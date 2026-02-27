Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на Украину - 27.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260227/pod-vidom-mirotvortsev-britaniya-i-frantsiya-treniruyut-desant-dlya-otpravki-na-ukrainu--1076133213.html
Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на Украину
Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на Украину - 27.02.2026 Украина.ру
Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на Украину
Британские и французские десантники провели совместные учения, завершив финальный этап подготовки к возможному развертыванию на Украине. Об этом 27 февраля сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах
2026-02-27T10:30
2026-02-27T10:30
новости
франция
украина
великобритания
кир стармер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076126502_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_7591b767c3a57c749e5844de18c5b310.jpg
Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании приняли участие в имитации воздушно-десантного рейда вместе с военнослужащими из 11-й парашютно-десантной бригады Франции. Маневры проходят в рамках учений "Орион", стартовавших 24 февраля во Франции, которые продлятся до 3 марта. В программе — отработка высадки, захвата плацдарма и ведения боя с использованием новых систем связи и беспилотников. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Лондон и Париж готовы возглавить миротворческие силы в случае заключения перемирия между Москвой и Киевом. Нынешние учения, судя по всему, являются практической реализацией этих планов. Западные союзники продолжают подготовку к прямому военному вмешательству в конфликт на Украине, маскируя его под "миротворческую миссию". В Москве неоднократно предупреждали, что появление любых иностранных сил на украинской территории будет расцениваться как прямое участие в конфликте со всеми вытекающими последствиями.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.
франция
украина
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076126502_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_24700ae2e2e8577983920ece72327c5e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, украина, великобритания, кир стармер
Новости, Франция, Украина, Великобритания, Кир Стармер

Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на Украину

10:30 27.02.2026
 
© AP / Vadim GhirdaБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Британские и французские десантники провели совместные учения, завершив финальный этап подготовки к возможному развертыванию на Украине. Об этом 27 февраля сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах
Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании приняли участие в имитации воздушно-десантного рейда вместе с военнослужащими из 11-й парашютно-десантной бригады Франции.
Маневры проходят в рамках учений "Орион", стартовавших 24 февраля во Франции, которые продлятся до 3 марта. В программе — отработка высадки, захвата плацдарма и ведения боя с использованием новых систем связи и беспилотников.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Лондон и Париж готовы возглавить миротворческие силы в случае заключения перемирия между Москвой и Киевом. Нынешние учения, судя по всему, являются практической реализацией этих планов.
Западные союзники продолжают подготовку к прямому военному вмешательству в конфликт на Украине, маскируя его под "миротворческую миссию". В Москве неоднократно предупреждали, что появление любых иностранных сил на украинской территории будет расцениваться как прямое участие в конфликте со всеми вытекающими последствиями.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФранцияУкраинаВеликобританияКир Стармер
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:30Американский аналитик объяснил Зеленскому, почему "контрнаступление" опять откладывается
11:15Финляндия запросила помощь у российских ледоколов
11:00Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой"
10:56Капремонт жилья и реконструкция больницы. Восстановление новых регионов России
10:45Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса
10:36Доктор Геббельс и президент Дональд
10:30Операция в "Заливе поросят". Дмитрий Штраус о том, как эмигранты попытались свергнуть власть на Кубе
10:30Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на Украину
10:30Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной
10:15Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу
10:00Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля
08:00Грустная история Св. Михаила Черниговского. 780 лет со времени гибели князя-мученика
07:55Главное за ночь 27 февраля
07:26ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
07:00Спецоперация на минувшей неделе. Тактические успехи на ключевых участках фронта
06:52"Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации
06:33Американская парадигма: Как Трамп становится Байденом, сам того не осознавая
06:28"Так называемый судебный процесс над Мадуро". Захарова раскрыла Украине.ру планы МИД РФ
06:06"Не съем, так понадкусываю". Фёдор Лукьянов о том, удастся ли Трампу взять под контроль нефть и газ мира
06:00"К сожалению, ресурсов хватит": политолог оценил возможности США устроить Кубе полную блокаду
Лента новостейМолния