ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 95 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 27 февраля телеграм-канал Украина.ру
Аппараты были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем и Московским регионом, в том числе, пять, летевших на Москву, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе Max уточнил, что после уничтожения вражеских дронов, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале отметил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.Ему вторит губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он заверил, что пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры в регионе нет, на места падений обломков направлены оперативные службы.Об атаках ВС РФ - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00 на сайте Украина.ру.
ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
07:26 27.02.2026 (обновлено: 07:32 27.02.2026)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 95 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 27 февраля телеграм-канал Украина.ру
Аппараты были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем и Московским регионом, в том числе, пять, летевших на Москву, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе Max уточнил, что после уничтожения вражеских дронов, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале отметил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Ему вторит губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он заверил, что пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры в регионе нет, на места падений обломков направлены оперативные службы.