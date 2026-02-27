https://ukraina.ru/20260227/zelenskiy-nagradil-nemetskogo-ministra-ordenom-so-skidkoy-1076133944.html

Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой"

Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой"

Владимир Зеленский оказался в центре дипломатического скандала после вручения государственной награды главе Министерства иностранных дел Германии Йоханну Вадефулю с нарушением установленного протокола. Об этом 27 февраля сообщило немецкое издание Die Welt

По информации газеты, украинский политик удостоил немецкого министра Йоханна Вадефуля ордена "За заслуги" II степени, тогда как согласно статуту награды, иностранным министрам суверенных государств полагается вручение ордена I степени. Как отмечается в публикации, ссылающейся на устав ордена, вторая степень предназначена для заместителей глав правительств и парламентов, руководителей центральных органов исполнительной власти, а также послов иностранных государств. Издание обращает внимание на то, что причины, по которым глава внешнеполитического ведомства ФРГ получил награду более низкой степени, чем предписано регламентом, остаются неясными. Журналисты Die Welt направили соответствующий запрос в офис Владимира Зеленского с просьбой прояснить ситуацию.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.

