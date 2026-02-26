Винтовка рождает власть, а ядерка - субъектность. Эксперты опасаются, что Украина получит ядерное оружие - 26.02.2026 Украина.ру
Винтовка рождает власть, а ядерка - субъектность. Эксперты опасаются, что Украина получит ядерное оружие
В экспертном сообществе обсуждают, дадут ли Киеву ядерное оружие, состоялся ли уже прорыв фронта, скоро ли он обрушится. Думают и о том, что будет, если первым рухнет украинский тыл.
А системные удары ВС РФ по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима вполне могут привести к тому, что украинский тыл не выдержит, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв."Да, заговорили о том, что фронт может устоять, а вот тыл может рухнуть", - заявил эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что без электроэнергии не будет работать промышленное производство, а это не только оружие и все то, что необходимо для ВСУ, но это и поступления в бюджет.В железнодорожных перевозках уже перешли на тепловозную тягу, но рано или поздно возникнут проблемы с подвижным составом, поскольку умные дроны научились разыскивать поезда и депо и наносить по ним точные удары, добавил Золотарёв.По его словам, холодная зима тоже даёт о себе знать, и тут виноваты не только русские - в крупных городах мэры были озабочены чем угодно, например, обогащением своим и своего окружения, но никак не заменой и модернизацией сетей. Поэтому и с наступлением тепла вряд ли станет легче."Судя по всему, те, кто говорят о том, что нам придётся теперь годами жить в условиях отключения электроэнергии и коммунальных проблем, они не столь уж далеки от истины", - считает политтехнолог.Он предположил, что может быть и хуже. Например, могут вывести из строя Бортническую станцию аэрации, что приведет к проблемам с обеспечением украинской столицы чистой питьевой водой. Риски велики, но готовы ли власти к такому повороту событий? По словам Золотарёва, ответ ясен, его подсказывает нынешняя плачевная ситуация с теплом и с многочасовыми отключениями света в Киеве и в других городах.Обсуждают эксперты и угрозу предоставления Киеву ядерного оружия. По данным российской Службы внешней разведки (СВР), Лондон и Париж, осознавая плачевное положение, в котором оказались ВСУ, планируют передать киевскому режиму атомную или хотя бы "грязную" бомбу (при этом будет запущена версия, что это украинская разработка)."В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СВР.В разведке считают, что "подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности".В Москве отнеслись к этой информации со всей серьезностью. Совфед призвал провести расследования на уровне парламентов стран, Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО, передает РИА Новости.Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян* в связи этим отметила, что она не верит в передачу Киеву ядерного оружия, поскольку "обладание ядерным оружием (даже в числе нескольких боеголовок) капитально меняет статус обладающего"."Винтовка рождает власть, а ядерная бомба рождает политическую субъектность. Предоставлять политическую субъектность своей колонии в здравом уме и твёрдой памяти никто не будет. И хотя "здравый ум" и "твёрдая память" это не про современных европейцев, думаю, до такого маразма они всё-таки не дошли", - написала Монтян* в своем телеграм-канале.И добавила: "А вот разместить в Украине ядерное оружие под контролем собственных офицеров и штабов, или даже применить его против России бриты или франки вполне себе могут".По мнению Монтян*, Запад все более активно втягивается в войну – "и можно предположить, что через какое-то время и до ядерки "под украинским флагом" тоже может дойти".Вывод такой – надо заканчивать эту войну как можно скорее - и заканчивать ее "именно и только победой".А пока эксперты спорят о том, насколько близка или далека эта победа. Вынужденно покинувший страну украинский политолог, общественный деятель и военный эксперт Юрий Дудкин, комментируя в беседе с журналистом Александром Шелестом* последние ЧП с участием украинских военных, предсказал междоусобную войну между вояками на Украине и даже народное восстание из-за действий ТЦК и полиции.По его словам, украинский народ очень терпелив, разве что "печеньки Нуланд" иной раз хорошо ускоряют события. А сейчас народ терпит, но когда раскачается, то кому-то будет очень плохо.Эксперт добавил, что украинцы "наказываются за невыученные уроки истории", они ведь видели уже полицаев в годы Великой Отечественной. И вот теперь видят практически таких же полицаев.Конечно, сравнивать нынешнюю войну с Великой Отечественной не совсем корректно, но в любом случае нужно помнить, что у украинцев на руках много незарегистрированного оружия — и с такой мобилизацией, какая сейчас проводится, применение этого оружия против ТЦКашников становится только вопросом времени, полагает Дудкин.На фронте, по его мнению, ситуация выглядит так: украинского солдата загнали в землянку и сказали — сиди. А сколько сидеть, что делать, не сказали, вот солдаты сидят и ждут, когда прилетит российский дрон и предложит сдаться. Тогда сдаются, если не получают пулю в спину от своих же.Шелест* на это возразил, что вряд ли всё обстоит именно так, иначе как объяснить, что до сих пор обвала фронта или какого-то серьёзного прорыва ВС РФ не наблюдается. Дудкин не согласился, отметив, что ВС РФ продвигаются, "в этом году — уже 600 квадратных километров" взято ими под контроль. * лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

На эту тему – Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины

Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Европа готовится грабить Россию, экономика которой испытывает трудности. Эксперты о планах ЕС"
Винтовка рождает власть, а ядерка - субъектность. Эксперты опасаются, что Украина получит ядерное оружие

