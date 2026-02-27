Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса - 27.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260227/gromkie-zayavleniya-na-fone-porazheniy-budanov-uveren-v-vozvrate-donbassa---1076134386.html
Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса
Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса - 27.02.2026 Украина.ру
Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в интервью ливанской газете Al Modon сделал громкое заявление о неизбежном возвращении всех утраченных Украиной территорий
2026-02-27T10:45
2026-02-27T10:45
россия
украина
донбасс
кирилл буданов
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_273:0:992:405_1920x0_80_0_0_b896a2b9f39ca47442e8f2565b40da02.jpg
По его словам, украинский народ якобы отвергнет любые посягательства на землю, и все регионы "неизбежно будут возвращены со временем". "Я уверен, что украинский народ отвергнет любые амбиции на нашу землю. Все территории неизбежно будут возвращены со временем", — заявил глава офиса президента. Примечательно, что риторика Буданова вступает в прямое противоречие с реальными сигналами, поступающими от главного спонсора Киева. Как ранее отмечала газета Financial Times, США считают, что для урегулирования конфликта Украина должна покинуть Донбасс. Правда, Киев готов обсуждать территориальный вопрос только в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона. Сам Владимир Зеленский еще 30 декабря 2025 года после встречи с президентом США Дональдом Трампом категорически отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса. Однако с тех пор ситуация на фронте для украинской армии только ухудшилась. В Москве позиция остается неизменной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января подчеркнул, что вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков также называл это ключевой составной частью всего плана мирного урегулирования. Кроме того, в украинском политическом мире прозвучало заявление, которое развеяло иллюзии о мирных намерениях киевского режима. Буданов* заявил, что рассчитывать на падение президента России Владимира Путина не стоит, и призвал создавать условия для исчезновения России как империи. Подробности в публикации Буданов* желает уничтожения России.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
россия
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_248:0:992:558_1920x0_80_0_0_e2a33421a96a0d3bc46f4255862548c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, донбасс, кирилл буданов, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, новости
Россия, Украина, Донбасс, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Новости

Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса

10:45 27.02.2026
 
© Фото : ABC News
- РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : ABC News
Читать в
ДзенTelegram
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в интервью ливанской газете Al Modon сделал громкое заявление о неизбежном возвращении всех утраченных Украиной территорий
По его словам, украинский народ якобы отвергнет любые посягательства на землю, и все регионы "неизбежно будут возвращены со временем".
"Я уверен, что украинский народ отвергнет любые амбиции на нашу землю. Все территории неизбежно будут возвращены со временем", — заявил глава офиса президента.
Примечательно, что риторика Буданова вступает в прямое противоречие с реальными сигналами, поступающими от главного спонсора Киева. Как ранее отмечала газета Financial Times, США считают, что для урегулирования конфликта Украина должна покинуть Донбасс. Правда, Киев готов обсуждать территориальный вопрос только в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона.
Сам Владимир Зеленский еще 30 декабря 2025 года после встречи с президентом США Дональдом Трампом категорически отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса. Однако с тех пор ситуация на фронте для украинской армии только ухудшилась.
В Москве позиция остается неизменной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января подчеркнул, что вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков также называл это ключевой составной частью всего плана мирного урегулирования.
Кроме того, в украинском политическом мире прозвучало заявление, которое развеяло иллюзии о мирных намерениях киевского режима. Буданов* заявил, что рассчитывать на падение президента России Владимира Путина не стоит, и призвал создавать условия для исчезновения России как империи. Подробности в публикации Буданов* желает уничтожения России.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаДонбассКирилл БудановВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:30Американский аналитик объяснил Зеленскому, почему "контрнаступление" опять откладывается
11:15Финляндия запросила помощь у российских ледоколов
11:00Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой"
10:56Капремонт жилья и реконструкция больницы. Восстановление новых регионов России
10:45Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса
10:36Доктор Геббельс и президент Дональд
10:30Операция в "Заливе поросят". Дмитрий Штраус о том, как эмигранты попытались свергнуть власть на Кубе
10:30Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на Украину
10:30Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной
10:15Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу
10:00Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля
08:00Грустная история Св. Михаила Черниговского. 780 лет со времени гибели князя-мученика
07:55Главное за ночь 27 февраля
07:26ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
07:00Спецоперация на минувшей неделе. Тактические успехи на ключевых участках фронта
06:52"Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации
06:33Американская парадигма: Как Трамп становится Байденом, сам того не осознавая
06:28"Так называемый судебный процесс над Мадуро". Захарова раскрыла Украине.ру планы МИД РФ
06:06"Не съем, так понадкусываю". Фёдор Лукьянов о том, удастся ли Трампу взять под контроль нефть и газ мира
06:00"К сожалению, ресурсов хватит": политолог оценил возможности США устроить Кубе полную блокаду
Лента новостейМолния