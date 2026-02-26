Кукла-робот, которая "жаждет чуда": почему Зеленский против мира на Украине — мнение Маркосян - 26.02.2026 Украина.ру
Кукла-робот, которая "жаждет чуда": почему Зеленский против мира на Украине — мнение Маркосян
Кукла-робот, которая "жаждет чуда": почему Зеленский против мира на Украине — мнение Маркосян - 26.02.2026 Украина.ру
Кукла-робот, которая "жаждет чуда": почему Зеленский против мира на Украине — мнение Маркосян
Зеленский еще до переговоров в Женеве заявил, что мир невозможен и Украине нужно готовиться к войне еще три года. Мир для него означает конец всего: власти, будущего, жизни и идеи, которой оправдывают всё, что натворили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Владимир Зеленский 12 февраля на совещании в Киеве заявил, что переговоры о мире зашли в тупик, фактически провалились, поэтому никакой мир сейчас невозможен и Украине нужно готовиться к войне ещё минимум 3 года. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на еврочиновников.По словам публициста, для главаря киевского режима мир на Украине означает конец всего — власти, будущего, жизни и идеи, которой оправдывают всё, что натворили. "При этом и война [для Зеленского] не лучше, она лишь накапливает список проблем и преступлений", — добавил эксперт."Зеленский — кукла-робот, которая вещает вроде бы для всех, но только то, что хочет она сама. Зеленский говорит все это для себя лично, а в силу его положения эти слова ещё кто-то слушает. Глава киевского режима, как всегда, хочет чуда. Это легче, чем сказать себе правду", — пояснила Маркосян.По мнению публициста, у Запада и Европы нет позитивного выхода из ситуации, нет его и у Зеленского. Поэтому говорить он может всё что угодно, но безысходность будет диктовать свои правила поведения, резюмировала собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.О том, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ — в материале "Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Кукла-робот, которая "жаждет чуда": почему Зеленский против мира на Украине — мнение Маркосян

Зеленский еще до переговоров в Женеве заявил, что мир невозможен и Украине нужно готовиться к войне еще три года. Мир для него означает конец всего: власти, будущего, жизни и идеи, которой оправдывают всё, что натворили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Владимир Зеленский 12 февраля на совещании в Киеве заявил, что переговоры о мире зашли в тупик, фактически провалились, поэтому никакой мир сейчас невозможен и Украине нужно готовиться к войне ещё минимум 3 года. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на еврочиновников.
По словам публициста, для главаря киевского режима мир на Украине означает конец всего — власти, будущего, жизни и идеи, которой оправдывают всё, что натворили. "При этом и война [для Зеленского] не лучше, она лишь накапливает список проблем и преступлений", — добавил эксперт.
"Зеленский — кукла-робот, которая вещает вроде бы для всех, но только то, что хочет она сама. Зеленский говорит все это для себя лично, а в силу его положения эти слова ещё кто-то слушает. Глава киевского режима, как всегда, хочет чуда. Это легче, чем сказать себе правду", — пояснила Маркосян.
По мнению публициста, у Запада и Европы нет позитивного выхода из ситуации, нет его и у Зеленского. Поэтому говорить он может всё что угодно, но безысходность будет диктовать свои правила поведения, резюмировала собеседница издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.
О том, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ — в материале "Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола" на сайте Украина.ру.
