Россия предъявила Украине аргумент, который изменит ход конфликта полностью - 27.02.2026
Россия предъявила Украине аргумент, который изменит ход конфликта полностью
Россия предъявила Украине аргумент, который изменит ход конфликта полностью - 27.02.2026 Украина.ру
Россия предъявила Украине аргумент, который изменит ход конфликта полностью
Сегодня храбрый и умный экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что Европа должна немедленно развернуть войска на Украине и создать "безопасную зону для защиты гражданского населения".
2026-02-27T00:35
2026-02-27T00:37
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0b/1074141187_0:4:800:454_1920x0_80_0_0_9169805ea2d9a7357732b84d18f5846d.jpg
То есть товарищ даже не скрывает, что на данный момент главная головная боль спонсоров киевской шайки – резко увеличившийся масштаб и эффективность применения дальнобойных ударных дронов "Герань", и тот факт, что эффективного средства противодействия нашему цветнику просто нет.В свое время западные военные аналитики осторожно намекали, что при достижении уровня в 1000 "Гераней" в сутки русские дроны превратятся "из дополнения к ракетным ударам в основное средство стратегических бомбардировок", но МО Украины еще прошлой осенью утверждало, что у русских кишка тонка – "они могут производить максимум 160-170 дронов в день". Им бы консультации по ставкам на футбол давать.Прошло совсем немного времени, и вот буквально сегодня пришли новости, о том, что, судя по всему, тысячегераневая планка в сутки нашим ВПК была покорена, и производство продолжает расширяться.В конце января сего года вашингтонский Институт науки и международной безопасности опубликовал доклад "Полный аналитический обзор применения российских дронов типа "Шахед" против Украины в 2025 году", где перечислены причины, по которым русские "Герани" в корне поменяли ход всего конфликта.Во-первых – их массовость, благодаря которой быстро истощаются и обнуляются украинские средства ПВО. Например, если при менее массовых атаках эффективность "Гераней" составляла примерно 50-50%, то сейчас – 70-80% (и больше).Во-вторых – русские "Герани" невероятно быстро эволюционируют, заставляя светиться гордостью последователей Дарвина, причем эволюционирует и технологическая часть, и тактика их применения.Кажется, еще недавно западные ресурсы бились в истерике от новостей про реактивную "Герань-3", которая может разгоняться до 700 километров в час, подниматься до двух километров в небо, нести боевую нагрузку в 300 килограммов (сравнимо с крылатыми ракетами) и лететь на тысячи километров вглубь территории врага, а сейчас уже серийно работают дроны "Герань-4" и "Герань-5".Вражеские эксперты выделили следующие новшества, которые появились в последнее время:- устойчивые к РЭБ 16-элементные CRPA-антенны;- онлайн-камеры и модемы, которые помогают корректировать траекторию в реальном времени, а также атаковать подвижные цели;- превращение части дронов в летающие ретрансляторы для создания децентрализованной воздушной mesh-сети, объединяющей группы ударных "Гераней";- системы компьютерного зрения и ИИ-модули, с помощью которых БПЛА могут сами находить и поражать самые важные цели;- кардинальное снижение радиозаметности и многое другое.Относительно недавно появились данные о том, что на "Герани" начали устанавливать свое собственное ракетное оружие: сначала были замечены конструкции со штатными авиационными ракетами "воздух — воздух" Р-60, а сейчас уже в бой идут дроны с российскими ПЗРК "Игла" и "Верба".Адаптация "Герани" под применение ПЗРК значительно проще и быстрее: не требуется пусковая направляющая, и ракета просто закрепляется в своей стандартной пусковой трубе.С такой "вишенкой" "русские "Герани" теперь могут самостоятельно поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты на встречных и догонных курсах в условиях помех, а также в ночное время суток. И дело идет: например, недавно пришла новость о том, что таким образом был сбит ударный вертолет Ми-24П ВСУ.Также была кардинально модернизирована тактика применения "Гераней".Сначала "Герани" действовали индивидуально, по отдельным полетным заданиям, теперь же они действуют роем, где каждая группа выполняет собственную задачу. Одна группа вызывает огонь на себя и проводит доразведку, барражируя над целью и выявляя главные угрозы. Другая группа действует по принципу "волчьей стаи" — дроны подлетают к цели с разных направлений, а потом одновременно ее атакуют. Третья группа анализирует результаты атаки и по необходимости проводит "зачистку".Противник приводит данные, что "Герани", ранее летавшие на небольшой высоте и попадавшие под огонь мобильных групп, теперь летят с большой скоростью на большой высоте, принуждая использовать "золотой" запас западных ракет типа "Patriot". Кроме того, "Герани" теперь сражаются в стиле "пьяная обезьяна": они постоянно кренятся и виляют, описывая хаотичные S-образные траектории, а также рандомно меняют высоту, вызывая у ВСУшных ПВОшников нервные срывы.В общем и целом, русские "Герани" из эксперимента очень быстро превратились в мощное неядерное стратегическое оружие, прямым образом изменившее баланс сил и ту самую "экономику войны" в нашу пользу, даже несмотря на беспрецедентную накачку Украины со стороны коллективного Запада.Как написал Центр стратегических и международных исследований (CSIS), "Shahed — это не просто дрон, это инструмент принуждения в более широкой стратегии наказания. &lt;…&gt; Это медленное истирание, война на износ и волю, где стоимость каждого перехвата постепенно смещает бремя с наступления на оборону".Мы предупреждали, что наказание грядет? Раскрывайте панамку, наложим до краев.
