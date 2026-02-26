https://ukraina.ru/20260226/povod-dlya-vtorzheniya-morskoy-boy-u-beregov-kuby-1076085553.html

Повод для вторжения. Морской бой у берегов Кубы

Повод для вторжения. Морской бой у берегов Кубы - 26.02.2026 Украина.ру

Повод для вторжения. Морской бой у берегов Кубы

В территориальных водах Кубы произошел инцидент с человеческими жертвами, который может стать потенциальным предлогом для военной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки.

2026-02-26T07:03

2026-02-26T07:03

2026-02-26T07:04

сша

куба

вашингтон

борис джонсон

марко рубио

дональд трамп

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076081288_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a30d6a52908ff633f73116de452f4624.jpg

Кубинские пограничники обнаружили возле своих берегов американский скоростной катер, на борту которого находились десять человек. Нарушители границы первыми открыли стрельбу и ранили командира пограничного патруля. В результате ответного огня были убиты четверо американцев, а шестерых раненых задержали, оказав им медицинскую помощь.По данным министерства внутренних дел Кубы, экипаж катера признался в террористических целях. Известно, что у задержанных изъяли автоматические штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжную форму. Судя по этим признакам, они планировали устроить на острове серию нападений, чтобы имитировать "восстание недовольных коммунистическими властями кубинцев".Государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс заявили о том, что американское правительство не причастно к этому происшествию, а республиканский конгрессмен Карлос Хименес, связанный с организациями кубинских контрреволюционных эмигрантов, действующими в штате Майями, сразу же потребовал устроить силовую акцию против кубинского правительства."Диктатура на Кубе только что атаковала лодку из Флориды и убила людей на борту! Этот режим должен быть отправлен на свалку истории!", – написал в своем блоге этот американский политик. А генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмайер пообещал "привлечь этих коммунистов к ответственности".Антикубинские эмигрантские группировки, которые дислоцируются в Майями, нередко устраивают вооруженные вылазки на Остров Свободы, с целью совершения диверсий и террористических актов. Каждый раз они координируют свои действия со спецслужбами и береговой охраной США – чтобы их не потопили дружественным огнем. Поэтому можно почти с полной уверенностью предположить, что Вашингтон был осведомлен о том, что группа вооруженных американских граждан собирается нарушить границы соседнего государства.По словам американских властей, в катере находились кубинские эмигранты, которые пытались вывезти своих родственников. Но вся эта история напоминает заранее спланированную провокацию, направленную на то, чтобы дополнительно усилить постоянно нарастающее военно-политическое давление на Гавану, и создать удобный предлог для вторжения.Власти США уже использовали в своих целях провокационные инциденты на море – причем, один из них произошел именно на Кубе, которая находилась в то время под испанским владычеством.15 февраля 1898 года на рейде Гаваны неожиданно взорвался американский броненосный крейсер "Мэн". США направили этот корабль на Кубу с целью "защиты американских граждан", потому что остров был охвачен антиколониальным восстанием против испанцев. В результате взрыва броненосца погибли 266 человек. Американские газеты немедленно обвинили в этом Испанию, потребовав ввести на остров войска. И уже вскоре на его берегах высадились экспедиционные силы США.В результате этого конфликта Америка оккупировала Кубу, которая стала управляться назначенным из Вашингтона генерал-губернатором. Когда инженерные службы подняли на поверхность корпус затонувшего крейсера, было установлено, что взрыв произошел внутри корабля – в результате детонации угольных погребов. Стало очевидным, что испанцы не имели к этому отношения, а затем появились версии, что "Мэн" потопили сами американцы, чтобы начать войну и захватить принадлежавшие Мадриду колонии.Согласно популярной легенде, американский медиакороль Уильям Рэндольф Херст – будущий друг немецких нацистов – напутствовал своего корреспондента в Гаване словами: "обеспечьте мне газетные материалы, войну я вам обеспечу". И такой разговор случился буквально накануне таинственного взрыва на броненосце.Этот давний исторический эпизод сразу вспомнился экспертам после стрельбы у берегов Кубы."Катер – не крейсер, Марко Рубио – не газетный магнат. Но и там, и там есть погибшие граждане США. Очень удобный предлог для вмешательства Вашингтона, даже при том, что экипаж катера сам нарушил границы территориальных вод Кубы и сам открыл огонь по пограничникам", – пишет об этом телеграм-канал "Se les cayó el sistema", который специализируется на латиноамериканской тематике.Белый дом не изменяет своей стратегии. В 1964 году американцы использовали подобное происшествие для того, чтобы организовать военное вторжение во Вьетнам. Эсминец "Мэддокс" вошел в чужие территориальные воды в акватории Тонкинского залива и обстрелял катера Демократической Республики Вьетнам, атаковав их при поддержке палубных истребителей с находившегося рядом авианосца.После этого на "Мэддоксе" заявили, что к нему якобы приближаются вьетнамские надводные цели. И хотя другие американские корабли не видели на своих радарах ничего, кроме морских птиц, президент США Линдон Джонсон приказал разбомбить нефтехранилище в ближайшем порту – что стало первым американским авиаударом по территории Вьетнама.Американская пресса красочно расписывала подробности вымышленного вьетнамского нападения на американские военные корабли, публикуя полностью сфальсифицированные репортажи. В результате конгресс одобрил так называемую "Тонкинскую резолюцию", которая разрешала Джонсону использовать вооруженные сил США, "для защиты стран Юго-Восточной Азии от коммунизма". И это стало основанием для полномасштабной американской агрессии."В то время многие люди искали любой предлог для начала бомбардировок", – цинично заявил после бесславного окончания Вьетнамской войны заместитель госсекретаря США Джордж Болл – признав, что миссия эсминца "Мэддокс" "была в первую очередь провокацией".Инцидент у берегов Кубы показывает, что американские власти по прежнему готовят силовое вторжение на непокорный карибский остров. Администрация Дональда Трампа устроила кубинцам жестокую нефтяную блокаду, которая наносит местным жителям огромный ущерб. Белый дом рассчитывал на то, что это приведет к массовым выступлениям против правительства. А поскольку ситуация остается спокойной, на Кубу забрасывают диверсантов из эмигрантских кругов, с целью проведения подрывных акций.Эта вооруженная вылазка получила своевременный отпор со стороны кубинских пограничников. И теперь все находятся в ожидании ответной реакции со стороны США.

сша

куба

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

сша, куба, вашингтон, борис джонсон, марко рубио, дональд трамп, эксклюзив