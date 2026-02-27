https://ukraina.ru/20260227/pod-vidom-mirotvortsev-britaniya-i-frantsiya-treniruyut-desant-dlya-otpravki-na-ukrainu--1076133213.html
Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на Украину
Британские и французские десантники провели совместные учения, завершив финальный этап подготовки к возможному развертыванию на Украине. Об этом 27 февраля сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах
Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании приняли участие в имитации воздушно-десантного рейда вместе с военнослужащими из 11-й парашютно-десантной бригады Франции. Маневры проходят в рамках учений "Орион", стартовавших 24 февраля во Франции, которые продлятся до 3 марта. В программе — отработка высадки, захвата плацдарма и ведения боя с использованием новых систем связи и беспилотников. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Лондон и Париж готовы возглавить миротворческие силы в случае заключения перемирия между Москвой и Киевом. Нынешние учения, судя по всему, являются практической реализацией этих планов. Западные союзники продолжают подготовку к прямому военному вмешательству в конфликт на Украине, маскируя его под "миротворческую миссию". В Москве неоднократно предупреждали, что появление любых иностранных сил на украинской территории будет расцениваться как прямое участие в конфликте со всеми вытекающими последствиями.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.
