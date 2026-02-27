Американский аналитик объяснил Зеленскому, почему "контрнаступление" опять откладывается - 27.02.2026 Украина.ру
Американский аналитик объяснил Зеленскому, почему "контрнаступление" опять откладывается
Американский аналитик объяснил Зеленскому, почему "контрнаступление" опять откладывается
Американский аналитик объяснил Зеленскому, почему "контрнаступление" опять откладывается
Американский военный аналитик Майкл Кофман констатировал отсутствие значимых успехов Вооруженных сил Украины на поле боя, связав это с эффективными действиями российской армии. Соответствующее заявление он сделал 27 февраля в интервью американской газете The New York Times
2026-02-27T11:30
2026-02-27T11:30
По словам Кофмана, украинская сторона предпринимает попытки расширить собственную ударную кампанию против России, однако сталкивается с рядом серьезных ограничений."Я думаю, что проблема Украины заключается в том, что она тоже пытается расширить свою ударную кампанию против России, но при этом ограничена во времени из-за растущей усталости в рядах вооруженных сил и российской ударной кампании, которая в этом году оказалась особенно эффективной, учитывая холодную зиму", — приводит издание слова аналитика.Эксперт также обратил внимание на усугубляющие факторы, влияющие на боеспособность украинской армии. Среди них — нестабильность западной военной и финансовой поддержки, которая, по мнению Кофмана, делает невозможным долгосрочное планирование операций. Кроме того, серьезной проблемой для ВСУ аналитик назвал массовые случаи самовольного оставления частей (СОЧ), подрывающие боеспособность подразделений."Эффективная боеспособность Украины на передовой постепенно сокращается", — резюмировал американский специалист.Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что более двух третей мобилизованных в ВСУ покидают ряды украинской армии. Украинские военнослужащие, попавшие в плен, в беседах с агентством регулярно подтверждают факты массового дезертирства в рядах ВСУ. По их свидетельствам, наиболее распространены случаи побегов из учебных центров, где проходят подготовку мобилизованные граждане Украины.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.
украина
россия
Американский аналитик объяснил Зеленскому, почему "контрнаступление" опять откладывается

11:30 27.02.2026
 
Американский военный аналитик Майкл Кофман констатировал отсутствие значимых успехов Вооруженных сил Украины на поле боя, связав это с эффективными действиями российской армии. Соответствующее заявление он сделал 27 февраля в интервью американской газете The New York Times
По словам Кофмана, украинская сторона предпринимает попытки расширить собственную ударную кампанию против России, однако сталкивается с рядом серьезных ограничений.
"Я думаю, что проблема Украины заключается в том, что она тоже пытается расширить свою ударную кампанию против России, но при этом ограничена во времени из-за растущей усталости в рядах вооруженных сил и российской ударной кампании, которая в этом году оказалась особенно эффективной, учитывая холодную зиму", — приводит издание слова аналитика.
Эксперт также обратил внимание на усугубляющие факторы, влияющие на боеспособность украинской армии. Среди них — нестабильность западной военной и финансовой поддержки, которая, по мнению Кофмана, делает невозможным долгосрочное планирование операций. Кроме того, серьезной проблемой для ВСУ аналитик назвал массовые случаи самовольного оставления частей (СОЧ), подрывающие боеспособность подразделений.
"Эффективная боеспособность Украины на передовой постепенно сокращается", — резюмировал американский специалист.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что более двух третей мобилизованных в ВСУ покидают ряды украинской армии. Украинские военнослужащие, попавшие в плен, в беседах с агентством регулярно подтверждают факты массового дезертирства в рядах ВСУ. По их свидетельствам, наиболее распространены случаи побегов из учебных центров, где проходят подготовку мобилизованные граждане Украины.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.
Лента новостейМолния