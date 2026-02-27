Ситуация движется к точке невозврата: Доронин про заявление Патрушева о прорыве морской блокады - 27.02.2026 Украина.ру
Ситуация движется к точке невозврата: Доронин про заявление Патрушева о прорыве морской блокады
Дипломатическое пространство для разграничения сфер влияния в Арктике стремительно сужается на фоне захватов танкеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
2026-02-27T05:00
2026-02-27T05:00
ВМФ России может задействовать силы для прорыва морской блокады, если ситуация с торговым судоходством того потребует. Об этом ранее в интервью "Аргументам и фактам" сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.Отвечая на вопрос, есть ли еще пространство для дипломатического маневра или ВМФ России пора готовиться к сражениям, эксперт обрисовал критическую картину. "Ситуация с захватами танкеров движется к точке невозврата", — заявил Доронин.Он объяснил, что используемая Западом терминология не имеет ничего общего с реальностью. "Эти суда приписывают к какому-то теневому флоту, который на самом деле юридической значимости никакой не имеет, ни в морском праве, ни в целом в международном праве", — подчеркнул собеседник издания.По словам эксперта, это сознательная информационная кампания против РФ. "То есть это все выдумки для того, чтобы очернить действия России, которая ведет себя как добросовестный поставщик энергоресурсов", — пояснил Доронин.Ранее прозвучало мощное заявление о том, что ВМФ России может заняться прорывом морской блокады, напомнил эксперт, комментируя слова Патрушева."Это экстремальная форма урегулирования проблемы, но Россию сейчас подталкивают к более жестким действиям, которые, наверное, придется предпринимать" , — резюмировал собеседник издания.
Украина.ру
Новости
Ситуация движется к точке невозврата: Доронин про заявление Патрушева о прорыве морской блокады

05:00 27.02.2026
 
Дипломатическое пространство для разграничения сфер влияния в Арктике стремительно сужается на фоне захватов танкеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
ВМФ России может задействовать силы для прорыва морской блокады, если ситуация с торговым судоходством того потребует. Об этом ранее в интервью "Аргументам и фактам" сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Отвечая на вопрос, есть ли еще пространство для дипломатического маневра или ВМФ России пора готовиться к сражениям, эксперт обрисовал критическую картину. "Ситуация с захватами танкеров движется к точке невозврата", — заявил Доронин.
Он объяснил, что используемая Западом терминология не имеет ничего общего с реальностью. "Эти суда приписывают к какому-то теневому флоту, который на самом деле юридической значимости никакой не имеет, ни в морском праве, ни в целом в международном праве", — подчеркнул собеседник издания.
По словам эксперта, это сознательная информационная кампания против РФ. "То есть это все выдумки для того, чтобы очернить действия России, которая ведет себя как добросовестный поставщик энергоресурсов", — пояснил Доронин.
Ранее прозвучало мощное заявление о том, что ВМФ России может заняться прорывом морской блокады, напомнил эксперт, комментируя слова Патрушева.
"Это экстремальная форма урегулирования проблемы, но Россию сейчас подталкивают к более жестким действиям, которые, наверное, придется предпринимать" , — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Геннадий Подлесный: У России есть три способа дать отпор НАТО на Балтике, не доводя дело до большой войны" на сайте Украина.ру.
