Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на Украину

Британские и французские десантники провели совместные учения, завершив финальный этап подготовки к возможному развертыванию на Украине. Об этом 27 февраля сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах

2026-02-27T10:30

новости

франция

украина

великобритания

кир стармер

Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании приняли участие в имитации воздушно-десантного рейда вместе с военнослужащими из 11-й парашютно-десантной бригады Франции. Маневры проходят в рамках учений "Орион", стартовавших 24 февраля во Франции, которые продлятся до 3 марта. В программе — отработка высадки, захвата плацдарма и ведения боя с использованием новых систем связи и беспилотников. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Лондон и Париж готовы возглавить миротворческие силы в случае заключения перемирия между Москвой и Киевом. Нынешние учения, судя по всему, являются практической реализацией этих планов. Западные союзники продолжают подготовку к прямому военному вмешательству в конфликт на Украине, маскируя его под "миротворческую миссию". В Москве неоднократно предупреждали, что появление любых иностранных сил на украинской территории будет расцениваться как прямое участие в конфликте со всеми вытекающими последствиями.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.

2026

новости, франция, украина, великобритания, кир стармер