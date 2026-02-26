https://ukraina.ru/20260226/shturmovye-gruppy-severyan-prodvigayutsya-u-staritsy-i-izbitskogo-alekhin-pro-situatsiyu-pod-volchanskom-1076079418.html

Штурмовые группы "северян" продвигаются у Старицы и Избицкого: Алехин про ситуацию под Волчанском

Штурмовые группы "северян" продвигаются у Старицы и Избицкого: Алехин про ситуацию под Волчанском

В селе Турово юго-западнее Казачьей Лопани разведчики выявили пункт управления БПЛА ВСУ и замаскированные огневые позиции артиллерии. Российские огневые средства нанесли серию ударов, уничтожив объекты противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин

По словам эксперта, в нескольких километрах юго-западнее Казачьей Лопани в селе Турово разведчики выявили пункт управления БПЛА ВСУ, а также огневые позиции ствольной артиллерии. "Наши огневые средства нанесли серию ударов, средства объективного контроля подтвердили уничтожение объектов противника", — сообщил Алехин.Говоря о ситуации под Волчанском, эксперт отметил работу штурмовиков. "На Волчанском участке штурмовые группы "северян" продвигаются у Старицы и у соседнего Избицкого. ВКС работают по позициям противника в лесах по берегам Северского Донца", — пояснил собеседник издания.По его данным, в селах и лесных массивах на данном участке продолжаются тяжелые бои. "По-прежнему эффективно и точечно работают авиация ВКС РФ и расчеты "Гераней-2", уничтожая логистические узлы ВСУ", — добавил Алехин.Эксперт также рассказал о тактике ВСУ. "Противник пытается повысить устойчивость обороны за счет увеличения количества личного состава на позициях, эти попытки в большинстве случаев пресекаются нашими огневыми средствами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.

