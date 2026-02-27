https://ukraina.ru/20260227/glavnoe-za-noch-27-fevralya-1076129694.html

Главное за ночь 27 февраля

Главное за ночь 27 февраля - 27.02.2026 Украина.ру

Главное за ночь 27 февраля

Британские и французские десантники завершили приготовления к возможной миротворческой миссии на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 27 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-27T07:55

2026-02-27T07:55

2026-02-27T08:07

новости

украина

кндр

курская область

апти алаудинов

минэнерго

роскомнадзор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

🟦 Украина на фоне повреждений энергосистемы в январе была вынуждена в полтора раза увеличить импорт электроэнергии, свидетельствуют данные украинского Минэнерго.🟦 Бойцы из КНДР проявили мужество, героизм и стойкость в Курской области, заявил Апты Алаудинов.🟦 Семь человек погибли в результате взрыва газового баллона в кафе в Казахстане. Всего пострадали 26 человек.🟦 Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить более 35 тысяч запрещенных материалов с начала 2026 года, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Основная часть запрещенного контента включает детскую порнографию, а также информацию о доступе к сервисам VPN.🟦 Десантники Британии и Франции завершили подготовку к вероятной переброске на Украину в случае завершения конфликта, сообщила газета The Daily Telegraph.О других событиях - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00 на сайте Украина.ру.

украина

кндр

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, кндр, курская область, апти алаудинов, минэнерго, роскомнадзор