В экспертном сообществе обсуждают, дадут ли Киеву ядерное оружие, состоялся ли уже прорыв фронта, скоро ли он обрушится. Думают и о том, что будет, если первым рухнет украинский тыл.
А системные удары ВС РФ по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима вполне могут привести к тому, что украинский тыл не выдержит, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.
"Да, заговорили о том, что фронт может устоять, а вот тыл может рухнуть", - заявил эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что без электроэнергии не будет работать промышленное производство, а это не только оружие и все то, что необходимо для ВСУ, но это и поступления в бюджет.
В железнодорожных перевозках уже перешли на тепловозную тягу, но рано или поздно возникнут проблемы с подвижным составом, поскольку умные дроны научились разыскивать поезда и депо и наносить по ним точные удары, добавил Золотарёв.
По его словам, холодная зима тоже даёт о себе знать, и тут виноваты не только русские - в крупных городах мэры были озабочены чем угодно, например, обогащением своим и своего окружения, но никак не заменой и модернизацией сетей. Поэтому и с наступлением тепла вряд ли станет легче.
"Судя по всему, те, кто говорят о том, что нам придётся теперь годами жить в условиях отключения электроэнергии и коммунальных проблем, они не столь уж далеки от истины", - считает политтехнолог.
Он предположил, что может быть и хуже. Например, могут вывести из строя Бортническую станцию аэрации, что приведет к проблемам с обеспечением украинской столицы чистой питьевой водой. Риски велики, но готовы ли власти к такому повороту событий? По словам Золотарёва, ответ ясен, его подсказывает нынешняя плачевная ситуация с теплом и с многочасовыми отключениями света в Киеве и в других городах.
Обсуждают эксперты и угрозу предоставления Киеву ядерного оружия. По данным российской Службы внешней разведки (СВР), Лондон и Париж, осознавая плачевное положение, в котором оказались ВСУ, планируют передать киевскому режиму атомную или хотя бы "грязную" бомбу (при этом будет запущена версия, что это украинская разработка).
"В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СВР.
В разведке считают, что "подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности".
В Москве отнеслись к этой информации со всей серьезностью. Совфед призвал провести расследования на уровне парламентов стран, Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО, передает РИА Новости.
Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян* в связи этим отметила, что она не верит в передачу Киеву ядерного оружия, поскольку "обладание ядерным оружием (даже в числе нескольких боеголовок) капитально меняет статус обладающего".
"Винтовка рождает власть, а ядерная бомба рождает политическую субъектность. Предоставлять политическую субъектность своей колонии в здравом уме и твёрдой памяти никто не будет. И хотя "здравый ум" и "твёрдая память" это не про современных европейцев, думаю, до такого маразма они всё-таки не дошли", - написала Монтян* в своем телеграм-канале.
И добавила: "А вот разместить в Украине ядерное оружие под контролем собственных офицеров и штабов, или даже применить его против России бриты или франки вполне себе могут".
По мнению Монтян*, Запад все более активно втягивается в войну – "и можно предположить, что через какое-то время и до ядерки "под украинским флагом" тоже может дойти".
Вывод такой – надо заканчивать эту войну как можно скорее - и заканчивать ее "именно и только победой".
А пока эксперты спорят о том, насколько близка или далека эта победа. Вынужденно покинувший страну украинский политолог, общественный деятель и военный эксперт Юрий Дудкин, комментируя в беседе с журналистом Александром Шелестом* последние ЧП с участием украинских военных, предсказал междоусобную войну между вояками на Украине и даже народное восстание из-за действий ТЦК и полиции.
По его словам, украинский народ очень терпелив, разве что "печеньки Нуланд" иной раз хорошо ускоряют события. А сейчас народ терпит, но когда раскачается, то кому-то будет очень плохо.
Эксперт добавил, что украинцы "наказываются за невыученные уроки истории", они ведь видели уже полицаев в годы Великой Отечественной. И вот теперь видят практически таких же полицаев.
Конечно, сравнивать нынешнюю войну с Великой Отечественной не совсем корректно, но в любом случае нужно помнить, что у украинцев на руках много незарегистрированного оружия — и с такой мобилизацией, какая сейчас проводится, применение этого оружия против ТЦКашников становится только вопросом времени, полагает Дудкин.
На фронте, по его мнению, ситуация выглядит так: украинского солдата загнали в землянку и сказали — сиди. А сколько сидеть, что делать, не сказали, вот солдаты сидят и ждут, когда прилетит российский дрон и предложит сдаться. Тогда сдаются, если не получают пулю в спину от своих же.
Шелест* на это возразил, что вряд ли всё обстоит именно так, иначе как объяснить, что до сих пор обвала фронта или какого-то серьёзного прорыва ВС РФ не наблюдается. Дудкин не согласился, отметив, что ВС РФ продвигаются, "в этом году — уже 600 квадратных километров" взято ими под контроль. По мнению эксперта, это прорыв - "да, он медленный, но это прорыв".
А медленный он по той причине, что РФ экономит людские ресурсы, бережёт людей, потому цель - "малыми силами добивать Украину (киевский режим — ред.)", считает Дудкин.
Он добавил, что не верит в успех ведущихся сейчас переговоров по той причине, что Зеленскому мир не нужен, так что - "всё это скоро не кончится".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему – Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Европа готовится грабить Россию, экономика которой испытывает трудности. Эксперты о планах ЕС"
