Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой" - 27.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260227/zelenskiy-nagradil-nemetskogo-ministra-ordenom-so-skidkoy-1076133944.html
Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой"
Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой" - 27.02.2026 Украина.ру
Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой"
Владимир Зеленский оказался в центре дипломатического скандала после вручения государственной награды главе Министерства иностранных дел Германии Йоханну Вадефулю с нарушением установленного протокола. Об этом 27 февраля сообщило немецкое издание Die Welt
2026-02-27T11:00
2026-02-27T11:00
новости
германия
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075603067_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_8adae2d4da2731add058d6885e7591a6.jpg
По информации газеты, украинский политик удостоил немецкого министра Йоханна Вадефуля ордена "За заслуги" II степени, тогда как согласно статуту награды, иностранным министрам суверенных государств полагается вручение ордена I степени. Как отмечается в публикации, ссылающейся на устав ордена, вторая степень предназначена для заместителей глав правительств и парламентов, руководителей центральных органов исполнительной власти, а также послов иностранных государств. Издание обращает внимание на то, что причины, по которым глава внешнеполитического ведомства ФРГ получил награду более низкой степени, чем предписано регламентом, остаются неясными. Журналисты Die Welt направили соответствующий запрос в офис Владимира Зеленского с просьбой прояснить ситуацию.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.
германия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075603067_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_83f6e05a0736e4c5528865bf9b587174.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, владимир зеленский, украина
Новости, Германия, Владимир Зеленский, Украина

Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой"

11:00 27.02.2026
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP / Markus Schreiber
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский оказался в центре дипломатического скандала после вручения государственной награды главе Министерства иностранных дел Германии Йоханну Вадефулю с нарушением установленного протокола. Об этом 27 февраля сообщило немецкое издание Die Welt
По информации газеты, украинский политик удостоил немецкого министра Йоханна Вадефуля ордена "За заслуги" II степени, тогда как согласно статуту награды, иностранным министрам суверенных государств полагается вручение ордена I степени.
Как отмечается в публикации, ссылающейся на устав ордена, вторая степень предназначена для заместителей глав правительств и парламентов, руководителей центральных органов исполнительной власти, а также послов иностранных государств.
Издание обращает внимание на то, что причины, по которым глава внешнеполитического ведомства ФРГ получил награду более низкой степени, чем предписано регламентом, остаются неясными.
Журналисты Die Welt направили соответствующий запрос в офис Владимира Зеленского с просьбой прояснить ситуацию.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияВладимир ЗеленскийУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:30Американский аналитик объяснил Зеленскому, почему "контрнаступление" опять откладывается
11:15Финляндия запросила помощь у российских ледоколов
11:00Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой"
10:56Капремонт жилья и реконструкция больницы. Восстановление новых регионов России
10:45Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса
10:36Доктор Геббельс и президент Дональд
10:30Операция в "Заливе поросят". Дмитрий Штраус о том, как эмигранты попытались свергнуть власть на Кубе
10:30Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на Украину
10:30Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной
10:15Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу
10:00Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля
08:00Грустная история Св. Михаила Черниговского. 780 лет со времени гибели князя-мученика
07:55Главное за ночь 27 февраля
07:26ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
07:00Спецоперация на минувшей неделе. Тактические успехи на ключевых участках фронта
06:52"Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации
06:33Американская парадигма: Как Трамп становится Байденом, сам того не осознавая
06:28"Так называемый судебный процесс над Мадуро". Захарова раскрыла Украине.ру планы МИД РФ
06:06"Не съем, так понадкусываю". Фёдор Лукьянов о том, удастся ли Трампу взять под контроль нефть и газ мира
06:00"К сожалению, ресурсов хватит": политолог оценил возможности США устроить Кубе полную блокаду
Лента новостейМолния