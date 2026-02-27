https://ukraina.ru/20260227/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-takticheskie-uspekhi-na-klyuchevykh-uchastkakh-fronta-1076129221.html

Спецоперация на минувшей неделе. Тактические успехи на ключевых участках фронта

Армия России продолжает наращивать усилия практически на всех направлениях фронта, постепенно добиваясь ряд важных тактических успехов. Части и соединения группировки войск "Запад" ворвалась в Красный Лиман.

Группировка "Юг" вышла на окраины Липовки и закрыла "карман" по рубежу Закотное — Резниковка (ДНР), "Восток" усилила свои позиции к западу от Зализничного (Запорожская область).В зоне ответственности группировки войск "Север" идут упорные бои по установлению прочной полосы обеспечения в Харьковской и Сумской областях. По сообщению с мест боев ВС РФ продвигается вдоль границы с Белгородским регионом под плотным огневым прикрытием ствольной и реактивной артиллерии, штурмовой и армейской авиации, нанося чувствительные удары по линии боевого соприкосновения и тыловым районам противника.Войска группировки "Запад" активно действуют под Купянском. В Сети уже появились подтверждающие видео с присутствием наших штурмовиков в Куриловке и Купянске-Узловом. И это несмотря на заявления Киева о том, что наших войск там якобы нет. Факты, как это часто бывает, выглядят убедительнее официальных формулировок. Ситуация на Купянском направлении резко обострилась в декабре прошлого года. Киев, получив несколько чувствительных ударов на этом фронте, решил организовать локальный "контрнаступ".Надо признать, что командующий украинскими войсками на этом направлении генерал М. Драпатый тогда быстро сориентировался. Он подтянул всё, что можно было перебросить на участок, получил несколько штурмовых подразделений в резерв и нанёс серию ударов. Со стороны Ковалёвки – на Радьковку, фактически перерезав снабжение нашего гарнизона на западном берегу Оскола. Из Соболевки – на Московку и дальше вглубь города. Из Осиново через Садовое – на север,В какой-то мере ему удалось сбить нас с незакрепленных позиций и создать предпосылки возврата под контроль западной части города. Также он атаковал из района Купянск-Узловой на север вдоль восточного берега Оскола (для полного окружения нашей группировки в городе). Но здесь был остановлен. И в первую очередь благодаря работе наших дронщиков. Что касается левого берега, то после плотной блокировки наши штурмовые подразделения уже находятся непосредственно в самом населенном пункте Купянск-Узловой. Это железнодорожная станция, а также несколько промышленных предприятий.Противник сейчас пытается перебраться со стороны Купянска-Узлового через реку Оскол на противоположный берег. Но там ситуация со льдом сложная: то морозы ударят, то оттепель, но, несмотря на это, они пытаются наладить переправы. Это говорит о том, что управление своими подразделениями там фактически утрачено. Боевые действия носят очаговый характер: наши бойцы добивают противника и выкуривают его с занятых позиций. Параллельно идет зачистка тех населенных пунктов, где враг еще окопался, имеется в виду те, что примыкают к городской черте как на левом, так и на правом берегу.Вот текущая картина по Купянску на данный момент. Плюс ежесуточно идет плотный огневой вал с нашей стороны: работают дальнобойная артиллерия, РСЗО, дроны различных типов, задействована оперативно-тактическая авиация. Если Купянск-Узловой будет окончательно зачищен, а всё к этому и идет, то противник фактически утрачивает важнейший логистический хаб. Речь идет о транспортном узле, который проходит через железнодорожные ветки на левом берегу Оскола. Именно он питал главную оборонительную линию противника на Краматорско-Славянском направлении.Подтвержден средствами объективного контроля прорыв наших бойцов в микрорайон Коммунальный Красного Лимана. Бои идут в городской черте. Основательно усилено давление и огневое воздействие со стороны Вооруженных сил Российской Федерации в Красном Лимане. По сути, противник несет потери на регулярной основе, теряет боеспособность и, естественно, многие украинские солдаты, не дожидаясь своего уничтожения, бегут со своих позиций.На Славянском направлении подразделения российской армии вошли в восточную часть Кривой Луки и продолжают двигаться по меловому склону, охватывая село, также работают дронами и артиллерией по ВСУ севернее Рай-Александровки, Стародубовки, Пискуновки, Николаевки, Маяков, Райгородка. По мнению авторитетных военных экспертов одним из самым опасных направлений для ВСУ стало именно Славянское. Захват одноименного города обрушит всю архитектуру обороны противника на западе ДНР. До города остались считанные населенные пункты, которые контролируются украинской армией. ЛБС стремительно движется к агломерации. Проседает Краснолиманский участок. Наши штурмовые группы закрепилась на подступах к Коровьему Яру и завязали бои в центре Александровки. В Красном Лимане зафиксированы ожесточенные сражения на восточных окраинах города, в частности, в районах больницы и налоговой.