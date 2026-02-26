Маркосян: Жадная Европа покатилась в пропасть, когда решила, что Украина — её собственность - 26.02.2026 Украина.ру
Маркосян: Жадная Европа покатилась в пропасть, когда решила, что Украина — её собственность
Маркосян: Жадная Европа покатилась в пропасть, когда решила, что Украина — её собственность - 26.02.2026
Маркосян: Жадная Европа покатилась в пропасть, когда решила, что Украина — её собственность
Европа покатилась в пропасть, когда решила, что Украина — её собственная колония и нужна ей до границ России в полном объёме. Жадность и ненасытность уничтожают западную цивилизацию, а Украина стала полигоном и маркером готовности к будущему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-02-26T05:15
2026-02-26T05:15
12 лет назад, 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что на тот момент президент Украины Виктор Янукович "неконституционным образом самоустранился" от выполнения своих обязанностей. Комментируя это решение, Маркосян обратила внимание на абсурдность формулировки."Интересная формулировка "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий". А конституционным — это как? Подождать пока убьют? И это вносят в документы те, кто совершил госпереворот! Очень удивительные любители законности!" — заявила Маркосян.По словам публициста, Европа в этом участвовала, но покатилась в пропасть раньше — когда решила, что Украина нужна ей до границ России в полном объёме. "Проблема Европы — жадность и ненасытность. Там перестали думать и посчитали, что их "саду" можно всё, в том числе устраивать помойку на русской земле. &lt;...&gt; Украина в этой истории стала полигоном и одновременно маркером готовности к будущему. Печальная участь, но свой выбор она сделала сама", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.О том, как за четыре года СВО региональный конфликт превратился в основу для изменения всей системы международных отношений — в материале "Александр Ионов об итогах СВО: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию" на сайте Украина.ру.
Маркосян: Жадная Европа покатилась в пропасть, когда решила, что Украина — её собственность

05:15 26.02.2026
 
Европа покатилась в пропасть, когда решила, что Украина — её собственная колония и нужна ей до границ России в полном объёме. Жадность и ненасытность уничтожают западную цивилизацию, а Украина стала полигоном и маркером готовности к будущему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
12 лет назад, 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что на тот момент президент Украины Виктор Янукович "неконституционным образом самоустранился" от выполнения своих обязанностей. Комментируя это решение, Маркосян обратила внимание на абсурдность формулировки.
"Интересная формулировка "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий". А конституционным — это как? Подождать пока убьют? И это вносят в документы те, кто совершил госпереворот! Очень удивительные любители законности!" — заявила Маркосян.
По словам публициста, Европа в этом участвовала, но покатилась в пропасть раньше — когда решила, что Украина нужна ей до границ России в полном объёме.
"Проблема Европы — жадность и ненасытность. Там перестали думать и посчитали, что их "саду" можно всё, в том числе устраивать помойку на русской земле. <...> Украина в этой истории стала полигоном и одновременно маркером готовности к будущему. Печальная участь, но свой выбор она сделала сама", — резюмировала собеседница издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.
О том, как за четыре года СВО региональный конфликт превратился в основу для изменения всей системы международных отношений — в материале "Александр Ионов об итогах СВО: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию" на сайте Украина.ру.
