https://ukraina.ru/20260227/1043724901.html

Грустная история Св. Михаила Черниговского. 780 лет со времени гибели князя-мученика

Грустная история Св. Михаила Черниговского. 780 лет со времени гибели князя-мученика - 27.02.2026 Украина.ру

Грустная история Св. Михаила Черниговского. 780 лет со времени гибели князя-мученика

Михаил Всеволодович, князь Черниговский, вошёл в историю как мученик за веру. Православная церковь отмечает день его памяти 27 февраля. Фактически дата связана не с днём смерти (он достоверно неизвестен), а с днём переноса мощей

2026-02-27T08:00

2026-02-27T08:00

2026-02-27T08:00

история

история

история украины

православие

чернигов

русь

татары

xiii век

князья

золотая орда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043726514_0:305:694:695_1920x0_80_0_0_f50c4b90770cfe453d5e27c933bc81ad.jpg

Св. Михаил относился к числу черниговских Ольговичей, приходился сыном Всеволоду Святославовичу Чермному (в смысле – красному или рыжему). Родился он где-то между 1179 и 1195 годами.В 1223 или 1226 году занял черниговский престол. По одной из версий непосредственной причиной его возвышения стала гибель на Калке текущего черниговского князя Мстислава Святославовича.В то время Черниговское княжество было одним из крупнейших и богатейших на Руси – в одном ряду с Новгородом, Владимирским и Галицким княжествами. Он вёл обычную (ну, не совсем – отмечается его исключительная резвость в разных военно-политических начинаниях) жизнь древнерусского князя, проводя её в усобицах. Боролся за Киев с галицким князем Даниилом Романовичем и в ходе этой борьбы успел побывать князем и в Киеве, и в… Галиче. Киев на то время военно-политическое влияние утратил, но продолжал оставаться богатым торговым центром, властвовать над которым было не столько почётно, сколько прибыльно.В 1240 году он не смог защитить своё княжество от нашествия татар (не велик позор – никто не смог) и вынужден был бежать в Польшу, а потом в Венгрию. В 1241 году вернулся в Киев, где правил до 1243 года, потом потерял великий стол и вернулся в Чернигов.В 1246 году он приехал в Орду – просить ярлык на киевское княжение (по другой версии – был вызван, вместе с другими князьями). Ему было велено поклониться идолам, пройти между кострами и поклониться хану Бату. Михаил ответил: "я могу поклониться царю вашему, ибо небо вручило ему судьбу государств земных; но христианин не служит ни огню, ни глухим идолам". И был убит.В 1572 году Михаил Черниговский был канонизирован, и мощи его перенесли в Москву. В настоящее время они находятся в алтаре Архангельского собора.И тут возникает вопрос – а действительно ли дело было так? И даже если так – то нет ли тут какого-то противоречия?Во-первых, татары были на редкость веротерпимыми захватчиками – они в принципе не вмешивались в религиозные дела покорённых народов.Более того, они старались наладить отношения с религиозными лидерами подконтрольных территорий. Православная церковь работала в Сарае и в РПЦ был даже митрополит Сарский и Подонский (в Москве жил на Крутицком подворье). Можно вспомнить поездку в Орду святителя митрополита Алексия, который исцелил ханшу Тайдулу. В общем – приличные люди. Не то, что политические украинцы.Веротерпимость была характерна не только для Чингисхана и Бату-хана, которые оставались язычниками, но и для ордынцев-мусульман, начиная с хана Узбека. Последние не пытались навязать ислам на Руси.В общем – с чего бы это ордынцам убивать русского князя за отсутствие веротерпимости?Во-вторых, отношение Орды к христианству было особым.Дело в том, что многие монголы (не исключая мурз и нойонов) были несторианами. Мы-то знаем, что несторианство – осуждённая на III Вселенском соборе в Эфесе ересь. Но они-то себя числили христианами и слухи о них шли как о христианах. Позже эта тема была развита Львом Гумилёвым в книге "В поисках вымышленного царства".Так вот тут какой вопрос встаёт – а татарам-христианам тоже полагалось между огней ходить и идолам кланяться? И все соглашались?В-третьих, ну ладно еретики. Но вот современный историк Дмитрий Володихин (прекрасный, кстати говоря, автор) пишет, что остальные князья так делали и остались, соответственно живы. Остальные это какие, например? Это, в частности, святой благоверный князь Александр Ярославович Невский, святой благоверный Даниил Александрович Московский, святой благоверный Олег Иванович Рязанский, святой благоверный Дмитрий Иванович Донской и иже с ними. На святителя Алексия мы ссылались выше. И что же – их святость как-то пострадала от того, что они кланялись и проходили между огнями? Или они не кланялись и не проходили?