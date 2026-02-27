https://ukraina.ru/20260227/amerikanskaya-paradigma-tramp-popadaet-v-lovushku-baydena-sam-togo-ne-osoznavaya-1076107625.html

Американская парадигма: Как Трамп становится Байденом, сам того не осознавая

Американская парадигма: Как Трамп становится Байденом, сам того не осознавая

Нынешний президент США республиканец Дональд Трамп при любой возможности подчёркивает, что совсем не похож на своего предшественника-демократа Джо Байдена, однако сейчас рискует повторить его ошибки

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076014773_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_7028fe669f959f8acabdef7e1fb43ea3.jpg

24 февраля американский лидер выступил с обращением "О положении страны" к обеим палатам Конгресса.В этом ежегодном послании глава государства представляет своё видение ситуации в Соединённых Штатах, подводит итоги деятельности своей администрации за прошедший год, обозначает приоритетные направления внутренней и внешней политики. На мероприятии собираются представители всех трёх ветвей власти, Объединённого комитета начальника Штатов, а также приглашённые гости, имеющие отношение к темам, упомянутым в речи.Трамп в своей излюбленной манере хвалился, что успешно справляется с тяжёлым наследием от своего предшественника-демократа, утверждая, что его администрация "перевернула страницу застоявшейся экономики при администрации Джо Байдена, когда инфляция взлетела до максимумов за 40 лет". Свою речь Дональд Трамп в целом сосредоточил на внутренних вопросах, в частности рассказывал о мерах поддержки работающих семей, доступности жизни для среднего класса (снижении стоимости бензина, яиц, ипотечных платежей), а усилить впечатление от сказанного постарался через истории конкретных людей. В зале в частности присутствовала официантка Мейган, которая, как утверждается, сэкономила около $5 000 благодаря отмене налога на чаевые.Ещё одна тема, которая всерьёз беспокоит население, - это иммиграция и внутренняя безопасность. Президент заверил, что США и дальше будут принимать тех, кто приезжает с благими намерениями и готов работать на благо страны, а вот нелегалам наказания избежать не удастся. Лицами этой, так сказать, рубрики стали семьи, пострадавшие из-за преступлений мигрантов или потерявшие из-за них своих близких, в частности 5-летней девочки, которая в результате аварии с участием фуры, управляемой водителем-нелегалом, останется инвалидом (её показали, она с трудом махала рукой). В зале присутствовали вдова активиста Чарли Кирка, благодаря которому Трамп получил на выборах поддержку молодёжной аудитории.Рядом с ней сидела мать беженки с Украины Ирины Заруцкой, убитой в августе 2025 года в общественном транспорте в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Когда последнюю со слезами на глазах показали на словах Трампа с обещаниями найти убийцу её дочери, демократы отказались почтить память приезжей девушки."Как можно было не встать?" - возмутился президент.Это был не единственный демарш оппозиционной партии. Одиночный пикет устроил конгрессмен-демократ афроамериканец Эл Грин (который в 2017 году первым из членов Конгресса призвал к импичменту Трампа), подняв плакат "Чёрные люди — не обезьяны!", таким образом выразив недовольство опубликованным Трампом в соцсети видеороликом про танцующих на фоне джунглей обезьян с лицами 44-го президента США Барака Обамы и его жены Мишель. Республиканцы отреагировали незамедлительно: несколько законодателей поспешили заслонить надпись от телекамер, лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скалис попытался выхватить плакат. В итоге Грина вывели из зала, как и в прошлом году, когда он перебивал Трампа и размахивал тростью. Несколько демократов сами ушли, не дослушав речь президента, например, сенатор Марк Уорнер написал в соцсети Bluesky, что “не смог выдержать и часа лжи Трампа”. В отличие от них конгрессвумен Рашид Талиб из семьи палестинских иммигрантов и Ильхан Омар, уроженка Сомали, не стали молчать, когда президент заговорил о миграционной политике: первая кричала про убийство медбрата из Миннеаполиса Алекса Претти агентами Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), а вторая заявила Трампу, что это ему должно быть стыдно за происходящее.Позже президент прокомментировал этот инцидент со своей страницы в соцсети Truth Social: "Ильхан Омар и Рашида Талиб бесконтрольно кричали прошлым вечером на очень изысканном мероприятии, таком важном и красивом, какие у них были выпученные, налитые кровью глаза, как у сумасшедших, безумцев, психически нездоровых, больных, которых, если честно, следовало бы сдать в лечебницу".