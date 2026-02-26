https://ukraina.ru/20260226/orban-igraet-svoyu-igru-1076085069.html

Орбан играет свою игру

Отношения Венгрии, Украины и ЕС зашли в тупик: Украина не возобновляет транзит нефти на прежних условиях, а Венгрия не размораживает помощь. Эта внутриевропейская комедия разыгрывается как по нотам – Венгрия вступила в финальную гонку перед выборами в апреле.

2026-02-26T06:13

украина

венгрия

киев

виктор орбан

владимир зеленский

роберт фицо

ес

евросовет

минфин

На них (по прогнозам) положение Виктора Орбана очень шатко. И именно Украина стала одним из ключевых факторов венгерской политики: Будапешт использует риторику вокруг войны для мобилизации электората и применяет экономическое давление на Киев, блокируя помощь ЕС в ответ на энергетические споры.Виктор Орбан у власти уже 15 лет. Правящая коалиция "Фидес" и Христианско-демократической партии обладает конституционным большинством в парламенте (135 из 199 мест), что позволяет ей проводить любые законы. Сам Орбан официально выдвинут кандидатом в премьеры на новый срок. Основным конкурентом "Фидес" на нынешних выборах стала оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра. По данным опросов, рейтинг "Тисы" растет. Это создает реальную угрозу для правящей партии.Украинский вопрос стал для Орбана и предвыборным козырем. Так Орбан активно эксплуатирует тему войны, позиционируя себя как "миротворца" и пугая венгров тем, что оппозиция втянет страну в конфликт. Чего рядовые граждане очень не хотели бы: согласно опросам, 64% венгров выступают против членства Украины в ЕС, а 63% — против финансовой поддержки Киева.Самый острый конфликт прямо сейчас разворачивается вокруг нефтепровода "Дружба". После атак беспилотниками и остановки транзита российской нефти, Венгрия обвинила Украину в политическом шантаже. В ответ Будапешт заблокировал выделение Украине кредита от ЕС на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция будет пересмотрена только после возобновления поставок нефти. Так что никакой фронды внутри "европейского сада" нет. Пройдут выборы в Венгрии и всё наладится – и с санкциями, и кредитами для Украины. Больше об этом – в своих соцсетях объяснили эксперты.Директор Институт международных политических и экономических стратегий РУССТАТ Елена ПанинаОрбан блокирует европейский кредит Украине на €90 млрд. Причина — в прекращении Киевом перекачки нефти по трубопроводу "Дружба". Письмо на эту тему премьер Венгрии Виктор Орбан направил председателю Евросовета Антониу Кошта. Орбан подчеркнул, что нет никаких технических препятствий для возобновления перекачки нефти по "Дружбе" в Венгрию — "для этого требуется лишь политическое решение Украины".Орбан объяснил свою позицию следующим образом: "Вы, безусловно, также видите абсурдность ситуации. Мы принимаем решение, финансово выгодное для Украины [кредит на €90 млрд], которое я лично не одобряю. Затем Украина создаёт энергетическую катастрофу в Венгрии. А вы просите меня сделать вид, что ничего не произошло. Это невозможно".Из указанной суммы €60 млрд будут направлены непосредственно на военную помощь Киеву. При этом весь кредит рассчитан на 2026-2027 годы, т. е. на два года войны с Россией. Нюанс позиции Орбана: данный кредит Будапешт одобрил, хотя лично он был против. Сейчас венгерский премьер блокирует выдачу денег исключительно из-за прекращения поставок российской нефти. Такая двойственность ещё раз подчёркивает реальное положение Венгрии в иерархии Евросоюза. Будапешт уходит от прямого конфликта по принципиальным для ЕС вопросам. Поставки нефти по "Дружбе" напрямую затрагивают интересы венгерского населения, и тут Орбан стремится быть последовательным защитником национальных интересов.В определённом смысле, Украина играет в случае с Венгрией роль тарана евробюрократии, которая не заинтересована в победе партии "Фидес" на следующих парламентских выборах и, соответственно, в сохранении Орбана у власти. По ряду опросов, оппозиционная партия "Тиса" уже опережает партию Орбана на 11%, а среди определённых групп населения — на 20%. Выборы в парламент Венгрии намечены на 12 апреля. Получается, что нефтяную блокаду этой страны Киеву необходимо продержать всего полтора месяца. Несмотря на некоторые издержки, это, похоже, стоит конечного результата, если под ним рассматривать снос Орбана. При таком исходе в Евросоюзе не останется лидеров стран, которые будут выражать отличное от общих установок мнение, а Россия лишится ситуативного попутчика в лице Орбана. Словакия под руководством Роберта Фицо тут слабая замена.