в международных водах - это шаг, являющийся актом войны. Пока что он угрожает применить стопроцентные пошлины по отношению к странам, которые поставят нефть на Кубу. Это беспрецедентный в практике международных отношений и наглый шаг, но, строго говоря, это не блокада, а экономический шантаж.С другой стороны, собственный Конгресс торпедировал попытки Трампа шантажировать другие страны введением экономических пошлин. Так что у него большие проблемы с реализацией своей угрозы. Поэтому в рамках срочной помощи было бы целесообразно отправить несколько танкеров, разместив на них охрану, и разрешив ей открывать огонь при попытке захвата судов.Думаю, что Трамп не пойдет на обострение. Есть прецедент. В 2020 году он уже пытался реализовать блокаду Венесуэлы путем нефтяного шантажа. В Венесуэле был страшный кризис, вызванный отсутствием бензина, потому что НПЗ из-за санкций перестали работать. Коме того, для производства бензина был необходим растворитель, который Венесуэла импортирует.Люди ждали несколько дней в очередях, чтобы заправить свои автомобили. И в этот момент Венесуэлу выручил Иран, который отправил несколько танкеров под небольшим конвоем. Соединенные Штаты, возглавляемые тогда Трампом, на конфронтацию с Ираном не пошли. Если Трамп не решился тогда предпринимать какие-то силовые действия против Ирана, то тем более он не будет устраивать какие-то разборки с Россией из-за того, что она реализует своё право на свободу торговли и международного сотрудничества.Не надо забывать, что Трамп пришел к власти, обещая прекратить участие США в войнах. Любой серьезный конфликт очень сильно подорвет его позиции. Сейчас он не очень-то решается атаковать Иран, в Венесуэле он осуществил не полноценное вторжение, а короткую операцию, бомбёжки Йемена он прекратил довольно быстро после первых потерь, так и не добившись там своих целей.- Как Трамп собирается решать проблему мексиканских наркокартелей, ведь беспорядки, вспыхнувшие после ликвидации лидера Картеля нового поколения Халиско могут перекинуться на территорию самих США?- Мексиканские наркокартели при всей реальной силе, которой они обладают, не политические и партизанские организации. Это не антиправительственные организации. Возможно, у боевиков картеля были инструкции, согласно которым в случае попытки захвата своего лидера Эль Менчо они должны организовывать хаос. Но Мексика не погрузилась в пучину конфликта. Все эти перестрелки, нападения на военных, блокада дорог, поджоги машин и банковских филиалов продолжались недолго и не на всей территории страны.Если картели вступят в прямое столкновение с мексиканскими силовыми структурами, то шансов у них не будет. Они и не для этого создавались. Основная задача картелей — это поставки наркотиков в Соединенные Штаты. Если они попытаются вести войну против мексиканского правительства, то надолго их не хватит.- А как же боевики, которые учились управлять беспилотниками на Украине в рядах ВСУ?- Да, они добавили боевых качеств вооруженным формированиям наркокартелей. Но серьезной угрозы мексиканскому государству они создать не могут. Они научились воевать и могут несколько дронов послать в броневики мексиканской Национальной гвардии. Но в случае полноценного вооружённого столкновения наркокартеля с мексиканской армией картель всё равно проиграет.Вообще, если бы американские власти серьёзно относились к проблеме наркомании, то сперва наводили бы порядок у себя дома. США — это крупнейший мировой рынок сбыта наркотиков. Средства, которые выручают от продажи наркотиков, проходят через банки Соединенных Штатов. Там же живут главные наркоторговцы, на что недавно обращал внимание колумбийский президент Густаво Петро. Кстати, Орландо Сисилиа, шурин Марко Рубио, в 1989 году был осуждён за торговлю кокаином, и, согласно приговору, возглавляемая им сеть выручила 75 миллионов долларов от его продажи. В связи с этим злые языки в Латинской Америке заменяют букву "м" в имени нынешнего госсекретаря США на букву "н".Это лишь один пример родственных связей крупных наркоторговцев в американском истеблишменте. Не только известные актёры и прочие представители богемы, но и американские политики легко признаются в том, что в прошлом употребляли тяжелые наркотики. Недавно в этом признался Роберт Кеннеди-младший, глава Минздрава в правительстве Трампа, причём сообщил он об этом весьма будничным тоном и без тени раскаяния. Так что все заявления о борьбе с мексиканскими наркокартелями это больше повод, чтобы оказать давление на Мексику, президент которой, Клаудия Шейнбаум, ведёт себя более независимо, чем хотелось бы США. Начинать борьбу с торговлей наркотиками американцам надо с самих себя, а делать это они не спешат. К примеру, Трамп в конце прошлого года помиловал осуждённого в США за поставки крупных партий наркотиков экс-президента Гондураса, Хуана Ордандо Эрнандеса. И это при том, что, согласно данным американской прокуратуры, Эрнандес несёт прямую ответственность за поставку в США 400 тонн кокаина.То есть Трамп, ради того, чтобы помочь правым проамериканским политическим силам Гондураса, к которым относится Эрнандес, выпустил из заключения осуждённого на 45 лет наркоторговца-оптовика. Ну как после этого можно говорить о том, что американское правительство серьёзно борется с наркоторговлей?Также на эту тему - Повод для вторжения. Морской бой у берегов Кубы

