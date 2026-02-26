https://ukraina.ru/20260226/kukla-robot-kotoraya-zhazhdet-chuda-pochemu-zelenskiy-protiv-mira-na-ukraine--mnenie-markosyan-1076059381.html
Кукла-робот, которая "жаждет чуда": почему Зеленский против мира на Украине — мнение Маркосян
Кукла-робот, которая "жаждет чуда": почему Зеленский против мира на Украине — мнение Маркосян - 26.02.2026 Украина.ру
Кукла-робот, которая "жаждет чуда": почему Зеленский против мира на Украине — мнение Маркосян
Зеленский еще до переговоров в Женеве заявил, что мир невозможен и Украине нужно готовиться к войне еще три года. Мир для него означает конец всего: власти, будущего, жизни и идеи, которой оправдывают всё, что натворили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-02-26T06:00
2026-02-26T06:00
2026-02-26T06:00
новости
украина
женева
киев
владимир зеленский
трамп и зеленский
украина.ру
елена маркосян
переговоры по украине 2025
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065260192_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_4bdf11209760e9b44f8b2f919e2d14a5.jpg
Владимир Зеленский 12 февраля на совещании в Киеве заявил, что переговоры о мире зашли в тупик, фактически провалились, поэтому никакой мир сейчас невозможен и Украине нужно готовиться к войне ещё минимум 3 года. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на еврочиновников.По словам публициста, для главаря киевского режима мир на Украине означает конец всего — власти, будущего, жизни и идеи, которой оправдывают всё, что натворили. "При этом и война [для Зеленского] не лучше, она лишь накапливает список проблем и преступлений", — добавил эксперт."Зеленский — кукла-робот, которая вещает вроде бы для всех, но только то, что хочет она сама. Зеленский говорит все это для себя лично, а в силу его положения эти слова ещё кто-то слушает. Глава киевского режима, как всегда, хочет чуда. Это легче, чем сказать себе правду", — пояснила Маркосян.По мнению публициста, у Запада и Европы нет позитивного выхода из ситуации, нет его и у Зеленского. Поэтому говорить он может всё что угодно, но безысходность будет диктовать свои правила поведения, резюмировала собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.О том, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ — в материале "Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола" на сайте Украина.ру.
украина
женева
киев
европа
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065260192_108:0:1068:720_1920x0_80_0_0_d9532e981f3f491d392c00dde2f8e653.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, женева, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, елена маркосян, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, мир, европа, запад, киевский режим, украина.ру дзен, дзен сво, война, война на украине, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Украина, Женева, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Украина.ру, Елена Маркосян, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, мир, Европа, Запад, киевский режим, Украина.ру Дзен, дзен СВО, война, война на Украине, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине
Кукла-робот, которая "жаждет чуда": почему Зеленский против мира на Украине — мнение Маркосян
Зеленский еще до переговоров в Женеве заявил, что мир невозможен и Украине нужно готовиться к войне еще три года. Мир для него означает конец всего: власти, будущего, жизни и идеи, которой оправдывают всё, что натворили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Владимир Зеленский 12 февраля на совещании в Киеве заявил, что переговоры о мире зашли в тупик, фактически провалились, поэтому никакой мир сейчас невозможен и Украине нужно готовиться к войне ещё минимум 3 года. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на еврочиновников.
По словам публициста, для главаря киевского режима мир на Украине означает конец всего — власти, будущего, жизни и идеи, которой оправдывают всё, что натворили. "При этом и война [для Зеленского] не лучше, она лишь накапливает список проблем и преступлений", — добавил эксперт.
"Зеленский — кукла-робот, которая вещает вроде бы для всех, но только то, что хочет она сама. Зеленский говорит все это для себя лично, а в силу его положения эти слова ещё кто-то слушает. Глава киевского режима, как всегда, хочет чуда. Это легче, чем сказать себе правду", — пояснила Маркосян.
По мнению публициста, у Запада и Европы нет позитивного выхода из ситуации, нет его и у Зеленского. Поэтому говорить он может всё что угодно, но безысходность будет диктовать свои правила поведения, резюмировала собеседница издания.
О том, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ — в материале "Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола" на сайте Украина.ру.