Политолог Георгий БовтОсобая позиция Орбана по отношению к ЕС и его попытки разыгрывать диссидента, похоже, приведут его не к победе, а к поражению на выборах. Так называемый евроскептицизм на деле не очень популярен в европейских странах. Что только укрепит стройность рядов, следующих командам еврокомиссаров. Вообще ЕС на протяжении 4 лет демонстрирует завидную, почти военную дисциплину, умея достигать нужных решений в том числе в ходе ожесточенных споров. Разговоры о том, что они вот-вот развалятся, идут ещё с советских времён. И все никак. Так и сейчас: не стоит преувеличивать значение таких факторов, как Орбан. Или Фицо в Словакии. Это ведёт к недооценке оппонента, а это всегда верный путь к поражению.Политолог Юрий БаранчикЗеленский продолжает шантажировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана."Пусть Орбан поговорит с Путиным об энергетическом перемирии, если он хочет получить нефть", — заявил Зеленский. Венгрия заблокировала выделение 90 миллиардов евро кредита ЕС для Украины, пока она не запустит в работу нефтепровод "Дружба". Эти деньги критически важны для Украины, так как без них в апреле дефицит бюджета Украины составит 18-20 миллиардов долларов. В то же время у Орбана выборы 12 апреля, а без работающего нефтепровода "Дружба" цены на топливо могут взлететь до небес и обнулить его рейтинги. Очень будет интересно посмотреть - допустит ли такое поражение "друга в Европе" из-за Зеленского Дональд Трамп или нет.Общественный деятель Дмитрий СпивакБритания вывела нефтепровод "Дружба" из-под санкций до октября 2027 года. Согласно документу британского Минфина, ограничения на операции, связанные с трубопроводом, не будут действовать еще полтора года.Это решение — попытка развязать сложный узел, в котором оказались зажаты Украина и Европа. После того как транзит по "Дружбе" остановился, Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и выделение Украине кредита на 90 млрд евро.Ситуация усугубляется тем, что Венгрия и Словакия уже перекрыли поставки дизельного топлива в Украину. Ультиматум прост: дизель пойдет только после того, как возобновится прокачка нефти через "Дружбу". В итоге в дело вмешалась Урсула, которая призвала Киев как можно скорее отремонтировать поврежденные участки трубы.Лондон и Брюссель выбрали меньшее из зол. Продление лицензии до 2027 года дает Европе время найти замену российской нефти, а Украине — шанс разблокировать критически важную финансовую помощь и поставки топлива, без которых экономика в разгар войны рискует просто встать.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаПрезидент Евросовета Антониу Кошта заявил, что туда же на... хутор отправил и Украину с ее гонором относительно шантажа Венгрии... Клевещет, что он и Владимир Зеленский договорились, что Украина в ближайшие дни проведет оценку, сколько времени потребуется на ремонт поврежденного Россией трубопровода "Дружба".... Словакия информирует что это все был концерт и Украина ИЗНАЧАЛЬНО обязалась все починить и включить...Украина вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по "Дружбе" , теперь его сдвинули на 26 февраля, сообщили изданию Ereport в пресс-службе Министерства экономики Словакии. Изначально прокачку должны были возобновить 20 февраля, затем ее сдвинули на 24-е число, а после – на 25-е февраля... И все это на фоне снятия БРИТАНИЕЙ санкций с "Дружбы"... Рубрика: повыделывались... и хватит... И да... в ЕС так же как и в НАТО...Доктор экономический наук Николай МежевичСобытия вокруг Венгрии покажут степень заинтересованности США в европейских делах. Понятно, что США МОГУТ защитить Будапешт от брюссельских свинособак. Но захотят ли?Подробнее о транзите российской нефти в Венгрию из России по "Дружбе" - в статье Ивана Лизана "Шоу продлили на новый сезон: как менялся подход украинской власти к нефтяному транзиту"

2026