Правда, летописная фраза "батыеви же рекшоу: „поклонися отец наших законоу", а также сам ритуал прохождения между огнями и поклона в сторону Каракорума, где находился скульптурный потрет Чингисхана, допускает двойственное толкование. Монголы, скорее всего, имели в виду ритуал светский, но христианин Михаил Всеволодович мог воспринять его как религиозный. Тем более, что прецедент имел место – ранние христиане обычно подпадали под репрессии из-за нежелания поклониться изображению текущего божественного цезаря (в императорском Риме поклонение светскому владыке имело религиозный характер). Так что к Михаилу Всеволодовичу тут особых вопросов нет – он был честен и к лику святых причислен по делу. Но они есть к ордынцам.Вообще русского князя в Орде вполне могли казнить. Не за понюшку табаку, конечно (его тогда не было), а из каких-то политических соображений. Ну, например, чтоб другим неповадно было. Так был казнён тверской князь Дмитрий Михайлович Грозные Очи за убийство московского князя Юрия Даниловича. Вообще князьям мочить друг друга в сортирах во славу хана Золотой Орды не возбранялось, но сделав это непосредственно при дворе князь Дмитрий посмел считать себя равным хану и тут секир башка был неминуем как наступление коммунизма… Ну – почти.Тогда, правда, об этом ещё не знали – Михаил Всеволодович был первым из русских князей, казнённых в Орде. Уже это само по себе могло стать причиной появления легенды о смерти за веру.Были ли какие-то причины для убийства князя Михаила? Скорее всего были – ведь он возглавлял одно из богатейших и, потенциально, сильнейших в военном отношении княжеств. Наверняка имелось у него и достаточно недоброжелателей, к которым в ханской ставке прислушивались особенно внимательно, именно имея в виду ресурсы княжества.Наиболее вероятно, что непосредственной причиной казни стал инцидент 1239 года, которому на Руси, скорее всего, особого внимания не уделили. Тогда один из отрядов под командованием хана Мунке — двоюродного брата Бату подошёл к самому Киеву. Он не решился штурмовать большой город, однако предложил Михаилу Всеволодовичу почётную сдачу. Князь отказался, а послов казнил.В соответствии с Ясой Чингисхана убийство посла (шире – вообще убийство доверившегося) является тягчайшим преступлением, караемым строго смертью. Тэнгри, продиктовавший создателю монгольской империи закон, ничего не придумал – эта норма характерна для обычного права степных и горских народов. Лев Гумилёв специально обращает внимание на расхождение моральных норм Руси и Степи и даже утверждает, что Козельск назвали "злым городом" не за упорную оборону, а за убийство послов же (тогда и Киев должны были так же назвать, но источники такой информации не содержат).* * *В качестве иллюстрации – картина Василия Смирнова "Князь Михаил Черниговский перед ставкой Батыя", написанная в 1883 году.Разумеется, говорить о портретном сходстве невозможно. Да и слишком уж моложаво смотрится на картине князь, которому в реальности было за 50 лет (возраст по тем временам весьма преклонный). Непосредственная историчность тоже вызывает вопросы – чего бы это князь при дворе хана в боевой броне ходил? Тяжело, непрактично и оскорбительно – сочтут, что хан не обеспечивает безопасность дорогого гостя…Помимо самого князя на полотне изображены боярин Фёдор (за левым плечом Михаила Черниговского), укреплявший его в нежелании следовать ордынским обрядам и убитый вместе с ним.На коленях на переднем плане – князь Борис Василькович Ростовский, убеждающий Михаила в том, что грех по принуждению грехом не является. С закрытыми глазами – шестнадцатилетний сын Михаила Ростислав (он тоже выглядит слишком молодо – по тем временам 16 лет возраст вполне зрелый). Борис и Ростислав уцелели и из Орды вернулся.С ордынской стороны группа из трёх человек – изменник Доман Путивлец с кривым ножом (считается, что он отказался от православия ради службы монголам), Елдыга– чиновник Бату (в летописях его именуют "стольником"), который, судя по жесту, пытается предостеречь князя, и старик в балахоне с капюшоном показывает князю, какому богу надо поклониться. Последний персонаж чисто вымышленный – ни отдельных священнослужителей, ни особой одежды, ни каких-то определённых изображений бога (на картине – что-то вроде буддийского идола с украшениями в виде арабской вязи) у ордынцев не было.За картину, которая была его выпускной работой, Василий Смирнов в 1883 году был награждён большой золотой медалью Императорской Академии художеств, получил звание классного художника 1-й степени и право на пенсионерскую поездку за границу. Высокую оценку дал этому полотну Илья Репин.

https://ukraina.ru/20240615/1047278544.html

https://ukraina.ru/20260212/1053208794.html

https://ukraina.ru/20250313/1053877824.html

https://ukraina.ru/20230930/1049799893.html

чернигов

киев

москва

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история украины, православие, чернигов, русь, татары, xiii век, князья, золотая орда, киев, москва, польша