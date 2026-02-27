https://ukraina.ru/20260227/kapremont-zhilya-i-rekonstruktsiya-bolnitsy-vosstanovlenie-novykh-regionov-rossii-1076132678.html

Капремонт жилья и реконструкция больницы. Восстановление новых регионов России

Капремонт жилья и реконструкция больницы. Восстановление новых регионов России - 27.02.2026 Украина.ру

Капремонт жилья и реконструкция больницы. Восстановление новых регионов России

Восстановление новых регионов России идет полным ходом, подробности рассказал 27 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-27T10:56

2026-02-27T10:56

2026-02-27T10:53

новости

россия

донецкая народная республика

лнр

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101140/82/1011408281_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_c71da0e881414e5d1d2fad7c130d9540.jpg

🟥 В генеральный план Мариуполя в ДНР внесут изменения, чтобы активнее развивать прибрежную зону. К 2044 году туристический поток должен вырасти до 264 тысяч человек в год, а номерной фонд гостиниц увеличится почти на 1000 мест. Объем жилой застройки составит более семи миллионов квадратных метров, а нежилой — 6,44 миллиона квадратных метров.Речь идет о строительстве социальных объектов, спорткомплексов, гостиниц, коммерческих помещений и новой производственной инфраструктуры.🟥 В Херсонской и Запорожской областях в программу капремонта включили еще 47 домов, где живут почти 7 тысяч человек. Кровли и лифты обновят за счет Фонда развития территорий.🟥 Жители Каховского округа Херсонской области в 2025 году получили более 100 миллионов рублей компенсаций на восстановление жилья, разрушенного ВСУ. Глава округа Павел Филипчук отметил, что люди сами восстанавливают дома, а инфраструктуру ремонтируют за бюджет.🟥 В ЛНР на 50 процентов завершены работы по восстановлению шести искусственных сооружений. Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что в этом году приведут в порядок 10 мостов: укрепят опоры, установят балки пролетов и обновят покрытие. Всего в регионе уже восстановлено около 40 мостов и путепроводов.🟥 Стартовал капремонт 140-метрового путепровода в Свердловске в ЛНР. Движение организовано по временной дороге, а общественный транспорт пустили по альтернативным улицам. Работы планируют завершить до конца года.🟥 В Республиканской клинической больнице имени Калинина в ДНР завершили реконструкцию отделения реанимации и интенсивной терапии. Количество коек увеличили до 24, установили систему мониторинга состояния, аппараты ИВЛ и современную систему для аппарата "искусственная почка".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, лнр, украина.ру, вооруженные силы украины