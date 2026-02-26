Карибский кризис никуда не делся — Суздальцев о блокаде Кубы и нарушении обязательств США - 26.02.2026 Украина.ру
Карибский кризис никуда не делся — Суздальцев о блокаде Кубы и нарушении обязательств США
Карибский кризис никуда не делся — Суздальцев о блокаде Кубы и нарушении обязательств США - 26.02.2026 Украина.ру
Карибский кризис никуда не делся — Суздальцев о блокаде Кубы и нарушении обязательств США
Карибский кризис никуда не делся — США более 60 лет не трогали Кубу по устным договоренностям, а теперь нарушают их. Это ставит вопрос о договороспособности американцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-02-26T04:30
2026-02-26T04:30
Комментируя экономическую блокаду кубы и проводя аналогию с Карибским кризисом, эксперт заявил, что он никуда не делся. "Меня как политолога-международника смущал и одновременно обнадеживал один момент: мы выходили из Карибского кризиса без подписания каких-то документов. Это были устные договоренности, в соответствии с которыми США не трогали Кубу", — пояснил Суздальцев.По словам политолога, Америка долгое время соблюдала эти договоренности. "Они ее не трогали более 60 лет. А теперь получается, что они эти соглашения нарушают. Это к вопросу о том, договороспособны ли американцы", — добавил эксперт.Затем Суздальцев провел параллель с Украиной. По его словам, Киев однозначно недоговороспособен. С украинской стороной подписывали договор о мире и дружбе, по которому она должна была оставаться нейтральной и безъядерной страной, однако реальность оказалась противоположной."США свое слово вроде бы держали. Но вот эта блокада Кубы показывает, что они слово свое не держат. Это очень интересный момент. Посмотрим, что будет дальше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
2026
Украина.ру
Украина.ру
Украина.ру
Карибский кризис никуда не делся — Суздальцев о блокаде Кубы и нарушении обязательств США

04:30 26.02.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Карибский кризис никуда не делся — США более 60 лет не трогали Кубу по устным договоренностям, а теперь нарушают их. Это ставит вопрос о договороспособности американцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Комментируя экономическую блокаду кубы и проводя аналогию с Карибским кризисом, эксперт заявил, что он никуда не делся. "Меня как политолога-международника смущал и одновременно обнадеживал один момент: мы выходили из Карибского кризиса без подписания каких-то документов. Это были устные договоренности, в соответствии с которыми США не трогали Кубу", — пояснил Суздальцев.
По словам политолога, Америка долгое время соблюдала эти договоренности. "Они ее не трогали более 60 лет. А теперь получается, что они эти соглашения нарушают. Это к вопросу о том, договороспособны ли американцы", — добавил эксперт.
Затем Суздальцев провел параллель с Украиной. По его словам, Киев однозначно недоговороспособен. С украинской стороной подписывали договор о мире и дружбе, по которому она должна была оставаться нейтральной и безъядерной страной, однако реальность оказалась противоположной.
"США свое слово вроде бы держали. Но вот эта блокада Кубы показывает, что они слово свое не держат. Это очень интересный момент. Посмотрим, что будет дальше", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.
