Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной

Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, заявил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает агентство MTI

2026-02-27T10:30

"Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве", - пояснил министр.По его словам, по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов энергетики, вокруг которых с пятницы будут развернуты войска для охраны. Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры, отметил министр.На днях премьер Венгрии Виктор Орбан указывал, что Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры с целью защиты ее от дальнейших враждебных действий Украины. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

