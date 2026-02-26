https://ukraina.ru/20260226/markosyan-vstrecha-putina-i-zelenskogo-sostoitsya-togda-kogda-rossiya-opredelit-sudbu-ukrainy-1076068405.html

Маркосян: Встреча Путина и Зеленского состоится тогда, когда Россия определит судьбу Украины

Встреча Путина с Зеленским или с Трампом состоится только тогда, когда судьба Украины будет решена Россией окончательно и бесповоротно. Это не тупик по вине Зеленского, это тупик продажности и ненасытности Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием Дональда Трампа может состояться через 3 недели, заявил на днях Стивен Уиткофф. Но с оговоркой: американский лидер будет участвовать во встрече, только если будет уверен в результате.Комментируя заявление спецпосланника Трампа, Маркосян отметила, что встреча Путина с Зеленским или с Трампом, или втроем — не фантазия, но она состоится только тогда, когда судьба Украины будет решена. "И решена Россией. Окончательно и бесповоротно. А это значит, что на данном этапе она просто не имеет смысла", — констатировала эксперт.По словам публициста, анонсированное мероприятие на середину марта — в лучшем случае промежуточная дата для переговорных групп, а не первых лиц. "И это понимают все. Это не тупик по вине Зеленского. Это тупик продажности и ненасытности Запада", — пояснила Маркосян.Бойцы на линии боевого столкновения и российская армия в целом определят время, когда нужно будет поставить точку в боевых действиях, резюмировала собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.О том, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ — в материале "Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола" на сайте Украина.ру.

