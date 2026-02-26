Маркосян: Встреча Путина и Зеленского состоится тогда, когда Россия определит судьбу Украины - 26.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260226/markosyan-vstrecha-putina-i-zelenskogo-sostoitsya-togda-kogda-rossiya-opredelit-sudbu-ukrainy-1076068405.html
Маркосян: Встреча Путина и Зеленского состоится тогда, когда Россия определит судьбу Украины
Маркосян: Встреча Путина и Зеленского состоится тогда, когда Россия определит судьбу Украины - 26.02.2026 Украина.ру
Маркосян: Встреча Путина и Зеленского состоится тогда, когда Россия определит судьбу Украины
Встреча Путина с Зеленским или с Трампом состоится только тогда, когда судьба Украины будет решена Россией окончательно и бесповоротно. Это не тупик по вине Зеленского, это тупик продажности и ненасытности Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-02-26T04:50
2026-02-26T04:50
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
трамп и зеленский
украина.ру
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067625418_0:41:1138:681_1920x0_80_0_0_81bd0e327a46aaf2e5a78f2bb9fc5fd5.jpg
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием Дональда Трампа может состояться через 3 недели, заявил на днях Стивен Уиткофф. Но с оговоркой: американский лидер будет участвовать во встрече, только если будет уверен в результате.Комментируя заявление спецпосланника Трампа, Маркосян отметила, что встреча Путина с Зеленским или с Трампом, или втроем — не фантазия, но она состоится только тогда, когда судьба Украины будет решена. "И решена Россией. Окончательно и бесповоротно. А это значит, что на данном этапе она просто не имеет смысла", — констатировала эксперт.По словам публициста, анонсированное мероприятие на середину марта — в лучшем случае промежуточная дата для переговорных групп, а не первых лиц. "И это понимают все. Это не тупик по вине Зеленского. Это тупик продажности и ненасытности Запада", — пояснила Маркосян.Бойцы на линии боевого столкновения и российская армия в целом определят время, когда нужно будет поставить точку в боевых действиях, резюмировала собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.О том, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ — в материале "Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола" на сайте Украина.ру.
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067625418_90:0:1050:720_1920x0_80_0_0_25a682bfd001773881b769f6e5a58013.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, стив уиткофф, дзен новости сво, дзен сво, украина.ру дзен, прогнозы сво, прогнозы по украине, прогноз войны на украине, прогноз по украине
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, Стив Уиткофф, дзен новости СВО, дзен СВО, Украина.ру Дзен, прогнозы СВО, прогнозы по Украине, прогноз войны на Украине, прогноз по Украине

Маркосян: Встреча Путина и Зеленского состоится тогда, когда Россия определит судьбу Украины

04:50 26.02.2026
 
© Украина.руПереговоры Путин - Зеленский 2025
Переговоры Путин - Зеленский 2025 - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Встреча Путина с Зеленским или с Трампом состоится только тогда, когда судьба Украины будет решена Россией окончательно и бесповоротно. Это не тупик по вине Зеленского, это тупик продажности и ненасытности Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием Дональда Трампа может состояться через 3 недели, заявил на днях Стивен Уиткофф. Но с оговоркой: американский лидер будет участвовать во встрече, только если будет уверен в результате.
Комментируя заявление спецпосланника Трампа, Маркосян отметила, что встреча Путина с Зеленским или с Трампом, или втроем — не фантазия, но она состоится только тогда, когда судьба Украины будет решена.
"И решена Россией. Окончательно и бесповоротно. А это значит, что на данном этапе она просто не имеет смысла", — констатировала эксперт.
По словам публициста, анонсированное мероприятие на середину марта — в лучшем случае промежуточная дата для переговорных групп, а не первых лиц. "И это понимают все. Это не тупик по вине Зеленского. Это тупик продажности и ненасытности Запада", — пояснила Маркосян.
Бойцы на линии боевого столкновения и российская армия в целом определят время, когда нужно будет поставить точку в боевых действиях, резюмировала собеседница издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.
О том, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ — в материале "Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЗападВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийУкраина.рупереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и Украиныитоги переговоровСтив Уиткоффдзен новости СВОдзен СВОУкраина.ру Дзенпрогнозы СВОпрогнозы по Украинепрогноз войны на Украинепрогноз по Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:00Кукла-робот, которая "жаждет чуда": почему Зеленский против мира на Украине — мнение Маркосян
05:50"У западных заводиков не будет времени на эвакуацию": эксперт про новую волну ударов по Украине
05:40"Мы не будем бомбить Европу": Суздальцев об ответе на возможную ядерную провокацию Украины
05:39"Надеемся, что всё не так плохо": Вэнс прокомментировал инцидент с катером в водах Кубы
05:36Винтовка рождает власть, а ядерка - субъектность. Эксперты опасаются, что Украина получит ядерное оружие
05:30ВСУ спешно готовят оборону, опасаясь прорыва ВС РФ — Алехин рассказал про ситуацию под Харьковом
05:20Переход на российскую модель мобилизации и отказ от референдума. Украина в международном контексте
05:17Власти Кубы рассказали о признаниях лиц, обстрелявших пограничников с американского катера
05:15Маркосян: Жадная Европа покатилась в пропасть, когда решила, что Украина — её собственность
05:00Суздальцев: "Запад не допустит поражения Украины и будет создавать ей ядерный потенциал"
04:50Маркосян: Встреча Путина и Зеленского состоится тогда, когда Россия определит судьбу Украины
04:42ВСУ начали отступать с правого берега Днепра в Херсонской области
04:40Штурмовые группы "северян" продвигаются у Старицы и Избицкого: Алехин про ситуацию под Волчанском
04:34Глобальные финансы в свете системного противостояния двух моделей капитализма
04:30Карибский кризис никуда не делся — Суздальцев о блокаде Кубы и нарушении обязательств США
04:15"Еще три года войны" Зеленского и фантазии ЕС: публицист об иллюзиях относительно выборов в США
04:00Суздальцев: Россия может отправить Кубе караваны с нефтью, но только с боевой дружиной и ВМФ
03:52ВВС США наращивают грузовые рейсы на военные базы США у границ Ирана
03:29Армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к отправке на Украину — Хили
02:47США не хотят отстраняться от урегулирования на Украине, но терпение Трампа не безгранично — Рубио
Лента новостейМолния