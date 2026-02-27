https://ukraina.ru/20260227/finlyandiya-zaprosila-pomosch-u-rossiyskikh-ledokolov---1076133605.html
Финляндия запросила помощь у российских ледоколов
Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии 27 февраля сообщило, что российские ледоколы оказывают помощь грузовым судам, оказавшимся заблокированными во льдах в Финском заливе
Сложная ледовая обстановка в сочетании с сильным ветром привела к тому, что суда застревают как в международных водах, так и в территориальных водах Финляндии. "В соответствии с обычной практикой зимнего судоходства судам оказывается помощь в рамках международного сотрудничества, в том числе с участием российских ледоколов. По запросу агентства транспортной инфраструктуры российский ледокол также может оказать помощь грузовому судну, находящемуся в территориальных водах Финляндии", — говорится в сообщении ведомства. Ранее в "Росатоме" сообщили, что из-за ухудшения ледовой обстановки в Финский залив был направлен атомный ледокол "Сибирь" для обеспечения проводки судов.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.
Сложная ледовая обстановка в сочетании с сильным ветром привела к тому, что суда застревают как в международных водах, так и в территориальных водах Финляндии.
"В соответствии с обычной практикой зимнего судоходства судам оказывается помощь в рамках международного сотрудничества, в том числе с участием российских ледоколов. По запросу агентства транспортной инфраструктуры российский ледокол также может оказать помощь грузовому судну, находящемуся в территориальных водах Финляндии", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что из-за ухудшения ледовой обстановки в Финский залив был направлен атомный ледокол "Сибирь" для обеспечения проводки судов.