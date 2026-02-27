Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной - 27.02.2026 Украина.ру
Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной
Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной
Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной
Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, заявил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает агентство MTI
2026-02-27T10:30
2026-02-27T10:38
новости
венгрия
украина
россия
украина.ру
виктор орбан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076134865_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6764b9b1097aa86473dbec0dbe093f39.jpg
"Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве", - пояснил министр.По его словам, по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов энергетики, вокруг которых с пятницы будут развернуты войска для охраны. Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры, отметил министр.На днях премьер Венгрии Виктор Орбан указывал, что Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры с целью защиты ее от дальнейших враждебных действий Украины. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
венгрия
украина
россия
Украина.ру
новости, венгрия, украина, россия, украина.ру, виктор орбан
Новости, Венгрия, Украина, Россия, Украина.ру, Виктор Орбан

Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной

10:30 27.02.2026 (обновлено: 10:38 27.02.2026)
 
© commons.wikimedia.org / honvédelem.hu
- РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© commons.wikimedia.org / honvédelem.hu
Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, заявил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает агентство MTI
"Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве", - пояснил министр.
По его словам, по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов энергетики, вокруг которых с пятницы будут развернуты войска для охраны.
Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры, отметил министр.
На днях премьер Венгрии Виктор Орбан указывал, что Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры с целью защиты ее от дальнейших враждебных действий Украины.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан
 
