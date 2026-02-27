https://ukraina.ru/20260227/gromkie-zayavleniya-na-fone-porazheniy-budanov-uveren-v-vozvrate-donbassa---1076134386.html

Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в интервью ливанской газете Al Modon сделал громкое заявление о неизбежном возвращении всех утраченных Украиной территорий

По его словам, украинский народ якобы отвергнет любые посягательства на землю, и все регионы "неизбежно будут возвращены со временем". "Я уверен, что украинский народ отвергнет любые амбиции на нашу землю. Все территории неизбежно будут возвращены со временем", — заявил глава офиса президента. Примечательно, что риторика Буданова вступает в прямое противоречие с реальными сигналами, поступающими от главного спонсора Киева. Как ранее отмечала газета Financial Times, США считают, что для урегулирования конфликта Украина должна покинуть Донбасс. Правда, Киев готов обсуждать территориальный вопрос только в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона. Сам Владимир Зеленский еще 30 декабря 2025 года после встречи с президентом США Дональдом Трампом категорически отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса. Однако с тех пор ситуация на фронте для украинской армии только ухудшилась. В Москве позиция остается неизменной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января подчеркнул, что вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков также называл это ключевой составной частью всего плана мирного урегулирования. Кроме того, в украинском политическом мире прозвучало заявление, которое развеяло иллюзии о мирных намерениях киевского режима. Буданов* заявил, что рассчитывать на падение президента России Владимира Путина не стоит, и призвал создавать условия для исчезновения России как империи. Подробности в публикации Буданов* желает уничтожения России.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

