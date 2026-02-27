Легендарного Бубку хотят лишить всех званий на родине - 27.02.2026 Украина.ру
Легендарного Бубку хотят лишить всех званий на родине
Легендарного Бубку хотят лишить всех званий на родине
Спортсмен Владислав Гераскевич – человек со шлемом – выступил в Верховной Раде с призывом лишить Героя Украины легендарного спортсмена всех времен Сергея Бубку.
Это тот самый Гераскевич, который в своей спортивной карьере достиг посредственных результатов, который превратил Олимпийские состязания 2026 года в Италии в фарс и политическое шоу. На Украину он вернулся героем, которого чествуют как победителя, превратили его в символ "сопротивления" и спортивного стоицизма, за которыми на самом деле пустота. Зеленский лично поддержал скелетониста и, несмотря на отстранение от Игр, наградил его орденом Свободы — одной из высших государственных наград Украины."Очень важно очищение Украины. У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК. Сейчас я говорю про господина Бубку, который до сих пор является Героем Украины и, на самом деле, мне стыдно, что он носит это звание. Он не достоин его. Этот человек системно уничтожает Украину, он торгует с оккупантами, он подыгрывает России. И когда он носит звание Героя Украины, которое сегодня присуждается чаще всего посмертно – это недопустимо. Поэтому призываю, чтобы Бубка был лишен этой награды и против него были введены санкции", - заявил с трибуны Рады Гераскевич, которого горячо поддержали аплодисментами немногочисленные депутаты.Что касается, настоящих спортсменов, которые принесли всемирную славу всей советской и потом украинской школе лёгкой атлетики, то их сегодня власти лишают не только уважения и почёта, но и заслуженных наград.Сергей Бубка — легендарный украинский спортсмен, который навсегда изменил представление о возможностях человека в легкой атлетике. Именно он поставил рекорд в прыжках в высоту, побить который не могли 26 лет. Его достижения считаются одними из самых долговечных в истории спорта. Только в 2020 году "высоту Бубки" сумел взять швед Арман Дюплантис, который установил новый мировой рекорд в 6,25 м на Олимпиаде в Париже. Только некоторые факты про Сергея Бубку: он первым в истории преодолел высоту 6 метров (1985 год), а затем и 6.10 м. Всего он побил мировой рекорд 35 раз (17 на открытом воздухе и 18 в помещении), систематически прибавляя по сантиметру, что породило легенды о том, что он не выкладывался сразу ради призовых.Сергей Бубка выиграл золото на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, стал шестикратным чемпионом мира (единственный в истории, кто выиграл 6 чемпионатов мира подряд), чемпион Европы и стал многократным победителем Кубков мира.После завершения спортивной карьеры Бубка стал вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.И вот нынешняя украинская власть добралась до Сергея Бубки руками Гераскевича. Основные обвинения – разумеется связи с Россией. Некоторые из них абсурдны. Согласно расследованию проекта Bihus.Info от 2023 года, семейная компания Бубки "Фирма Монблан" продолжала работать на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и поставляла топливо, в том числе российским силовым структурам, вплоть до 2018 года. Сергей Бубка публично отрицал эту информацию, но его брат Василий Бубка все-равно получил подозрение от СБУ. На Олимпиаде-2024 во время церемонии награждения в Париже Бубка улыбнулся и вручал награду российской гимнастке Дарье Варфоломеевой (выступающей за Германию), которая ранее поддерживала присоединение Крыма. Это не могло остаться незамеченным: все тот же Гераскевич назвал тогда Бубку "чертом" и обвинил в безразличии к позиции Украины. Бубку также обвиняют в том, что, будучи членом МОК, он якобы способствовал возвращению россиян на международную арену, что не соответствует действительности. Бубка последовательно выступал за отстранение России и Белоруссии от соревнований. Однако спортсмену припомнили и позицию по российскому допинговому скандалу 2014 года. На фоне призывов отстранить всю сборную России, Бубка выступал против коллективной ответственности, проводя параллели с бойкотом Олимпиады-1984, от которого пострадал он сам, и призывая разбираться с каждым случаем индивидуально, чтобы не наказывать невиновных спортсменов."Нападки на Сергея Бубку - это крайне символичный момент, - написал в своём ТГ-канале оппозиционный политик Артём Дмитрук. - Сегодня он напал на Бубку, завтра это может быть Кличко и другие уважаемые люди - спортсмены, артисты, писатели, политики, которые будут противостоять его хозяевам. Мы наблюдаем ситуацию, когда персонаж без сопоставимого масштаба пытается атаковать фигуру мирового уровня. И здесь важно говорить не эмоциями, а фактами. Сергей Бубка - это не просто известный спортсмен. Это символ украинского спорта на мировой арене. Это один из самых узнаваемых легкоатлетов XX века. Это человек, который буквально поднял планку мирового спорта - и в прямом, и в переносном смысле. И когда сегодня звучат громкие обвинения в адрес человека такого масштаба - нужно понимать: речь идёт не только о персональной атаке. Речь идёт об отмене символов, на которых десятилетиями строилась спортивная репутация Украины".Подробнее о заявлениях и действиях Владислава Гераскевича "Шлемная "зрада". Украина хочет испохабить еще и Олимпиаду"
Легендарного Бубку хотят лишить всех званий на родине

00:20 27.02.2026
 
© Фото : facebook.com/olympicua Бубка Сергей
Бубка Сергей - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : facebook.com/olympicua
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Спортсмен Владислав Гераскевич – человек со шлемом – выступил в Верховной Раде с призывом лишить Героя Украины легендарного спортсмена всех времен Сергея Бубку.
