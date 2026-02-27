Финляндия запросила помощь у российских ледоколов - 27.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260227/finlyandiya-zaprosila-pomosch-u-rossiyskikh-ledokolov---1076133605.html
Финляндия запросила помощь у российских ледоколов
Финляндия запросила помощь у российских ледоколов - 27.02.2026 Украина.ру
Финляндия запросила помощь у российских ледоколов
Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии 27 февраля сообщило, что российские ледоколы оказывают помощь грузовым судам, оказавшимся заблокированными во льдах в Финском заливе
2026-02-27T11:15
2026-02-27T11:15
новости
финляндия
финский залив
росатом
лед
ледоход
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076134086_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_9f558abbfb54da8a7b54555a2bdca44a.jpg
Сложная ледовая обстановка в сочетании с сильным ветром привела к тому, что суда застревают как в международных водах, так и в территориальных водах Финляндии. "В соответствии с обычной практикой зимнего судоходства судам оказывается помощь в рамках международного сотрудничества, в том числе с участием российских ледоколов. По запросу агентства транспортной инфраструктуры российский ледокол также может оказать помощь грузовому судну, находящемуся в территориальных водах Финляндии", — говорится в сообщении ведомства. Ранее в "Росатоме" сообщили, что из-за ухудшения ледовой обстановки в Финский залив был направлен атомный ледокол "Сибирь" для обеспечения проводки судов.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.
финляндия
финский залив
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076134086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de02d056c7a32097f2389752d396a59f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, финский залив, росатом, лед, ледоход
Новости, Финляндия, Финский залив, Росатом, лед, ледоход

Финляндия запросила помощь у российских ледоколов

11:15 27.02.2026
 
© РИА Новости . Артем Пряхин / Перейти в фотобанкФинский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости . Артем Пряхин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии 27 февраля сообщило, что российские ледоколы оказывают помощь грузовым судам, оказавшимся заблокированными во льдах в Финском заливе
Сложная ледовая обстановка в сочетании с сильным ветром привела к тому, что суда застревают как в международных водах, так и в территориальных водах Финляндии.
"В соответствии с обычной практикой зимнего судоходства судам оказывается помощь в рамках международного сотрудничества, в том числе с участием российских ледоколов. По запросу агентства транспортной инфраструктуры российский ледокол также может оказать помощь грузовому судну, находящемуся в территориальных водах Финляндии", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что из-за ухудшения ледовой обстановки в Финский залив был направлен атомный ледокол "Сибирь" для обеспечения проводки судов.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФинляндияФинский заливРосатомледледоход
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:30Американский аналитик объяснил Зеленскому, почему "контрнаступление" опять откладывается
11:15Финляндия запросила помощь у российских ледоколов
11:00Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой"
10:56Капремонт жилья и реконструкция больницы. Восстановление новых регионов России
10:45Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса
10:36Доктор Геббельс и президент Дональд
10:30Операция в "Заливе поросят". Дмитрий Штраус о том, как эмигранты попытались свергнуть власть на Кубе
10:30Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на Украину
10:30Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной
10:15Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу
10:00Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля
08:00Грустная история Св. Михаила Черниговского. 780 лет со времени гибели князя-мученика
07:55Главное за ночь 27 февраля
07:26ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
07:00Спецоперация на минувшей неделе. Тактические успехи на ключевых участках фронта
06:52"Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации
06:33Американская парадигма: Как Трамп становится Байденом, сам того не осознавая
06:28"Так называемый судебный процесс над Мадуро". Захарова раскрыла Украине.ру планы МИД РФ
06:06"Не съем, так понадкусываю". Фёдор Лукьянов о том, удастся ли Трампу взять под контроль нефть и газ мира
06:00"К сожалению, ресурсов хватит": политолог оценил возможности США устроить Кубе полную блокаду
Лента новостейМолния