"Так называемый судебный процесс над Мадуро". Захарова раскрыла Украине.ру планы МИД РФ - 27.02.2026
"Так называемый судебный процесс над Мадуро". Захарова раскрыла Украине.ру планы МИД РФ
"Так называемый судебный процесс над Мадуро". Захарова раскрыла Украине.ру планы МИД РФ - 27.02.2026 Украина.ру
"Так называемый судебный процесс над Мадуро". Захарова раскрыла Украине.ру планы МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила изданию Украина.ру, как Россия будет вести себя дальше, если в ответ на запрос МИД РФ в США не освободят Мадуро
"Мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг так называемого судебного процесса в США над законно избранным и легитимным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой. И выступаем за их немедленное освобождение из-под стражи. Все остальные нюансы будем комментировать по ходу поступления конкретной информации", — заявила Захарова.Ранее, 23 февраля, выступая на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве, заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский призвал США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.3 января Соединенные Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга. Их вывезли в Нью-Йорк, где американские власти предъявили обвинения в причастности к "наркотерроризму".На фоне этих событий исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Дельси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента страны.Российская Федерация незамедлительно отреагировала на произошедшее. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его супругу, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации.Мария Захарова также ответила на вопрос Украина.ру о планах Парижа и Лондона по передаче Киеву ядерного оружия. Подробности в публикации "Следите за повесткой": Захарова ответила посольству Франции в Москве через издание Украина.ру.
россия
сша
венесуэла
Украина.ру
эксклюзив, россия, сша, венесуэла, николас мадуро, оон, мария захарова, украина.ру
Эксклюзив, Россия, США, Венесуэла, Николас Мадуро, ООН, Мария Захарова, Украина.ру

"Так называемый судебный процесс над Мадуро". Захарова раскрыла Украине.ру планы МИД РФ

06:28 27.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила изданию Украина.ру, как Россия будет вести себя дальше, если в ответ на запрос МИД РФ в США не освободят Мадуро
"Мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг так называемого судебного процесса в США над законно избранным и легитимным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой. И выступаем за их немедленное освобождение из-под стражи. Все остальные нюансы будем комментировать по ходу поступления конкретной информации", — заявила Захарова.
Ранее, 23 февраля, выступая на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве, заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский призвал США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.
3 января Соединенные Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга. Их вывезли в Нью-Йорк, где американские власти предъявили обвинения в причастности к "наркотерроризму".
На фоне этих событий исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Дельси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента страны.
Российская Федерация незамедлительно отреагировала на произошедшее. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его супругу, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации.
Мария Захарова также ответила на вопрос Украина.ру о планах Парижа и Лондона по передаче Киеву ядерного оружия. Подробности в публикации "Следите за повесткой": Захарова ответила посольству Франции в Москве через издание Украина.ру.
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияСШАВенесуэлаНиколас МадуроООНМария ЗахароваУкраина.ру
 
Лента новостейМолния