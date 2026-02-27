https://ukraina.ru/20260227/tak-nazyvaemyy-sudebnyy-protsess-nad-maduro-zakharova-raskryla-ukraineru-plany-mid-rf-1076127643.html
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила изданию Украина.ру, как Россия будет вести себя дальше, если в ответ на запрос МИД РФ в США не освободят Мадуро
"Мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг так называемого судебного процесса в США над законно избранным и легитимным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой. И выступаем за их немедленное освобождение из-под стражи. Все остальные нюансы будем комментировать по ходу поступления конкретной информации", — заявила Захарова.Ранее, 23 февраля, выступая на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве, заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский призвал США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.3 января Соединенные Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга. Их вывезли в Нью-Йорк, где американские власти предъявили обвинения в причастности к "наркотерроризму".На фоне этих событий исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Дельси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента страны.Российская Федерация незамедлительно отреагировала на произошедшее. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его супругу, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации.Мария Захарова также ответила на вопрос Украина.ру о планах Парижа и Лондона по передаче Киеву ядерного оружия. Подробности в публикации "Следите за повесткой": Захарова ответила посольству Франции в Москве через издание Украина.ру.