Это тот самый Гераскевич, который в своей спортивной карьере достиг посредственных результатов, который превратил Олимпийские состязания 2026 года в Италии в фарс и политическое шоу. На Украину он вернулся героем, которого чествуют как победителя, превратили его в символ "сопротивления" и спортивного стоицизма, за которыми на самом деле пустота. Зеленский лично поддержал скелетониста и, несмотря на отстранение от Игр, наградил его орденом Свободы — одной из высших государственных наград Украины.
"Очень важно очищение Украины. У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК. Сейчас я говорю про господина Бубку, который до сих пор является Героем Украины и, на самом деле, мне стыдно, что он носит это звание. Он не достоин его. Этот человек системно уничтожает Украину, он торгует с оккупантами, он подыгрывает России. И когда он носит звание Героя Украины, которое сегодня присуждается чаще всего посмертно – это недопустимо. Поэтому призываю, чтобы Бубка был лишен этой награды и против него были введены санкции", - заявил с трибуны Рады Гераскевич, которого горячо поддержали аплодисментами немногочисленные депутаты.
Что касается, настоящих спортсменов, которые принесли всемирную славу всей советской и потом украинской школе лёгкой атлетики, то их сегодня власти лишают не только уважения и почёта, но и заслуженных наград.
Сергей Бубка — легендарный украинский спортсмен, который навсегда изменил представление о возможностях человека в легкой атлетике. Именно он поставил рекорд в прыжках в высоту, побить который не могли 26 лет. Его достижения считаются одними из самых долговечных в истории спорта. Только в 2020 году "высоту Бубки" сумел взять швед Арман Дюплантис, который установил новый мировой рекорд в 6,25 м на Олимпиаде в Париже. Только некоторые факты про Сергея Бубку: он первым в истории преодолел высоту 6 метров (1985 год), а затем и 6.10 м. Всего он побил мировой рекорд 35 раз (17 на открытом воздухе и 18 в помещении), систематически прибавляя по сантиметру, что породило легенды о том, что он не выкладывался сразу ради призовых.
Сергей Бубка выиграл золото на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, стал шестикратным чемпионом мира (единственный в истории, кто выиграл 6 чемпионатов мира подряд), чемпион Европы и стал многократным победителем Кубков мира.
После завершения спортивной карьеры Бубка стал вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.
И вот нынешняя украинская власть добралась до Сергея Бубки руками Гераскевича. Основные обвинения – разумеется связи с Россией. Некоторые из них абсурдны. Согласно расследованию проекта Bihus.Info от 2023 года, семейная компания Бубки "Фирма Монблан" продолжала работать на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и поставляла топливо, в том числе российским силовым структурам, вплоть до 2018 года.
Сергей Бубка публично отрицал эту информацию, но его брат Василий Бубка все-равно получил подозрение от СБУ. На Олимпиаде-2024 во время церемонии награждения в Париже Бубка улыбнулся и вручал награду российской гимнастке Дарье Варфоломеевой (выступающей за Германию), которая ранее поддерживала присоединение Крыма. Это не могло остаться незамеченным: все тот же Гераскевич назвал тогда Бубку "чертом" и обвинил в безразличии к позиции Украины.
Бубку также обвиняют в том, что, будучи членом МОК, он якобы способствовал возвращению россиян на международную арену, что не соответствует действительности. Бубка последовательно выступал за отстранение России и Белоруссии от соревнований. Однако спортсмену припомнили и позицию по российскому допинговому скандалу 2014 года. На фоне призывов отстранить всю сборную России, Бубка выступал против коллективной ответственности, проводя параллели с бойкотом Олимпиады-1984, от которого пострадал он сам, и призывая разбираться с каждым случаем индивидуально, чтобы не наказывать невиновных спортсменов.
"Нападки на Сергея Бубку - это крайне символичный момент, - написал в своём ТГ-канале оппозиционный политик Артём Дмитрук. - Сегодня он напал на Бубку, завтра это может быть Кличко и другие уважаемые люди - спортсмены, артисты, писатели, политики, которые будут противостоять его хозяевам. Мы наблюдаем ситуацию, когда персонаж без сопоставимого масштаба пытается атаковать фигуру мирового уровня. И здесь важно говорить не эмоциями, а фактами. Сергей Бубка - это не просто известный спортсмен. Это символ украинского спорта на мировой арене. Это один из самых узнаваемых легкоатлетов XX века. Это человек, который буквально поднял планку мирового спорта - и в прямом, и в переносном смысле. И когда сегодня звучат громкие обвинения в адрес человека такого масштаба - нужно понимать: речь идёт не только о персональной атаке. Речь идёт об отмене символов, на которых десятилетиями строилась спортивная репутация Украины".
Подробнее о заявлениях и действиях Владислава Гераскевича "Шлемная "зрада". Украина хочет испохабить еще и Олимпиаду"
