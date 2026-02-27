https://ukraina.ru/20260227/pvo-za-noch-sbila-pochti-sotnyu-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1076129509.html

ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 95 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 27 февраля телеграм-канал Украина.ру

Аппараты были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем и Московским регионом, в том числе, пять, летевших на Москву, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе Max уточнил, что после уничтожения вражеских дронов, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале отметил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.Ему вторит губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он заверил, что пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры в регионе нет, на места падений обломков направлены оперативные службы.Об атаках ВС РФ - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00 на сайте Украина.ру.

