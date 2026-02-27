https://ukraina.ru/20260227/doktor-gebbels-i-prezident-donald-1076133772.html

Доктор Геббельс и президент Дональд

Как вдохновенно врал Трамп в ежегодном докладе конгрессу о состоянии США! Люди, обещавшие, в своё время "землю крестьянам, заводы рабочим, мир народам!" - по равнению с ним являются образцом политической порядочности и безупречной честности.

Это при том, что крестьяне, рабочие и пресловутые "народы" не умели тогда, не умеют и сейчас отличать безудержный популизм властолюбивых негодяев, от реалистичных обещаний ответственных политиков, а конгрессмены и сенаторы, которым докладывал Трамп, прекрасно осведомлены об истинном положении США.При этом, если не считать таких терминов, как президент, конгресс и имён собственных, в выступлении главы американского государства не было ни слова правды. Ни одна цифра не просто не соответствовала действительности, но даже "не билась" с данными, публикуемыми тем же Белым домом и правительственными ведомствами. То есть, разоблачить трамповскую ложь ничего не стоит как конгрессменам, так и журналистам. На что же рассчитывал человек, сумевший дважды избраться президентом США вопреки воле собственной партии и большинства американского истеблишмента, то есть кое-что в американской политике понимающий? По крайней мере, ориентирующийся в ней не хуже своих оппонентов.Во-первых, избиратель Тармпа не полезет проверять данные, "дорогому Дони" он поверит на слово. Причём, чем гомеричнее будет отрыв заявлений Трампа от реальности, с тем большим удовольствием его базовый избиратель в это поверит. Ведь поверили же они, что можно "сделать Америку вновь великой", ничего не меняя по сути. То есть выиграть проигранное сражение, не меняя стратегического замысла.В любой стране есть избиратели, надеющиеся вопреки надежде. Их становится тем больше, чем критичнее состояние государства и чем сильнее деклассирован народ: вера в чудо в политике – последнее прибежище маргинала. В США маргинализация населения не просто идёт десятилетиями, но практически превратилась в государственную программу, реализуемую независимо от того, какая партия находится у власти.Во-вторых, промежуточные выборы в конгресс пройдут в ноябре. То есть, если сейчас разгорится скандал с обвинениями Трампа в фальсификации данных о состоянии американской экономики и о внешнеполитических "успехах" администрации, то это будет фальстарт – до выборов тему успеют заиграть. Оппонирующему избирателю она просто надоест, и он перестанет обращать внимание на данную дискуссию, а свой избиратель, как было сказано выше, всё равно будет верить Трампу, так как у него больше ничего в этой жизни не осталось, кроме надежды, что "вот когда всю контру победим, тогда и заживём", надежды, связанной с личностью харизматичного Трампа.В-третьих, если демократы, опасаясь фальстарта, спустят потенциальный скандал с трамповской ложью на тормозах, то попытка использовать аргументы о провальности его политики перед выборами, наткнутся на обвинения в нечистоплотности – вы же, мол, соглашались с президентом в феврале, почему же изменили мнение ближе к концу избирательной кампании?В-четвёртых, американцы патриотичны, а патриотичный избиратель не любит неприятной правды. Он готов сам выдумывать любые объяснения, выдающие просчёты власти за гигантские успехи, лишь бы не признаваться себе самому, что его страна тоже бывает не самой лучшей в мире.Опять-таки, этот недостаток присущ в целом деклассированному патриотическому избирателю, но как было сказано выше, маргинализация американского общества идёт не первый год. Так что даже части (и не малой части) избирателей Демократической партии не понравятся разоблачения тотальной трамповской лжи. Если бы им сказали, что он что-то преувеличил (например, завершил не восемь, а только семь с половиной войн) они бы согласились, что врать с трибуны конгресса нехорошо, но ведь оппонентам Трампа необходимо убедить своих маргинальных патриотов в том, что он не просто врал, а врал во всём и общее положение США не прекрасное, а ужасное.Помните, как в СССР население надеялось, что что-то произойдёт и в последнюю минуту Союз будет спасён: что СНГ – тот же СССР, "только в профиль", что Горбачёв арестует беловежских путчистов, что беловежские путчисты договорятся и сохранят страну без Горбачёва, что выступят военные, что КГБ не позволит, что миллионы коммунистов взбунтуются? У каждого была своя надежда, гревшая его довольно долго после того, как красный флаг навсегда спустился над Кремлём. У американцев сейчас то же самое, только население менее политически грамотное и вообще менее грамотное, а катастрофа, которую не хочется признавать, куда более масштабная.Так что запрос на чудо там огромен, а Трамп обещает чудо и ему хочется верить. Это крайне важный момент в американских избирательных кампаниях последнего времени. Это очень хрупкая конструкция, которая может рухнуть в любой момент и обернуться своей противоположностью – тотальная вера обратится тотальным разочарованием, а любовь от безысходности ненавистью из-за ложных надежд.Сегодня задача Трампа заключается в том, чтобы длить надежду на чудо, как можно дольше и он будет это делать любой ценой. Он будет убеждать избирателей, что чудо уже наступает, как минимум до промежуточных выборов. Затем республиканцы окажутся перед трудным выбором: попытаться въехать на трамповском чуде в президентскую избирательную кампанию 2028 года, в которой их будет представлять уже не Трамп, или заранее отмежеваться от своего президента, поддать его резкой критике, разоблачить всю его ложь, возможно даже самим инициировать его импичмент, чтобы выйти на следующие выборы, в качестве главных борцов со злом. Выбор партии будет зависеть от популярности Трампа, а Трампу нечего предложить американцам, кроме всё более гомерической лжи об успехах, в расчёте на то, что на ней удастся дотянуть до конца срока.В-четвёртых, доктор Геббельс был действительно выдающимся специалистом в сфере пропаганды и его утверждение о том, что чем больше ложь, тем скорее в неё поверят никто до сих пор не отменил и не опроверг. Люди просто не могут себе представить, что можно так нагло и всеобъемлюще лгать и поэтому верят, считая, что в мелочах-то приврал, как же без этого, но главное – правда. Вспомните как оценивал Хлестакова Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, который будучи сам редкостным пройдохой потому и попался на хлестаковскую ложь, что та была тотальной, а хвастовство его гомерическим (кроме имени, отчества и фамилии Хлестаков не сказал о себе ни слова правды).Впрочем, когда Трамп говорит о своём желании провести тройственную встречу с Путиным и с Зеленским, он не врёт – конечно он этого хочет, так как такую встречу можно долго продавать своим избирателям, как великий успех, даже если она закончится ничем (как и должна закончиться в нынешних условиях). Но Росси явно незачем подыгрывать изолгавшемуся американскому президенту, который ни на следующий срок идти не может, ни ситуацию внутри собственной страны уже не контролирует, ни свою декларативную приверженность миру ничем не подтверждает, наоборот, собирается напасть на российского союзника – Иран и постоянно пытается ограничить российскую торговлю энергоносителями.Так что, хотеть не вредно, но для реализации своих желаний надо прилагать серьёзные усилия, в частности, предлагать Москве выгодные условия соглашения, выгоднее, чем она может достичь на поле боя в ближайшие полгода. Готов ли к этому Трамп? Думаю, что не готов и никогда готов не будет, ибо это противоречит цели восстановления порушенного величия США. Для него главное – пудрить мозги своим реднекам, пока они ему верят, и не задумываться о неприятном будущем, которое наступит после того как они ему верить перестанут.О других нюансах последних заявлений Трампа - в статье Евгении Кондаковой - Американская парадигма: Как Трамп становится Байденом, сам того не осознавая