Впрочем, момент единения представителей обеих политических сил всё же был: все присутствующие дружно аплодировали вошедшей в зал мужской сборной США по хоккею, накануне ставшей олимпийскими чемпионами, чего не было с 1980 года. В этот момент Трамп сыронизировал, что "впервые видит, как демократы так дружно встают". Это был первый и единственный раз в тот вечер."Члены Конгресса и мои соотечественники-американцы, наша страна вернулась, она больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде. <...> Наша страна снова побеждает, мы побеждаем так много, что люди мне говорят: пожалуйста, господин президент, ну разве можно столько побеждать? Но я им говорю: нет, нет, нет, вам придётся побеждать, вы будете побеждать всё больше. <...> Наши враги напуганы. Наши вооружённые силы и полиция полностью укомплектованы, и Америку снова уважают — возможно, как никогда прежде", - заявил Трамп.То есть, выражаясь его же языком, Америка снова стала великой. Получается, Трамп свою миссию уже выполнил? А впереди ещё почти 3 года его правления.Телеканал Fox News отмечает, что президент представил происходящее как масштабную трансформацию страны, заявив о результатах, "подобных которым никто раньше не видел".Действительно, результаты мало кто видит - большинство американцев не ощущают изменений жизни к лучшему. В совместном опросе телеканала CBS News и исследовательской организации YouGov, проведённом 20-23 февраля, сравнивая положение дел в стране сейчас и год назад, большинство респондентов - 53% - сказали, что стало хуже, стало лучше - 29%, осталось по-прежнему - 18%. Естественно, республиканцы склонны выбирать более положительные варианты, демократы - отрицательные, поэтому интереснее посмотреть на ответы независимых избирателей, так вот они преимущественно считают, что стало хуже - 57%, без изменений - 23%, лучше - 20%. В преддверии выборов в Конгресс самой ценной для представителей обеих политических сил становится именно беспартийный электорат, ведь зачастую именно их голоса и определяют исход голосования."Трамп попытался объяснить, что золотой век — это не просто новый бальный зал в Белом доме или металлические изыски в Мар-а-Лаго. Что на самом деле в долгосрочной перспективе это означает больше денег для американцев. Однако многие представители Республиканской партии опасаются, что Трамп попадает в ту же ловушку, в которой в своё время оказался Байден. Он говорит о растущей экономике, когда избиратели ещё не почувствовали этого. И у него осталось больше 8 месяцев, чтобы их убедить", - предупреждает британская газета The Times.По данным опроса, проведённого агентством Edison Research, из тех, кто был недоволен состоянием экономики при администрации демократа Байдена, на последних президентских выборах за республиканца Трампа проголосовали 69% американцев.В преддверии тех выборов главным или вторым по важности вопросом для большинства электората была как раз экономика. Чем ближе активная фаза избирательной кампании в Конгресс, тем больше внимания Трамп фокусирует на внутренней политике, хотя не всё там складывается для него гладко, неделю назад он получил тяжёлый удар от Верховного суда США, признавшего его тарифную политику незаконной. Вот и в обращении к Конгрессу президент говорил о мировых делах лишь в дополнение: похищение президента Венесуэлы служило картинкой к утверждению, что давление на неугодные режимы может одновременно укреплять безопасность США и снижать миграционные потоки; Иран, посетовал Трамп, не дал обещания об отказе от ядерного оружия; вооружённый конфликт на Украине не начался бы, будь он президентом в 2022 году, но нынешняя администрация очень усердно работает над тем, чтобы положить ему конец."Для стареющих президентов, работающих второй срок, важен имидж. И Трамп излучал энергию и бодрость, уверенно держась в зале и подчёркивая, несмотря на всю свою противоречивость, что он по-прежнему является доминирующей политической фигурой в стране",— так охарактеризовал выступление Трампа в Конгрессе CNN.По результатам опроса того же телеканала, речь президента получила в основном положительную оценку аудитории. После обращения Трампа доля тех, кто считает, что он ведёт страну в правильном направлении, выросла с 54% до 64%, а доля сторонников его приоритетов - с 44% до 54%. При этом уверенных, что нынешний президент сможет сделать жизнь более доступной, насчитывается лишь 31%, а 40% респондентов выразили неуверенность в повышении доступности жизни и экономическом росте.Читайте также: войну Трампу объявили даже губернаторы-республиканцы, объединившись с демократами

