Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля

Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля - 27.02.2026 Украина.ру

Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля

Зеленский анонсировал новую трехстороннюю встречу по Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. Аналитики называют планы по передаче Украине ядерного оружия безумством

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007853_0:130:1241:828_1920x0_80_0_0_6212e35374d04c0bfe9d923377d5305b.jpg

Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, сказал, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины, скорее всего, пройдет в Абу-Даби.Накануне вечером спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры делегаций США и Украины и куда прибыл спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.Уиткофф провел встречу с делегацией Украины.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров после рассказал, что во встрече также участвовали представители Швейцарии, стороны обсуждали в том числе экономическую поддержку и восстановление Украины."Работа состоялась в двух форматах: отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии... Отдельное внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины... предметно проработали документ по восстановлению Украины", - говорится в телеграм-канале Умерова.При этом деталей о содержимом документа и механизмах поддержки Украины Умеров не привел.Что касается спецпредставителя президента РФ Дмитриева, он в четверг покинул отель Four Seasons, где, как сообщалось, провел переговоры с американской стороной, немногим после Уиткоффа.Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков посетовал, что Зеленский и ряд европейских стран не заинтересованы в восстановлении мира на Украине на реалистичных условиях, так как это идет в разрез с их алчными планами и целями развязанной именно ими войны."Маниакальность Зеленского упивается представившейся возможностью вершить людские судьбы украинцев, буквально утопив в крови одну из самых больших по территории и населению стран Европы. Этим умело пользуются в своих интересах ряд циничных европейских политиков. В целом они не заинтересованы в восстановлении мира на Украине на реалистичных условиях, так как это идет в разрез с их алчными планами и целями развязанной именно ими войны. Поэтому будут до последнего мотивировать Зеленского на продолжение войны, а если он в какой-то момент отправится к праотцам от передоза или от рук заговорщиков в собственном окружении, постараются завести на пост президента Украины "достойную" их требованиям очередную марионетку", - сказал эксперт.По его словам, искать логику в словах и действиях главаря киевского режима – занятие неблагодарное."Давно не секрет, что Зеленский в жесткой зависимости от запрещенных веществ, полностью изменяющих сознание. Что само по себе является трагедией для любого народа, который вынужден находиться под управлением такого горе-руководителя. Еще страшнее то, что Зеленский в полной зависимости от своих западных хозяев. Сейчас между ними – между США, Британией и Евросоюзом – серьезные разногласия по широкому спектру вопросов, в том числе по украинскому кейсу. Оттого и постоянные публичные метания Зеленского", - отметил аналитик.По мнению Арькова, после очередной встречи или телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, когда тот "отсыпает очередную порцию подзатыльников, Зеленский становится чуть ли не голубем мира, заявляя о нацеленности на скорейшее завершение конфликта на предложенных США принципах"."Но затем пообщается с главами стран так называемой "коалиции желающих" напрямую или получит директивы от них через непотопляемого махинатора и манипулятора Андрея Ермака и вновь превращается в стервятника-падальщика", - подытожил он.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что европейские страны не настроены поддерживать трёхсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе западных государств, дипломат подчеркивал, что Европу не интересует будущее украинского народа.Провалы ВСУВ ночь на пятницу взрывы раздавались в нескольких регионах Украины. В том числе они гремели в Харькове, серия взрывов прозвучала в Измаиле Одесской области.Российская армия продолжила уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ.Больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах ВС РФ по целям в Одесской области. Дроны "Герань" в несколько заходов поражали портовую инфраструктуру в Черноморске (Ильичевске), атаковали объекты в Одессе, Измаиле и в районе посёлка Сарата.В Черноморске, который одновременно атаковало до 20 БПЛА, вспыхнул пожар.Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Харьков), Днепропетровской (Павлоград), Николаевской (Рыбаковка), Сумской (Сумы) областях и объекты противника на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области.Судя по сообщениям проукраинских источников, мини-контрнаступление ВСУ на открытых полях в Днепропетровской области споткнулось о непомерные потери, что уже отражается на других участках фронта. При этом стратегическая ценность самой операции, как и ожидалось, оказалась ничтожной, пишет телеграм-канал Военная хроника.В российских силовых структурах рассказали, что ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций.Ранее в данном районе было ликвидировано несколько групп именно этого спецподразделения ВСУ: во главе с командиром Ильей Билыком, капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков и под командованием Карачевского около Варачино."Украинское командование продолжает использовать "элиту ВСУ" как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением (главкома ВСУ Александра) Сырского к спецназу, так и с банальной нехваткой личного состава", - подчеркнул силовик.Разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Смоленск" рассказал РИА Новости, как российские военные заманивали ВСУ трофейными Starlink.Он пояснил, что таким образом противника вводили в заблуждение, расставляя антенны на несуществующих позициях."То есть противник думал, что на ложных позициях находятся операторы БПЛА, и наносил по ним безрезультатные удары артиллерией и БПЛА", - добавил "Смоленск".Безумство ЗападаВозможная передача ядерного оружия Киеву стала бы отчаянной попыткой Лондона и Парижа победить Россию на поле боя, что само по себе является "фантастическим планом", поделился международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса."Правда заключается в том, что это абсолютно отчаянная мера глобалистов в Лондоне и Париже, поскольку передача ядерного оружия в руки (Владимира - ред.) Зеленского гарантирует его применение против Российской Федерации, что, несомненно, приведет к ситуации с непредсказуемыми последствиями", - сказал аналитик.По его словам, "финансовый глобализм, контролирующий почти все правительства так называемого коллективного Запада", не может признать или смириться с тем, что мир стал многополярным, и что логика, по которой они считают себя "хозяевами планеты и судьбы всего человечества", изменилась.Ламеса отметил, что на фоне этой новой для себя реальности Франция и Британия не могут остановиться в желании добиться поражения России на поле боя, а затем и Китая. По мнению эксперта, это "совершенно безумный и фантастический план".Российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко связал ситуацию с возможной передачей киевскому режиму ядерных боезарядов желанием Запада сорвать ведущиеся мирные переговоры."Тема возможной передачи Украине ядерного боезаряда или "грязной" бомбы направлена только на одно - на срыв переговоров. Для этого все средства хороши. Стремление стран Евросоюза и Великобритании сорвать переговоры по заключению мира на Украине, использовать для этого различные способы, в том числе и возможность усиления киевского режима за счет передачи в его руки ядерных боезарядов и средств их доставки направлены на то, чтобы усилить (Владимира) Зеленского, сделать его позицию более непримиримой и дать ему возможность для ядерного шантажа Российской Федерации", - сказал Коротченко.Он отметил, что политика Запада абсолютно последовательна - "ему нужна война против России руками Украины как минимум до 2030 года".Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал планы передать Украине ядерное оружие серьезной провокацией, направленной на срыв мирных переговоров."Их задача - сорвать мирный процесс, сделать его неинтересным для сторон. Сомневаюсь, что это реальная угроза, их задача - увести нас от мира, заставить воевать дальше. В случае же попыток реализации таких планов, уверен, что на карте больше не будет такого государства как Украина", -пояснил он.По его словам, ядерное оружие на Украине является угрозой для национальной безопасности России и безопасности всего остального мира.В свою очередь боливийский экс-сенатор Феликс Ахпи призвал Зеленского сесть за стол переговоров, а не выпрашивать подачки."Владимир Зеленский выпрашивает подачки, чтобы продолжать войну. Он должен сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать конфликт и вывести из него НАТО, потому что я считаю, что это единственный выход. Потому что они будут продолжать предлагать оружие, танки, ракеты большой дальности", - отметил он.Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.Подробнее - в материале Ограниченная ядерная война: к чему нас подталкивают Париж и Лондон на сайте Украина.ру.

