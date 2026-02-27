"К сожалению, ресурсов хватит": политолог оценил возможности США устроить Кубе полную блокаду - 27.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260227/k-sozhaleniyu-resursov-khvatit-politolog-otsenil-vozmozhnosti-ssha-ustroit-kube-polnuyu-blokadu-1076123977.html
"К сожалению, ресурсов хватит": политолог оценил возможности США устроить Кубе полную блокаду
"К сожалению, ресурсов хватит": политолог оценил возможности США устроить Кубе полную блокаду - 27.02.2026 Украина.ру
"К сожалению, ресурсов хватит": политолог оценил возможности США устроить Кубе полную блокаду
Американского флота хватит не только на Тихий океан и Ближний Восток, но и на блокаду Кубы. Противодействовать США в Западном полушарии просто некому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-02-27T06:00
2026-02-27T06:00
новости
сша
куба
дональд трамп
украина.ру
иран
ближний восток
геополитика
военная эскалация
эскалация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053102992_0:118:2876:1736_1920x0_80_0_0_a9e233f7108d13c11707f3a32a7e7531.jpg
Отвечая на вопрос, хватит ли у США ресурсов на блокаду Кубы с учетом Венесуэлы и возможной войны с Ираном, эксперт ответил утвердительно. "К сожалению, на свое полушарие у них ресурсов точно хватит" , — заявил Колпашников.Он объяснил отсутствие альтернатив. "Там банально нет никакого другого флота, который мог бы противодействовать США" , — констатировал собеседник издания.При этом присутствие кораблей США в других регионах не мешает контролю над своими границами. По словам политолога, значительная часть американского флота находится в Тихом океане и в регионе Ближнего Востока, при этом авианосцы активно присутствуют в Японском и в Желтом морях. "У них хватает сил, чтобы быть и возле Кореи, и возле Ирана. И для поддержания морских сил возле своих границ у них точно ресурсов хватит" , — резюмировал Виталий Колпашников.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.О том, кто будет следующей "жертвой" США после Острова Свободы — в материале "Никита Мендкович: Трамп не знает политическую матчасть и может получить кризис в США из-за войны с Ираном" на сайте Украина.ру.
сша
куба
иран
ближний восток
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053102992_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_837c419ec1eea95d1582419f6647870e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, куба, дональд трамп, украина.ру, иран, ближний восток, геополитика, военная эскалация, эскалация, венесуэла, блокада, водная блокада, главные новости
Новости, США, Куба, Дональд Трамп, Украина.ру, Иран, Ближний Восток, геополитика, военная эскалация, эскалация, Венесуэла, блокада, водная блокада, Главные новости

"К сожалению, ресурсов хватит": политолог оценил возможности США устроить Кубе полную блокаду

06:00 27.02.2026
 
© Фото : fonwall.ru
- РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : fonwall.ru
Читать в
ДзенTelegram
Американского флота хватит не только на Тихий океан и Ближний Восток, но и на блокаду Кубы. Противодействовать США в Западном полушарии просто некому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Отвечая на вопрос, хватит ли у США ресурсов на блокаду Кубы с учетом Венесуэлы и возможной войны с Ираном, эксперт ответил утвердительно. "К сожалению, на свое полушарие у них ресурсов точно хватит" , — заявил Колпашников.
Он объяснил отсутствие альтернатив. "Там банально нет никакого другого флота, который мог бы противодействовать США" , — констатировал собеседник издания.
При этом присутствие кораблей США в других регионах не мешает контролю над своими границами. По словам политолога, значительная часть американского флота находится в Тихом океане и в регионе Ближнего Востока, при этом авианосцы активно присутствуют в Японском и в Желтом морях.
"У них хватает сил, чтобы быть и возле Кореи, и возле Ирана. И для поддержания морских сил возле своих границ у них точно ресурсов хватит" , — резюмировал Виталий Колпашников.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.
О том, кто будет следующей "жертвой" США после Острова Свободы — в материале "Никита Мендкович: Трамп не знает политическую матчасть и может получить кризис в США из-за войны с Ираном" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКубаДональд ТрампУкраина.руИранБлижний Востокгеополитикавоенная эскалацияэскалацияВенесуэлаблокадаводная блокадаГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:52"Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации
06:33Американская парадигма: Как Трамп становится Байденом, сам того не осознавая
06:28"Так называемый судебный процесс над Мадуро". Захарова раскрыла Украине.ру планы МИД РФ
06:06"Не съем, так понадкусываю". Фёдор Лукьянов о том, удастся ли Трампу взять под контроль нефть и газ мира
06:00"К сожалению, ресурсов хватит": политолог оценил возможности США устроить Кубе полную блокаду
05:45Киевский режим зря сжег резервы: Анпилогов о провале попытки контрудара ВСУ на Запорожье
05:33Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00
05:30"США свалят нынешний режим в Гаване": политолог дал неутешительный прогноз о судьбе Кубы
05:15Считают Россию "исторической угрозой": эксперт про наращивание военного потенциала Финляндии
05:12Трамп заслушал доклад военных о вариантах действий в отношении Ирана — ABC
05:00Ситуация движется к точке невозврата: Доронин про заявление Патрушева о прорыве морской блокады
04:53"Разговор был сложным. Ругалась": жительница предложила Гладкову купить её дом в зоне атак ВСУ
04:45"Готовы сражаться и умирать за родину": эксперт о готовности Ирана дать мощный отпор США
04:30Арктика становится "горячей точкой": эксперт о новой миссии НАТО и судьбе Шпицбергена
04:26Мадуро потребовал от суда в США отклонить обвинительное заключение
04:15США "застолбят" западное полушарие: политолог Колпашников о планах Трампа в Латинской Америке
04:00"Соревнования отменили, не пускали провиант": Доронин о жизни российских специалистов на Шпицбергене
03:45МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 миллиарда долларов. Часть средств Киев получит немедленно
03:11Москву пытались атаковать почти 30 БПЛА — силы ПВО сбили очередной украинский дрон
02:36Российские военные использовали трофейные Starlink для заманивания ВСУ
Лента новостейМолния