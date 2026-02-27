Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу - 27.02.2026 Украина.ру
Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу
Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу
Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что минувшей ночью украинские беспилотники нанесли удары по Луганску и Славяносербскому муниципальному округу. Об этом и других важных событиях рассказал 27 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-27T10:15
2026-02-27T10:18
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
новости сво
сводка сво
спецоперация
лнр
киев
луганск
вячеслав гладков
Под атакой оказались объекты топливно-энергетического комплекса, в результате чего произошло возгорание. "Оперативные службы предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий. К счастью, никто не пострадал", — написал Пасечник в своем Телеграм-канале.Другие новости к этому часу:🟥 Минувшей ночью в Луганске были слышны взрывы. Местные ТГ-каналы сообщают, что после этого за городом было видно зарево и пламя. Также фиксировались перепады напряжения в электросетях. 🟥 Почти 60 тысяч человек остаются без электричества после очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков "Детские сады, школы будут работать. Все переведены на резервную генерацию", — отметил он. 🟥 Расстояние от российских позиций до Краматорска на ряде участков не превышает 15 км, сообщили в российских силовых структурах. По их данным, группировка ВСУ в этом городе находится под огнем реактивной и ствольной артиллерии. 🟥 В Херсонской области объявлена опасность по БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага во временно оккупированном Запорожье.🟥 Судя по сообщениям украинских источников, попытка контрнаступления ВСУ на открытых полях в Днепропетровской области столкнулась с непомерными потерями, что уже отражается на других участках фронта. При этом "стратегическая ценность самой операции, как и ожидалось, оказалась ничтожной". Об этом написал Телеграм-канал "Военная хроника".О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.
лнр
киев
луганск
Украина.ру
Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу

10:15 27.02.2026 (обновлено: 10:18 27.02.2026)
 
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что минувшей ночью украинские беспилотники нанесли удары по Луганску и Славяносербскому муниципальному округу. Об этом и других важных событиях рассказал 27 февраля телеграм-канал Украина.ру
Под атакой оказались объекты топливно-энергетического комплекса, в результате чего произошло возгорание.
"Оперативные службы предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий. К счастью, никто не пострадал", — написал Пасечник в своем Телеграм-канале.
Другие новости к этому часу:
🟥 Минувшей ночью в Луганске были слышны взрывы. Местные ТГ-каналы сообщают, что после этого за городом было видно зарево и пламя. Также фиксировались перепады напряжения в электросетях.
🟥 Почти 60 тысяч человек остаются без электричества после очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"Детские сады, школы будут работать. Все переведены на резервную генерацию", — отметил он.
🟥 Расстояние от российских позиций до Краматорска на ряде участков не превышает 15 км, сообщили в российских силовых структурах. По их данным, группировка ВСУ в этом городе находится под огнем реактивной и ствольной артиллерии.
🟥 В Херсонской области объявлена опасность по БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага во временно оккупированном Запорожье.
🟥 Судя по сообщениям украинских источников, попытка контрнаступления ВСУ на открытых полях в Днепропетровской области столкнулась с непомерными потерями, что уже отражается на других участках фронта. При этом "стратегическая ценность самой операции, как и ожидалось, оказалась ничтожной". Об этом написал Телеграм-канал "Военная хроника".
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля.