Южнее армейские части ВС РФ оттеснила 3-й нацкорпус ВСУ из лесного массива у населенного пункта Диброва и вышла на подступы к Старому Каравану, где проходит главный маршрут снабжения ВСУ на левом берегу Северского Донца. Юго-восточнее штурмовики оттеснили украинские войска от подступов к Святогорску — с позиций у Соснового, Яровой и Дробышево.Конечно, давать прогнозы касательно начала боев за Славянск дело, на мой взгляд, неблагодарное, но при сохранении темпов наступления штурм агломерации может начаться в ближайшее время. Судя по всему, Главкому ВСУ генералу Сырскому с каждым днем все труднее реагировать на кризис в этом районе, но все силы он бросил на стык Днепропетровской и Запорожской областей. А вот на Ореховском направлении ситуация для противника ухудшилась после того, как армии России удалось захватить стратегическую высоту на юго-западе от Гуляйполя, что позволяет нашим операторам- "птичникам" контролировать практически все позиции к востоку от железнодорожной линии. Именно вдоль этой линии российские войска продолжали наращивать свои усилия, приближаясь к окраинам Горького и Верхней Терсы.На минувшей неделе подразделения группировки "Восток" в результате наступательных действий освободила селение Рождественское (Риздвянка) в Запорожской области. Это большое село по дороге от Терноватого на Орехов. МО РФ официально подтверждает информацию. Сформировались "клешни" над Ореховским "балконом". Расстояние между ними по прямой — 42 километра, не так уж много с учетом малого числа населенных пунктов. Это означает, что командованию украинской армии не удастся игнорировать успехи наших войск на Славянском и Ореховском направлениях, и придется закругляться с "наступом" на рубеже Новоалександровка — Орестополь.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белицкое, Доброполье, Сергеевка, Новоалександровка, Кучеров Яр (ДНР), Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. Об этом говорится в сводке нашего Минобороны.Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Днепр" также меняется. По данным нашего мониторинга, продолжаются боевые действия в районах Степногорска, Приморского и Магдалиновки (эти населенные пункты за нами, не считая мелких групп противника, засевших в подвалах). Тем не менее, обстановка остаётся напряженной: фиксируются взаимные попытки локального продвижения, линия соприкосновения носит подвижный характер.Специальная военная операция перешагнула очередной годовой рубеж. Как считают многие специалисты, в том числе на Западе, война интуиции и импровизации закончилась. Раньше, особенно на уровне роты или батальона, часто воевали мобилизованные с гражданским опытом. Теперь этого недостаточно. "Когда мы встречаемся с противником на поле боя, это уже шахматы. Мы изучаем нашего противника, командира бригады минимум: где он учился, какие знания получил. Если мы попадаем на какого-то молодого офицера российской армии, это легко, с ним можно работать — он так же на чуечке воспитан. А если человек имеет оперативные знания и выше, заканчивал правильную школу, там уже трудно работать",-говорят зарубежные военные аналитики.Поле боя расширилось до 10 км, где решение об обнаружении и уничтожении принимается за минуты. Русские стали сильнее: если раньше можно было легко работать с молодыми российскими офицерами, то теперь встречаются командиры с серьезной оперативной подготовкой. Это требует от украинской армии нового уровня профессионализма и обучения Истощение пехотных подразделений было критической проблемой. Однако за последние семь месяцев, благодаря положительной динамике мобилизации, удалось создать условия для ее частичного решения. Цель за 4-5 месяцев значительно облегчить работу тактического и оперативного уровней и снизить фрагментацию фронта, когда части одной бригады разбросаны по разным направлениям.ПВО и ракеты к ним. Даже самая мощная в Европе украинская ПВО не справляется с объемами атак. Один массированный удар может израсходовать месячный объем производства ракет PAC-3 в США. Это вопрос огромных ресурсов и времени. Контроль "малого неба". Дроны сейчас правят полем боя. Украина преобладает в качестве и децентрализации их применения. При этом Россия так и не создала тяжелый дрон, который дал бы ей преимущество, но обогнала в количестве оптоволокна для управления.У России есть количественное преимущество в средствах РЭБ, РЭР и радарах малой дальности. Преимущества Украины в высокоточном артиллерийском огне, НРТК, инженерных и имитационных средствах. Украинские война мастерски создают муляжи техники на 3D-принтерах, заставляя противника тратить дорогие ракеты на ложные цели.По данным разведки, планы России остаются прежними: выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей к концу марта — началу апреля. Также есть идея создать "буферную зону" в Харьковской, Сумской и частично Днепропетровской областях. Фронт сейчас — это не Великая Китайская Стена, а подвижная структура с серыми зонами, где Россия пытается давить и что-то забирать. Задача Украины — сделать это не выгодным для наступающих.Вот такие мысли вслух высказывают натовские генералы, за плечами которых немалый опыт участия в различных военных конфликтах. Мнения вполне адекватные, но в некоторых нюансах-весьма спорные. Но напрашивается определенный вывод. То есть, так же, как и у западных хозяев, у самих украинских военных уже не стоит речи о победе или ничьей, а цель лишь сделать для нас цену продвижения максимально высокой.