2026
‼ В начале 2026 года ВС РФ впервые применили новый реактивный ударный БПЛА «Герань-5», которая по своим характеристикам и способу применения фактически выходит за рамки классических беспилотников
‼ В начале 2026 года ВС РФ впервые применили новый реактивный ударный БПЛА «Герань-5», которая по своим характеристикам и способу применения фактически выходит за рамки классических беспилотников - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
Все материалы
Сегодня храбрый и умный экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что Европа должна немедленно развернуть войска на Украине и создать "безопасную зону для защиты гражданского населения".
То есть товарищ даже не скрывает, что на данный момент главная головная боль спонсоров киевской шайки – резко увеличившийся масштаб и эффективность применения дальнобойных ударных дронов "Герань", и тот факт, что эффективного средства противодействия нашему цветнику просто нет.
В свое время западные военные аналитики осторожно намекали, что при достижении уровня в 1000 "Гераней" в сутки русские дроны превратятся "из дополнения к ракетным ударам в основное средство стратегических бомбардировок", но МО Украины еще прошлой осенью утверждало, что у русских кишка тонка – "они могут производить максимум 160-170 дронов в день". Им бы консультации по ставкам на футбол давать.
Прошло совсем немного времени, и вот буквально сегодня пришли новости, о том, что, судя по всему, тысячегераневая планка в сутки нашим ВПК была покорена, и производство продолжает расширяться.
В конце января сего года вашингтонский Институт науки и международной безопасности опубликовал доклад "Полный аналитический обзор применения российских дронов типа "Шахед" против Украины в 2025 году", где перечислены причины, по которым русские "Герани" в корне поменяли ход всего конфликта.
Во-первых – их массовость, благодаря которой быстро истощаются и обнуляются украинские средства ПВО. Например, если при менее массовых атаках эффективность "Гераней" составляла примерно 50-50%, то сейчас – 70-80% (и больше).
Во-вторых – русские "Герани" невероятно быстро эволюционируют, заставляя светиться гордостью последователей Дарвина, причем эволюционирует и технологическая часть, и тактика их применения.
Кажется, еще недавно западные ресурсы бились в истерике от новостей про реактивную "Герань-3", которая может разгоняться до 700 километров в час, подниматься до двух километров в небо, нести боевую нагрузку в 300 килограммов (сравнимо с крылатыми ракетами) и лететь на тысячи километров вглубь территории врага, а сейчас уже серийно работают дроны "Герань-4" и "Герань-5".
Вражеские эксперты выделили следующие новшества, которые появились в последнее время:
- устойчивые к РЭБ 16-элементные CRPA-антенны;
- онлайн-камеры и модемы, которые помогают корректировать траекторию в реальном времени, а также атаковать подвижные цели;
- превращение части дронов в летающие ретрансляторы для создания децентрализованной воздушной mesh-сети, объединяющей группы ударных "Гераней";
- системы компьютерного зрения и ИИ-модули, с помощью которых БПЛА могут сами находить и поражать самые важные цели;
- кардинальное снижение радиозаметности и многое другое.
Относительно недавно появились данные о том, что на "Герани" начали устанавливать свое собственное ракетное оружие: сначала были замечены конструкции со штатными авиационными ракетами "воздух — воздух" Р-60, а сейчас уже в бой идут дроны с российскими ПЗРК "Игла" и "Верба".
Адаптация "Герани" под применение ПЗРК значительно проще и быстрее: не требуется пусковая направляющая, и ракета просто закрепляется в своей стандартной пусковой трубе.
С такой "вишенкой" "русские "Герани" теперь могут самостоятельно поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты на встречных и догонных курсах в условиях помех, а также в ночное время суток. И дело идет: например, недавно пришла новость о том, что таким образом был сбит ударный вертолет Ми-24П ВСУ.
Также была кардинально модернизирована тактика применения "Гераней".
Сначала "Герани" действовали индивидуально, по отдельным полетным заданиям, теперь же они действуют роем, где каждая группа выполняет собственную задачу. Одна группа вызывает огонь на себя и проводит доразведку, барражируя над целью и выявляя главные угрозы. Другая группа действует по принципу "волчьей стаи" — дроны подлетают к цели с разных направлений, а потом одновременно ее атакуют. Третья группа анализирует результаты атаки и по необходимости проводит "зачистку".
Противник приводит данные, что "Герани", ранее летавшие на небольшой высоте и попадавшие под огонь мобильных групп, теперь летят с большой скоростью на большой высоте, принуждая использовать "золотой" запас западных ракет типа "Patriot". Кроме того, "Герани" теперь сражаются в стиле "пьяная обезьяна": они постоянно кренятся и виляют, описывая хаотичные S-образные траектории, а также рандомно меняют высоту, вызывая у ВСУшных ПВОшников нервные срывы.
В общем и целом, русские "Герани" из эксперимента очень быстро превратились в мощное неядерное стратегическое оружие, прямым образом изменившее баланс сил и ту самую "экономику войны" в нашу пользу, даже несмотря на беспрецедентную накачку Украины со стороны коллективного Запада.
Как написал Центр стратегических и международных исследований (CSIS), "Shahed — это не просто дрон, это инструмент принуждения в более широкой стратегии наказания. <…> Это медленное истирание, война на износ и волю, где стоимость каждого перехвата постепенно смещает бремя с наступления на оборону".
Мы предупреждали, что наказание грядет? Раскрывайте панамку, наложим до краев.
