Капремонт жилья и реконструкция больницы. Восстановление новых регионов России
Восстановление новых регионов России идет полным ходом, подробности рассказал 27 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟥 В генеральный план Мариуполя в ДНР внесут изменения, чтобы активнее развивать прибрежную зону. К 2044 году туристический поток должен вырасти до 264 тысяч человек в год, а номерной фонд гостиниц увеличится почти на 1000 мест. Объем жилой застройки составит более семи миллионов квадратных метров, а нежилой — 6,44 миллиона квадратных метров.Речь идет о строительстве социальных объектов, спорткомплексов, гостиниц, коммерческих помещений и новой производственной инфраструктуры.🟥 В Херсонской и Запорожской областях в программу капремонта включили еще 47 домов, где живут почти 7 тысяч человек. Кровли и лифты обновят за счет Фонда развития территорий.🟥 Жители Каховского округа Херсонской области в 2025 году получили более 100 миллионов рублей компенсаций на восстановление жилья, разрушенного ВСУ. Глава округа Павел Филипчук отметил, что люди сами восстанавливают дома, а инфраструктуру ремонтируют за бюджет.🟥 В ЛНР на 50 процентов завершены работы по восстановлению шести искусственных сооружений. Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что в этом году приведут в порядок 10 мостов: укрепят опоры, установят балки пролетов и обновят покрытие. Всего в регионе уже восстановлено около 40 мостов и путепроводов.🟥 Стартовал капремонт 140-метрового путепровода в Свердловске в ЛНР. Движение организовано по временной дороге, а общественный транспорт пустили по альтернативным улицам. Работы планируют завершить до конца года.🟥 В Республиканской клинической больнице имени Калинина в ДНР завершили реконструкцию отделения реанимации и интенсивной терапии. Количество коек увеличили до 24, установили систему мониторинга состояния, аппараты ИВЛ и современную систему для аппарата "искусственная почка".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Капремонт жилья и реконструкция больницы. Восстановление новых регионов России

10:56 27.02.2026
 
Восстановление новых регионов России идет полным ходом, подробности рассказал 27 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟥 В генеральный план Мариуполя в ДНР внесут изменения, чтобы активнее развивать прибрежную зону. К 2044 году туристический поток должен вырасти до 264 тысяч человек в год, а номерной фонд гостиниц увеличится почти на 1000 мест. Объем жилой застройки составит более семи миллионов квадратных метров, а нежилой — 6,44 миллиона квадратных метров.
Речь идет о строительстве социальных объектов, спорткомплексов, гостиниц, коммерческих помещений и новой производственной инфраструктуры.
🟥 В Херсонской и Запорожской областях в программу капремонта включили еще 47 домов, где живут почти 7 тысяч человек. Кровли и лифты обновят за счет Фонда развития территорий.
🟥 Жители Каховского округа Херсонской области в 2025 году получили более 100 миллионов рублей компенсаций на восстановление жилья, разрушенного ВСУ. Глава округа Павел Филипчук отметил, что люди сами восстанавливают дома, а инфраструктуру ремонтируют за бюджет.
🟥 В ЛНР на 50 процентов завершены работы по восстановлению шести искусственных сооружений. Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что в этом году приведут в порядок 10 мостов: укрепят опоры, установят балки пролетов и обновят покрытие. Всего в регионе уже восстановлено около 40 мостов и путепроводов.
🟥 Стартовал капремонт 140-метрового путепровода в Свердловске в ЛНР. Движение организовано по временной дороге, а общественный транспорт пустили по альтернативным улицам. Работы планируют завершить до конца года.
🟥 В Республиканской клинической больнице имени Калинина в ДНР завершили реконструкцию отделения реанимации и интенсивной терапии. Количество коек увеличили до 24, установили систему мониторинга состояния, аппараты ИВЛ и современную систему для аппарата "искусственная почка".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния