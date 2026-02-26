Противник уничтожен: Бойцы разгромили расчет БПЛА и огневые позиции ВСУ — полковник Алехин - 26.02.2026 Украина.ру
Противник уничтожен: Бойцы разгромили расчет БПЛА и огневые позиции ВСУ — полковник Алехин
Противник уничтожен: Бойцы разгромили расчет БПЛА и огневые позиции ВСУ — полковник Алехин - 26.02.2026 Украина.ру
Противник уничтожен: Бойцы разгромили расчет БПЛА и огневые позиции ВСУ — полковник Алехин
В тыловых районах на севере Харьковской области ВСУ готовят оборону, опасаясь наступления ВС РФ к окружной трассе. Тем временем разведчики уничтожили пункт управления БПЛА и артиллерийские позиции противника в селе Турово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин
2026-02-26T06:15
2026-02-26T06:15
По данным разведки, в тыловых районах на севере Харьковской области ВСУ готовят оборону. В районе Дергачей, Лозовенек и Малой Даниловки ВСУ усиленно готовят оборонительные рубежи, опасаясь наступательных действий подразделений российской армии в сторону окружной автомобильной трассы", — сообщил Алехин."В нескольких километрах юго-западнее Казачьей Лопани в селе Турово наши разведчики выявили пункт управления БПЛА ВСУ, а также замаскированные огневые позиции ствольной артиллерии. Они размещались на возвышенности, откуда даже невооруженным глазом просматривается граница с Белгородской областью", — пояснил собеседник издания.По словам Алехина, после обнаружения целей российские военные нанесли удар. "Наши огневые средства нанесли серию ударов, средства объективного контроля подтвердили уничтожение объектов противника", — резюмировал эксперт.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Противник уничтожен: Бойцы разгромили расчет БПЛА и огневые позиции ВСУ — полковник Алехин

06:15 26.02.2026
 
В тыловых районах на севере Харьковской области ВСУ готовят оборону, опасаясь наступления ВС РФ к окружной трассе. Тем временем разведчики уничтожили пункт управления БПЛА и артиллерийские позиции противника в селе Турово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин
По данным разведки, в тыловых районах на севере Харьковской области ВСУ готовят оборону. В районе Дергачей, Лозовенек и Малой Даниловки ВСУ усиленно готовят оборонительные рубежи, опасаясь наступательных действий подразделений российской армии в сторону окружной автомобильной трассы", — сообщил Алехин.
"В нескольких километрах юго-западнее Казачьей Лопани в селе Турово наши разведчики выявили пункт управления БПЛА ВСУ, а также замаскированные огневые позиции ствольной артиллерии. Они размещались на возвышенности, откуда даже невооруженным глазом просматривается граница с Белгородской областью", — пояснил собеседник издания.
По словам Алехина, после обнаружения целей российские военные нанесли удар. "Наши огневые средства нанесли серию ударов, средства объективного контроля подтвердили уничтожение объектов противника", — резюмировал эксперт.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
