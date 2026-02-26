https://ukraina.ru/20260226/karibskiy-krizis-nikuda-ne-delsya--suzdaltsev-o-blokade-kuby-i-narushenii-obyazatelstv-ssha-1076054201.html
Карибский кризис никуда не делся — Суздальцев о блокаде Кубы и нарушении обязательств США
Карибский кризис никуда не делся — Суздальцев о блокаде Кубы и нарушении обязательств США - 26.02.2026 Украина.ру
Карибский кризис никуда не делся — Суздальцев о блокаде Кубы и нарушении обязательств США
Карибский кризис никуда не делся — США более 60 лет не трогали Кубу по устным договоренностям, а теперь нарушают их. Это ставит вопрос о договороспособности американцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-02-26T04:30
2026-02-26T04:30
2026-02-26T04:30
новости
сша
куба
андрей суздальцев
киев
украина.ру
кризис
блокада
договор
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101878/94/1018789403_0:340:3034:2047_1920x0_80_0_0_44d19abfeff277ff87ef19499d15d607.jpg
Комментируя экономическую блокаду кубы и проводя аналогию с Карибским кризисом, эксперт заявил, что он никуда не делся. "Меня как политолога-международника смущал и одновременно обнадеживал один момент: мы выходили из Карибского кризиса без подписания каких-то документов. Это были устные договоренности, в соответствии с которыми США не трогали Кубу", — пояснил Суздальцев.По словам политолога, Америка долгое время соблюдала эти договоренности. "Они ее не трогали более 60 лет. А теперь получается, что они эти соглашения нарушают. Это к вопросу о том, договороспособны ли американцы", — добавил эксперт.Затем Суздальцев провел параллель с Украиной. По его словам, Киев однозначно недоговороспособен. С украинской стороной подписывали договор о мире и дружбе, по которому она должна была оставаться нейтральной и безъядерной страной, однако реальность оказалась противоположной."США свое слово вроде бы держали. Но вот эта блокада Кубы показывает, что они слово свое не держат. Это очень интересный момент. Посмотрим, что будет дальше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.
сша
куба
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101878/94/1018789403_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_ef096add28a305c1bcc3bfc5a190ab7d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, куба, андрей суздальцев, киев, украина.ру, кризис, блокада, договор, международная политика, нефть, украина.ру дзен
Новости, США, Куба, Андрей Суздальцев, Киев, Украина.ру, кризис, блокада, договор, Международная политика, нефть, Украина.ру Дзен
Карибский кризис никуда не делся — Суздальцев о блокаде Кубы и нарушении обязательств США
Карибский кризис никуда не делся — США более 60 лет не трогали Кубу по устным договоренностям, а теперь нарушают их. Это ставит вопрос о договороспособности американцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Комментируя экономическую блокаду кубы и проводя аналогию с Карибским кризисом, эксперт заявил, что он никуда не делся. "Меня как политолога-международника смущал и одновременно обнадеживал один момент: мы выходили из Карибского кризиса без подписания каких-то документов. Это были устные договоренности, в соответствии с которыми США не трогали Кубу", — пояснил Суздальцев.
По словам политолога, Америка долгое время соблюдала эти договоренности. "Они ее не трогали более 60 лет. А теперь получается, что они эти соглашения нарушают. Это к вопросу о том, договороспособны ли американцы", — добавил эксперт.
Затем Суздальцев провел параллель с Украиной. По его словам, Киев однозначно недоговороспособен. С украинской стороной подписывали договор о мире и дружбе, по которому она должна была оставаться нейтральной и безъядерной страной, однако реальность оказалась противоположной.
"США свое слово вроде бы держали. Но вот эта блокада Кубы показывает, что они слово свое не держат. Это очень интересный момент. Посмотрим, что будет дальше", — резюмировал собеседник издания.