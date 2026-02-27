Главное за ночь 27 февраля - 27.02.2026 Украина.ру
Главное за ночь 27 февраля
Главное за ночь 27 февраля
Британские и французские десантники завершили приготовления к возможной миротворческой миссии на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 27 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Украина на фоне повреждений энергосистемы в январе была вынуждена в полтора раза увеличить импорт электроэнергии, свидетельствуют данные украинского Минэнерго.🟦 Бойцы из КНДР проявили мужество, героизм и стойкость в Курской области, заявил Апты Алаудинов.🟦 Семь человек погибли в результате взрыва газового баллона в кафе в Казахстане. Всего пострадали 26 человек.🟦 Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить более 35 тысяч запрещенных материалов с начала 2026 года, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Основная часть запрещенного контента включает детскую порнографию, а также информацию о доступе к сервисам VPN.🟦 Десантники Британии и Франции завершили подготовку к вероятной переброске на Украину в случае завершения конфликта, сообщила газета The Daily Telegraph.О других событиях - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00 на сайте Украина.ру.
Главное за ночь 27 февраля

07:55 27.02.2026 (обновлено: 08:07 27.02.2026)
 
Британские и французские десантники завершили приготовления к возможной миротворческой миссии на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 27 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Украина на фоне повреждений энергосистемы в январе была вынуждена в полтора раза увеличить импорт электроэнергии, свидетельствуют данные украинского Минэнерго.
🟦 Бойцы из КНДР проявили мужество, героизм и стойкость в Курской области, заявил Апты Алаудинов.
🟦 Семь человек погибли в результате взрыва газового баллона в кафе в Казахстане. Всего пострадали 26 человек.
🟦 Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить более 35 тысяч запрещенных материалов с начала 2026 года, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Основная часть запрещенного контента включает детскую порнографию, а также информацию о доступе к сервисам VPN.
🟦 Десантники Британии и Франции завершили подготовку к вероятной переброске на Украину в случае завершения конфликта, сообщила газета The Daily Telegraph.
О других событиях - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00 на сайте Украина.ру.
