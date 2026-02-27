https://ukraina.ru/20260227/k-sozhaleniyu-resursov-khvatit-politolog-otsenil-vozmozhnosti-ssha-ustroit-kube-polnuyu-blokadu-1076123977.html
"К сожалению, ресурсов хватит": политолог оценил возможности США устроить Кубе полную блокаду
Американского флота хватит не только на Тихий океан и Ближний Восток, но и на блокаду Кубы. Противодействовать США в Западном полушарии просто некому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Отвечая на вопрос, хватит ли у США ресурсов на блокаду Кубы с учетом Венесуэлы и возможной войны с Ираном, эксперт ответил утвердительно. "К сожалению, на свое полушарие у них ресурсов точно хватит" , — заявил Колпашников.Он объяснил отсутствие альтернатив. "Там банально нет никакого другого флота, который мог бы противодействовать США" , — констатировал собеседник издания.При этом присутствие кораблей США в других регионах не мешает контролю над своими границами. По словам политолога, значительная часть американского флота находится в Тихом океане и в регионе Ближнего Востока, при этом авианосцы активно присутствуют в Японском и в Желтом морях. "У них хватает сил, чтобы быть и возле Кореи, и возле Ирана. И для поддержания морских сил возле своих границ у них точно ресурсов хватит" , — резюмировал Виталий Колпашников.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.О том, кто будет следующей "жертвой" США после Острова Свободы — в материале "Никита Мендкович: Трамп не знает политическую матчасть и может получить кризис в США из-за войны с Ираном" на сайте Украина.ру.
Отвечая на вопрос, хватит ли у США ресурсов на блокаду Кубы с учетом Венесуэлы и возможной войны с Ираном, эксперт ответил утвердительно. "К сожалению, на свое полушарие у них ресурсов точно хватит" , — заявил Колпашников.
Он объяснил отсутствие альтернатив. "Там банально нет никакого другого флота, который мог бы противодействовать США" , — констатировал собеседник издания.
При этом присутствие кораблей США в других регионах не мешает контролю над своими границами. По словам политолога, значительная часть американского флота находится в Тихом океане и в регионе Ближнего Востока, при этом авианосцы активно присутствуют в Японском и в Желтом морях.
"У них хватает сил, чтобы быть и возле Кореи, и возле Ирана. И для поддержания морских сил возле своих границ у них точно ресурсов хватит" , — резюмировал Виталий Колпашников.